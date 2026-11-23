UBND TP.HCM vừa có thông báo thu hồi khu đất rộng 39.360 m² trên Xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, do Công ty Liên doanh TNHH Crown Sài Gòn sử dụng. Đây là liên doanh giữa Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã chứng khoán SAB) và một thành viên thuộc tập đoàn bao bì kim loại Crown Holdings của Mỹ.

Khu đất được Thủ tướng Chính phủ cho thuê từ tháng 9/1994 để xây dựng nhà máy sản xuất lon nhôm, với thời hạn sử dụng 30 năm. Đến nay, thời hạn sử dụng đất đã kết thúc và không được cơ quan có thẩm quyền gia hạn. Dự án đầu tư của Crown Sài Gòn cũng đã chấm dứt hoạt động từ ngày 28/7/2026 do hết thời hạn hoạt động.

Theo quy trình, sau thời hạn thông báo 10 ngày, cơ quan chức năng sẽ hoàn thiện hồ sơ để trình UBND TP.HCM ban hành quyết định thu hồi đất. Doanh nghiệp có trách nhiệm xử lý tài sản gắn liền với đất và bàn giao mặt bằng theo quy định.

Crown Sài Gòn được thành lập cuối năm 1993, có vốn điều lệ gần 520 tỷ đồng, tương đương 23,3 triệu USD. Trong cơ cấu sở hữu, Crown Asia Pacific Holdings Pte. Ltd. (Singapore), thuộc Crown Holdings của Mỹ, nắm 70% vốn, còn Sabeco sở hữu 30%.

Liên doanh ban đầu mang tên Carnaudmetalbox Sài Gòn, được thành lập với sự tham gia của Bia Sài Gòn và tập đoàn bao bì CarnaudMetalbox của Pháp. Sau thương vụ Crown Cork & Seal mua lại CarnaudMetalbox trên phạm vi toàn cầu năm 1996, liên doanh đổi tên thành Crown Sài Gòn.

Trước khi đóng cửa, nhà máy Crown Sài Gòn từng là một trong những cơ sở sản xuất lon nhôm quy mô lớn tại Việt Nam. Theo công bố của Crown Holdings tháng 12/2005, doanh nghiệp được chấp thuận lắp đặt dây chuyền sản xuất lon nhôm thứ hai tại nhà máy TP.HCM, có công suất 460 triệu lon mỗi năm.

Dây chuyền mới có khả năng sản xuất lon nước giải khát dung tích 330 ml và lon slim 250 ml. Sau khi mở rộng, tổng công suất thiết kế của nhà máy vượt mốc 1 tỷ lon/năm.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2023, Crown Holdings công bố ngừng hoạt động các nhà máy lon đồ uống tại TP.HCM và Singapore trong chương trình hiện đại hóa hệ thống sản xuất.

Tập đoàn chuyển công suất từ hai cơ sở này sang nhà máy tốc độ cao mới tại Vũng Tàu. Như vậy, việc TP.HCM thông báo thu hồi khu đất diễn ra sau khi Crown đã dừng sản xuất tại nhà máy cũ.

Việc đóng cửa nhà máy TP.HCM không đồng nghĩa Crown rút khỏi Việt Nam. Tập đoàn vẫn duy trì hoạt động sản xuất bao bì kim loại tại nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội, Đồng Nai, Đà Nẵng và Vũng Tàu.

Đối với Sabeco, Crown Sài Gòn được ghi nhận là khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết với tỷ lệ sở hữu 30%.

Trong quý I/2024, Sabeco ghi nhận khoản lỗ hơn 11 tỷ đồng từ các công ty liên doanh, liên kết, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 44,5 tỷ đồng. Theo giải trình của ban lãnh đạo Sabeco, hai doanh nghiệp đóng góp vào khoản lỗ này là Crown Sài Gòn và Sabibeco. Báo cáo của Chứng khoán Vietcap sau đó cho biết Crown Sài Gòn đã chuyển từ mô hình sản xuất sang thương mại do phải di dời nhà máy khi hết hạn quyền sử dụng đất, khiến biên lợi nhuận giảm.