‏Khi lên kế hoạch du lịch Việt Nam, du khách Trung Quốc thường tìm kiếm thông tin về nơi lưu trú, cách di chuyển từ sân bay đến trung tâm thành phố hay những điểm tham quan phù hợp với gia đình. Theo đại diện RedNote (Xiaohongshu), những câu hỏi cụ thể như vậy là điều thương hiệu cần chú ý nếu muốn tiếp cận du khách Trung Quốc. Một mẫu quảng cáo được dịch sang tiếng Trung có thể giới thiệu sản phẩm, ‏‏nhưng chưa chắc giải đáp được điều khách hàng thực sự quan tâm.‏

‏Ngày 20/11, ADMICRO tổ chức chương trình "Gặp gỡ ‏‏đối tác Việt – Trung" với chủ đề "Trao đổi kinh nghiệm quảng bá điểm đến & hợp tác thúc đẩy kinh tế du lịch". Tham gia chương trình có ba đối tác Trung Quốc gồm bbk! Communications Group, chuyên về chiến lược truyền thông và phát triển thương hiệu; HuanTV, đơn vị quảng cáo trên TV kết nối với mạng lưới hơn 300 triệu thiết bị đầu cuối hộ gia đình tại Trung Quốc; và RedNote (Xiaohongshu), nền tảng nội dung và chia sẻ trải nghiệm với hơn 400 triệu người dùng hoạt động mỗi tháng cùng nhiều doanh nghiệp Việt Nam.‏

‏Người Trung Quốc tìm gì trước khi quyết định mua?‏

‏Theo tài liệu giới thiệu, RedNote có hơn 400 triệu người dùng hoạt động mỗi tháng, với khoảng 90% nội dung do người dùng tạo ra. Những bài chia sẻ trải nghiệm, đánh giá sản phẩm hay gợi ý về phong cách sống vì thế trở thành nguồn tham khảo đáng chú ý khi người dùng tìm kiếm thông tin.‏

‏Đại diện RedNote lưu ý, doanh nghiệp không thể chỉ dịch một mẫu quảng cáo từ thị trường khác rồi kỳ vọng nó sẽ có hiệu quả tương tự. Với ngành du lịch, nội dung hữu ích có thể là hướng dẫn đi lại, gợi ý quán ăn hoặc lịch trình cho gia đình. Với các ngành hàng khác, thương hiệu cũng cần bắt đầu từ những câu hỏi khách hàng đang đặt ra, thay vì chỉ nói về ưu điểm sản phẩm.‏

‏Đại diện nền tảng cũng khuyến nghị các doanh nghiệp Việt nên xây dựng tài khoản chính thức, duy trì nội dung và tiếp cận các nhóm khách dựa trên sở thích, hành vi và phong cách sống.‏

‏Bà Phan Đặng Trà My, Giám đốc điều hành ADMICRO chia sẻ thêm, các doanh nghiệp Việt cần lưu ý thói quen tìm kiếm theo chủ đề, từ khóa, hashtag tại Trung Quốc. ‏

‏Việc một bài viết được lưu lại, những câu hỏi về sản phẩm hay một chủ đề được quan tâm có thể giúp thương hiệu nhận ra điều gì đang thu hút khách hàng để điều chỉnh cách truyền thông.‏

‏Đây cũng là lí do doanh nghiệp Việt nên xây dựng sự hiện diện trên các nền tảng bản địa từ sớm. Khi có tài khoản chính thức và bắt đầu đăng tải nội dung, thương hiệu mới có thể quan sát người dùng tìm kiếm điều gì, phản hồi với thông điệp nào và đâu là nhóm khách hàng tiềm năng. Những dữ liệu này sẽ giúp doanh nghiệp hiểu thị trường trước khi quyết định đầu tư lớn. ‏

‏Theo chia sẻ của bbk! Communications Group, nhu cầu du lịch Việt Nam của người Trung Quốc có thể bắt đầu từ việc tìm tour Đông Nam Á, so sánh các điểm đến trong nước, thậm chí tìm ý tưởng cho kỳ trăng mật. Nếu chỉ chờ khách hàng gõ đúng tên điểm đến hoặc thương hiệu, doanh nghiệp có thể bỏ qua nhiều cơ hội xuất hiện ngay từ lúc họ mới hình thành nhu cầu.‏

‏Từ được quan tâm đến được lựa chọn‏

‏Trong mô hình được bbk! giới thiệu, hành trình của du khách Trung Quốc gồm sáu giai đoạn: khám phá, tìm kiếm, đánh giá, tương tác, đặt dịch vụ và chia sẻ. Mỗi kênh truyền thông có thể đóng một vai trò khác nhau trong hành trình này.‏

‏RedNote phù hợp với giai đoạn khách hàng chủ động tìm hiểu, so sánh lựa chọn. HuanTV cung cấp thêm kênh quảng bá qua TV kết nối. Theo tài liệu HuanTV, mạng lưới của đơn vị này có hơn 300 triệu thiết bị đầu cuối tại các hộ gia đình Trung Quốc.‏

‏Để sự quan tâm có thể dẫn đến giao dịch, doanh nghiệp cũng cần có kênh tiếp nhận và nhanh chóng xử lý nhu cầu của khách hàng. Với du lịch, đó có thể là website, nền tảng đặt dịch vụ (OTA) hoặc WeChat Mini Program. Các ngành hàng khác cần có điểm bán và cách chăm sóc khách hàng phù hợp.‏

‏Đại diện One Mount, trụ cột công nghệ chiến lược trong hệ sinh thái Techcombank - One Mount - Masterise Group đặt câu hỏi trong phần thảo luận.‏

‏Vấn đề kết nối giữa quảng bá và sử dụng dịch vụ cũng được các doanh nghiệp Việt quan tâm tại phần thảo ‏‏luận. Đại diện One Mount đề xuất tìm hiểu khả năng hợp tác với các đối tác Trung Quốc thông qua Techcombank OneU – ứng dụng khách hàng thân thiết thuộc hệ sinh thái Techcombank và One Mount, cho phép người dùng tích điểm U-Point để đổi các ưu đãi mua sắm, dịch vụ. Ý tưởng này hướng đến việc giúp khách Việt tiếp cận các ưu đãi khi sang Trung Quốc, đồng thời giới thiệu mạng lưới mua sắm, ăn uống và dịch vụ tại Việt Nam tới du khách Trung Quốc.‏

‏Tại sự kiện, Bà Phan Đặng Trà My đã chỉ ra một thực tế đáng chú ý: nhiều sản phẩm, điểm đến nổi tiếng ở Việt Nam lại ít được du khách Trung Quốc biết tới, trong khi một số sản phẩm mới hoặc điểm đến ngách lại thu hút sự quan tâm tại thị trường này. Từ đó, ADMICRO định hướng cùng các đối tác xây dựng danh mục những "sản phẩm quốc dân" của Việt Nam để giới thiệu cho du khách Trung Quốc khi đến Việt Nam. Thông qua trải nghiệm, mua sắm và chia sẻ của du khách, doanh nghiệp có thêm cơ sở đánh giá sức hút của sản phẩm và có thể từng bước tạo nhận biết cho sản phẩm trước khi mở rộng phân phối tại Trung Quốc.‏

‏Hiện diện sớm để hiểu và chinh phục thành công khách hàng đất nước tỷ dân‏

‏Trong phần hỏi đáp, đại diện các doanh nghiệp Việt cũng đặt ra nhiều câu hỏi thực tế và đề xuất tổ chức thêm những buổi làm việc chuyên sâu với đối tác Trung Quốc.‏

‏Với những doanh nghiệp chưa quen với với hệ sinh thái số và cách vận hành của các nền tảng Trung Quốc, việc lựa chọn kênh phù hợp là một thách thức. Tuy nhiên, nếu chờ tìm hiểu hết mọi kênh rồi mới bắt đầu, doanh nghiệp sẽ kéo dài thời gian học từ thị trường.‏

‏Một cách tiếp cận là chọn nền tảng phù hợp, mở tài khoản chính thức và thử một số chủ đề nội dung với nhóm khách cụ thể. Với thị trường Trung Quốc, sự hiện diện sớm giúp doanh nghiệp có thời gian tìm hiểu khách hàng ngay trên những nền tảng họ sử dụng hằng ngày. Từ các phản hồi đầu tiên, thương hiệu có thể từng bước điều chỉnh nội dung, cách tiếp cận và kế hoạch kinh doanh, thay vì phải đưa ra những quyết định đầu tư lớn khi chưa thực sự hiểu thị trường. ‏

‏Với mạng lưới hợp tác cùng bbk! Communications Group, HuanTV và RedNote, ADMICRO hướng tới việc hỗ trợ doanh nghiệp Việt từ khâu tìm hiểu người mua, chọn kênh truyền thông đến bản địa hóa nội dung và đo phản hồi. Sau những đợt thử nghiệm, doanh nghiệp có thể cùng đối tác điều chỉnh thông điệp, cách tiếp cận và kênh bán hàng dựa trên những gì khách hàng thực sự quan tâm.‏