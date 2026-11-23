Nâng ngưỡng doanh thu được lựa chọn cách tính thuế

Theo quy định mới, ngưỡng doanh thu năm để hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (hộ kinh doanh) được linh hoạt chọn cách tính thuế thu nhập cá nhân nâng lên 10 tỷ đồng (thay vì 3 tỷ đồng hiện tại), áp dụng từ kỳ tính thuế 2027. Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội từng thời kỳ, Chính phủ được quyết định điều chỉnh mức doanh thu này.

Cụ thể, hộ kinh doanh có doanh thu năm trên 1 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng được chọn một trong 2 phương pháp tính thuế sau: tính trên thu nhập tính thuế (doanh thu - chi phí) x thuế suất hoặc doanh thu x thuế suất.

Trước đó, chỉ những hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng mới được lựa chọn một trong 2 cách trên. Nhóm có doanh thu trên 3 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng buộc phải tính thuế theo thu nhập.

Theo quy định mới, ngưỡng doanh thu năm để hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (hộ kinh doanh) được linh hoạt chọn cách tính thuế thu nhập cá nhân nâng lên 10 tỷ đồng (thay vì 3 tỷ đồng hiện tại), áp dụng từ kỳ tính thuế 2027. Ảnh minh họa: Đan Thanh/Thanh Niên

Hộ kinh doanh giảm áp lực sổ sách, kê khai thuế

Theo số liệu Bộ Tài chính công bố, khoảng 81,1% doanh nghiệp và 99,98% hộ kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm.

Theo báo Tuổi Trẻ, việc nâng ngưỡng doanh thu được lựa chọn phương pháp tính thuế tạo điều kiện giảm áp lực sổ sách kế toán. Theo quy định hiện hành, hộ kinh doanh tính thuế theo tỉ lệ trên doanh thu có thể chỉ phải sử dụng một sổ kế toán, thay vì bốn sổ như khi tính thuế trên thu nhập.

Người nộp thuế thuộc nhóm trên sẽ được lựa chọn phương pháp tính thuế phù hợp và có lợi nhất với hoạt động kinh doanh của mình.

Theo bà Vũ Thị Bình, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo quản trị doanh nghiệp Bình Vũ, hộ kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm chiếm tỉ trọng lớn. Khi ngưỡng doanh thu được nâng lên 10 tỷ đồng/năm, hộ và cá nhân kinh doanh sẽ có thêm quyền lựa chọn cách tính thuế phù hợp với điều kiện thực tế.

"Tôi cho rằng có tới 99% hộ kinh doanh thuộc diện này sẽ lựa chọn tính thuế theo tỉ lệ trên doanh thu. Bà con sẵn sàng nộp thuế đầy đủ trên doanh thu, miễn là cách tính đơn giản, ít áp lực về hóa đơn, chứng từ và sổ sách kế toán", bà Bình nhận định.

Cũng theo bà Bình, chính sách trên sẽ giúp nhiều hộ kinh doanh giảm bớt nỗi lo sai sót trong kê khai thuế, chứng minh chi phí, từ đó yên tâm duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đồng thời việc nâng ngưỡng doanh thu lên 10 tỷ đồng cũng tạo sự đồng bộ về chính sách thuế giữa doanh nghiệp và hộ, cá nhân kinh doanh.

Đồng quan điểm, ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas, cho biết trên tờ Thanh Niên, việc nâng ngưỡng doanh thu lên 10 tỷ đồng sẽ giúp nhiều hộ kinh doanh đơn giản hóa đáng kể việc kê khai, nộp thuế.

Hộ kinh doanh chọn tính thuế theo doanh thu chỉ cần ghi nhận một sổ doanh thu S2a-HKD cũng như thực hiện kê khai đầy đủ doanh thu bán ra để nộp thuế. Họ không còn phải thực hiện đầy đủ hóa đơn, chứng từ, hợp đồng... đầu vào, hay chuẩn bị đầy đủ sổ sách kế toán như cách tính thuế theo lợi nhuận.

"Không bắt buộc tính thuế theo lợi nhuận còn giúp hộ kinh doanh không phải chi trả chi phí kế toán, dịch vụ kế toán, nếu có chi trả thì cũng sẽ rất thấp", ông Tuấn nhấn mạnh.

Ảnh minh họa: Mạnh Quân/Dân Trí

Lưu ý gì khi lựa chọn phương pháp tính thuế theo doanh thu?

Cũng theo tờ Thanh Niên, cả 2 chuyên gia đều cảnh báo, lựa chọn tính thuế theo doanh thu, các hộ kinh doanh tuyệt đối không nên chủ quan, lơ là việc lưu giữ hóa đơn, chứng từ đầu vào.

"Khi tính thuế theo doanh thu, hóa đơn, chứng từ đầu vào không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, vẫn cần lấy và lưu giữ đầy đủ để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, phục vụ việc truy xuất, thuận lợi giải trình với cơ quan thuế khi cần thiết", ông Tuấn nói.

Trong triển khai quy định mới thời gian tới, bà Bình đề xuất cơ quan quản lý cần hướng dẫn rõ vấn đề thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế.

Theo Nghị định 68 năm 2026, hộ kinh doanh lựa chọn tính thuế trên lợi nhuận phải duy trì ổn định trong 2 năm liên tục. Những hộ kinh doanh đã áp dụng phương pháp tính thuế này trong năm 2026 có được chuyển sang tính thuế theo doanh thu từ năm 2027 khi đáp ứng ngưỡng doanh thu mới hay không? Nghị định hướng dẫn luật cần quy định thật cụ thể để hộ kinh doanh áp dụng đúng, tránh phát sinh vướng mắc khi chuyển đổi phương pháp tính thuế.