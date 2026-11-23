Ngày 20/11, liên danh do Tập đoàn Trung Nam đứng đầu ký hợp đồng cung cấp thiết bị với Ansaldo Energia (Italy), đồng thời ký biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Shanghai Electric (Trung Quốc) để triển khai các hạng mục công nghệ chủ lực của dự án Nhà máy điện khí LNG Cà Ná tại tỉnh Khánh Hòa.

Dự án có công suất thiết kế 1.500 MW, tổng mức đầu tư dự kiến gần 2,2 tỷ USD, tương đương khoảng 57.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch, nhà máy sẽ đi vào vận hành trong năm 2030 và cung cấp khoảng 9 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia.

Theo hợp đồng, Ansaldo Energia sẽ cung cấp hai turbine khí GT36 cấp H, hai máy phát điện cùng các hệ thống thiết bị phụ trợ. Đây là dòng turbine khí công suất lớn, sử dụng công nghệ đốt tuần tự với hai buồng đốt bố trí nối tiếp.

Công nghệ này cho phép duy trì hiệu suất cao ở cả chế độ toàn tải và tải một phần, đồng thời hỗ trợ điều chỉnh công suất linh hoạt và kiểm soát phát thải oxit nitơ (NOx). Đặc tính này phù hợp với hệ thống điện có tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng lớn, khi nhu cầu điều chỉnh nguồn phát để bù đắp biến động của điện gió và điện mặt trời gia tăng. Hai turbine khí và máy phát điện dự kiến được bàn giao trong năm 2029, phục vụ mục tiêu vận hành thương mại nhà máy vào cuối năm 2030.

Hợp đồng được ký kết trong bối cảnh thị trường turbine khí toàn cầu đang chịu sức ép về nguồn cung. Sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI), các trung tâm dữ liệu và nhu cầu xây dựng thêm nhà máy điện khí khiến đơn đặt hàng turbine công suất lớn gia tăng, trong khi năng lực sản xuất và lịch giao hàng của các nhà cung cấp có giới hạn.

Theo Trung Nam, việc sớm lựa chọn nhà cung cấp thiết bị chủ lực giúp liên danh chủ động hơn trong kế hoạch chế tạo, vận chuyển và lắp đặt, hạn chế nguy cơ chậm tiến độ do thiếu thiết bị.

Trước đó, ngày 28/1/2026, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt kết quả lựa chọn liên danh Trung Nam – Sideros River làm nhà đầu tư dự án Nhà máy điện LNG Cà Ná. Dự án thuộc Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, sử dụng công nghệ turbine khí chu trình hỗn hợp và nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng nhập khẩu (LNG).

Theo phương án đầu tư, dự án sử dụng khoảng 265,7 ha đất và mặt nước, bao gồm khu nhà máy điện, hệ thống kho cảng LNG và các công trình hạ tầng phụ trợ. Trong đó, kho cảng LNG có công suất tiếp nhận và tái hóa khí khoảng 1-1,2 triệu tấn mỗi năm, bồn chứa dung tích khoảng 220.000 m³, một bến cảng nhập LNG cùng hệ thống đê chắn sóng phía Đông dài khoảng 2.400 m. Dự án cũng được quy hoạch kết nối với hệ thống truyền tải điện 500 kV nhằm đưa nguồn điện từ Cà Ná đến các trung tâm phụ tải.

Cùng ngày, Trung Nam ký MOU với Shanghai Electric nhằm nghiên cứu hợp tác cung cấp thiết bị cho chu trình phát điện hơi. Theo định hướng, doanh nghiệp Trung Quốc có thể cung cấp turbine hơi, máy phát turbine hơi, lò thu hồi nhiệt (HRSG), bình ngưng và các hệ thống phụ trợ.

Các thiết bị này tận dụng nhiệt từ khí thải của turbine khí để tạo hơi nước, tiếp tục phát điện và nâng hiệu suất tổng thể của nhà máy. Tuy nhiên, khác với hợp đồng đã ký với Ansaldo Energia, thỏa thuận với Shanghai Electric hiện mới ở giai đoạn MOU; các bên sẽ tiếp tục làm rõ phương án kỹ thuật và điều kiện thương mại.