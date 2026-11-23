Các hoạt động này hướng tới mở rộng hợp tác thương mại, truyền thông thương mại và phát triển du lịch giữa hai nước.

Trước xu hướng hợp tác kinh tế, thương mại và du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng được đẩy mạnh, nhu cầu kết nối doanh nghiệp, chia sẻ nguồn lực và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại hai thị trường tiếp tục được chú trọng. Đặc biệt, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam tiếp tục tăng trưởng. Theo số liệu từ Cục Thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón gần 3,95 triệu lượt khách Trung Quốc, tăng 1,5% so với cùng kỳ. Điều này mở ra cơ hội phát triển cho ngành du lịch, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả quảng bá điểm đến.

Xuất phát từ nhu cầu trên, ngày 20.11, chương trình "Gặp gỡ đối tác Việt - Trung: Thu hút và gia tăng giá trị kinh tế từ du khách Trung Quốc cho các điểm đến Việt Nam" được tổ chức tại Hà Nội, với sự tài trợ địa điểm của One Mount – doanh nghiệp công nghệ định hướng phát triển các nền tảng và giải pháp số từ nhu cầu thực tiễn của thị trường, phục vụ người dùng và doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực. Chương trình còn có sự tham gia của đại diện các cơ quan, doanh nghiệp du lịch, truyền thông thương mại và đối tác đến từ hai quốc gia.

Chương trình quy tụ đại diện các đối tác Trung Quốc như Xiaohongshu (RedNote), Huan.tv, bbk! Communications Group cùng các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực du lịch, truyền thông thương mại. Nội dung trao đổi tập trung vào xu hướng du lịch, hành vi tiêu dùng, giải pháp quảng bá điểm đến và cơ hội hợp tác kinh doanh giữa hai thị trường. Bên cạnh các phiên chia sẻ kinh nghiệm, chương trình còn ghi nhận những hoạt động hợp tác cụ thể, hướng tới tăng cường kết nối doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc.

Thành lập liên minh, thúc đẩy hợp tác du lịch của doanh nghiệp Việt - Trung

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là công bố thành lập Liên minh Tư vấn và cung cấp Dịch vụ cho thương hiệu Trung Quốc tại Việt Nam, với các thành viên sáng lập gồm: ADMICRO, AthenaCM, One Mount, PMAX và IZTRIP.

Liên minh được thành lập nhằm kết nối các doanh nghiệp có thế mạnh trong lĩnh vực tư vấn, truyền thông thương mại, công nghệ, thương mại và cung cấp dịch vụ, qua đó xây dựng mạng lưới hỗ trợ các thương hiệu Trung Quốc tìm hiểu, tiếp cận và phát triển hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Việc gia nhập một thị trường mới đòi hỏi doanh nghiệp phải giải quyết nhiều vấn đề, từ nghiên cứu nhu cầu người tiêu dùng, lựa chọn mô hình kinh doanh, xây dựng thương hiệu đến tìm kiếm đối tác và triển khai các hoạt động thương mại. Những khác biệt về hành vi tiêu dùng, hệ thống phân phối và môi trường truyền thông cũng đặt ra yêu cầu phối hợp giữa nhiều đơn vị có chuyên môn.

Theo định hướng được công bố, các thành viên liên minh sẽ phát huy thế mạnh riêng, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và nguồn lực, đồng thời phối hợp triển khai những chương trình hợp tác phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Mô hình này hướng tới hình thành cơ chế hỗ trợ lâu dài, giúp thương hiệu Trung Quốc tiếp cận thị trường Việt Nam một cách bài bản hơn.

Ở chiều ngược lại, mạng lưới hợp tác cũng được kỳ vọng tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam kết nối với các đối tác quốc tế, tìm kiếm cơ hội phát triển kinh doanh và mở rộng hiện diện tại thị trường Trung Quốc.

Du lịch được lựa chọn là lĩnh vực ưu tiên triển khai đầu tiên. Thông qua việc kết nối các doanh nghiệp du lịch, đơn vị truyền thông và nền tảng công nghệ, liên minh đặt mục tiêu hỗ trợ quảng bá điểm đến Việt Nam, tăng khả năng tiếp cận khách Trung Quốc và thúc đẩy hợp tác du lịch hai chiều.

Ra mắt cổng kết nối doanh nghiệp Việt - Trung, thúc đẩy hợp tác bền vững

Song song với việc thành lập liên minh, ADMICRO chính thức giới thiệu Cổng kết nối Doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc (Vietnam - China Business Bridge), được phát triển nhằm cung cấp thông tin thị trường và tạo đầu mối kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Cổng thông tin được xây dựng với ba ngôn ngữ Việt, Trung và Anh, hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết những khó khăn trong quá trình tìm hiểu thị trường, tiếp cận thông tin và tìm kiếm đối tác.

Nền tảng tập trung vào bốn nhóm chức năng chính. Thứ nhất, cung cấp các báo cáo chuyên sâu theo ngành, tổng hợp thông tin về thị trường, xu hướng tiêu dùng và nhu cầu kinh doanh tại Việt Nam và Trung Quốc. Đây là nguồn tham khảo giúp doanh nghiệp có thêm cơ sở đánh giá tiềm năng trước khi xây dựng kế hoạch tiếp cận thị trường.

Thứ hai, cổng hỗ trợ kết nối doanh nghiệp hai chiều, tạo điều kiện để doanh nghiệp Trung Quốc tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận đối tác, mở rộng hoạt động tại Trung Quốc.

Thứ ba, nền tảng còn là nơi tổng hợp, chọn lọc và kiểm chứng thông tin từ các nguồn uy tín, góp phần nâng cao độ tin cậy của dữ liệu phục vụ hoạt động tìm hiểu và đánh giá thị trường.

Thứ tư, nền tảng cung cấp thông tin liên hệ, đầu mối doanh nghiệp và cơ chế tiếp nhận nhu cầu kết nối trực tiếp. Doanh nghiệp có thể gửi câu hỏi, đề xuất hoặc những vấn đề cần tìm hiểu thông qua cổng thông tin, với thời gian phản hồi được công bố trong vòng 7 ngày.

Thông qua chương trình, các thành viên của liên minh kỳ vọng mở rộng cơ hội hợp tác, thúc đẩy kết nối bền vững doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc.

Nhận định về triển vọng hợp tác trong thời gian tới, bà Phan Đặng Trà My (Giám đốc Điều hành ADMICRO) nhấn mạnh: "Thông qua Cổng kết nối Doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc cùng các hoạt động xúc tiến dự kiến tổ chức vào cuối năm 2026 và đầu năm 2027, chúng tôi kỳ vọng sẽ tạo ra cầu nối thông tin tin cậy, giúp cộng đồng doanh nghiệp hai nước hiểu sâu sắc hơn về nhu cầu của nhau. Mục tiêu lớn nhất của liên minh là vượt qua những rào cản về thông tin, kết nối nguồn lực giữa hai bên để thúc đẩy giao thương, du lịch và mở ra những cơ hội tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc".