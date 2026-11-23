Ngày 21/11, Vietjet, hãng hàng không gắn với tên tuổi tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, và Tập đoàn công nghệ cao Haite của Trung Quốc đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược trong lĩnh vực công nghiệp và kỹ thuật hàng không.

Lễ ký kết diễn ra tại Côn Minh (Trung Quốc), trước sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác trong lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu tàu bay (MRO), bảo dưỡng linh kiện, điện tử hàng không, cải tiến máy bay và đào tạo nhân lực kỹ thuật.

Vietjet và Tập đoàn Haite trao thỏa thuận hợp tác chiến lược về công nghiệp và kỹ thuật hàng không. Ảnh: Vietjet

Vietjet và Haite cũng nghiên cứu phát triển các dịch vụ bảo dưỡng, đào tạo và quản lý vòng đời máy bay tại Việt Nam, trong đó có Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hướng đến phục vụ các hãng hàng không trong khu vực.

Thành lập năm 1991, Haite có trụ sở tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, hoạt động trong ba lĩnh vực chính gồm công nghệ hàng không, thiết bị công nghệ cao và vi mạch tích hợp.

Trong hệ sinh thái của tập đoàn, Sichuan Haite High-tech là doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến với mã 002023.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, doanh nghiệp này có tổng tài sản khoảng 5,79 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 22.000 tỷ đồng tính đến cuối tháng 9. Doanh thu 9 tháng đầu năm đạt gần 1,11 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 4.300 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực hàng không, Haite sở hữu hệ sinh thái từ bảo dưỡng máy bay, động cơ, sản xuất thiết bị đến huấn luyện phi công.

Theo thông tin công bố trên Aviation Week năm 2023, tập đoàn có 4 trung tâm đào tạo hàng không tại Trung Quốc và Singapore, với 26 vị trí lắp đặt thiết bị mô phỏng, trong đó có 13 buồng mô phỏng bay đạt chuẩn Level-D – cấp chứng nhận cao nhất dành cho thiết bị mô phỏng bay toàn phần.

Haite còn tham gia phát triển công nghệ cải hoán máy bay Boeing 737-700/800 từ chở khách thành chở hàng, giúp kéo dài vòng đời khai thác tàu bay. Cơ sở tại Thiên Tân của tập đoàn cung cấp nhiều dịch vụ kỹ thuật, bảo dưỡng và sơn máy bay.

Trước lễ ký kết, hai bên đã có những hoạt động tiếp xúc. Tháng 10/2026, Chủ tịch Haite Group Li Biao dẫn đoàn đến thăm Học viện Hàng không Victoria (VIAA) tại TP.HCM, tìm hiểu hệ thống mô phỏng Airbus A320 và trao đổi cơ hội hợp tác đào tạo, kỹ thuật.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Tổng Giám đốc Vietjet, cho biết phát triển ngành hàng không không chỉ đến từ mở rộng đội tàu bay và mạng bay mà còn cần nền tảng kỹ thuật, công nghệ và nhân lực chất lượng cao.

Theo ông Sơn, hợp tác với Haite sẽ giúp hai bên phát triển các cơ hội trong lĩnh vực MRO, đào tạo và dịch vụ công nghiệp hàng không, tạo thêm giá trị dài hạn cho ngành hàng không Việt Nam.