Hình ảnh được truyền lên màn hình lớn tại hội trường ở Hà Nội vẫn sắc nét, âm thanh rõ ràng, liền mạch. Đằng sau cuộc kết nối tưởng chừng đơn giản ấy là sự thay đổi đáng kể về công nghệ, cách tổ chức và chi phí vận hành các cuộc họp từ xa.

Từ bản làng vùng cao đến hội trường Bộ Quốc phòng

"Kính chào đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang…"

Lời chào cất lên từ thôn Khau Luông, xã Kiến Thiết, tỉnh Tuyên Quang. Trên màn hình lớn tại hội trường ở Hà Nội, anh Lìu Anh Dũng, Trưởng thôn Khau Luông, xuất hiện cùng bà con trong bản. Phía sau anh, những cánh tay vẫy chào các đại biểu dự Hội nghị tổng kết Chương trình phủ sóng di động vùng sâu, vùng xa, biên giới do Bộ Quốc phòng tổ chức sáng 20/11/2026.

Tiếng nói của người trưởng thôn vang lên rõ ràng giữa hội trường. Hình ảnh bà con giữa núi rừng được truyền trực tiếp về Hà Nội, cho phép họ trò chuyện với Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dù cách nhau hàng trăm cây số.

Điều đặc biệt là tại điểm cầu Khau Luông, cuộc kết nối được thực hiện chỉ bằng một chiếc điện thoại thông minh sử dụng mạng di động Viettel và ứng dụng Tammi Meeting.

Không có hệ thống camera hội nghị chuyên dụng, không cần bố trí bộ thiết bị xử lý tín hiệu hay đường truyền hội nghị cố định tại điểm cầu. Thế nhưng, hình ảnh khi đưa lên màn hình lớn vẫn rõ nét, tiếng nói được truyền đi liền mạch, đáp ứng yêu cầu trao đổi trực tiếp tại một hội nghị quan trọng.

Với nhiều người, gọi video bằng điện thoại đã trở thành chuyện thường ngày. Nhưng ở Khau Luông, nơi 31 hộ dân với 124 nhân khẩu sống rải rác trên hơn 1.000 ha đồi núi, khả năng kết nối như vậy từng là điều khó hình dung.

Đường đi trong thôn hoàn toàn là đường đất. Các hộ dân nằm cách nhau bởi những sườn đồi. Trước khi có sóng di động, anh Dũng kể rằng có những thông tin nhận được hôm nay nhưng phải một, hai ngày sau mới truyền đạt hết tới bà con.

Khi Viettel đưa trạm phát sóng đến Khau Luông, những công việc ấy bắt đầu thay đổi. Người trưởng thôn có thể liên lạc, thông báo và tiếp nhận ý kiến của người dân nhanh hơn, thay vì phải đi đến từng hộ gia đình.

Cầu truyền hình qua Tammi tại điểm cầu ở Tuyên Quang.

Và tại hội nghị ngày 20/11, chính chiếc điện thoại quen thuộc ấy đã trở thành một điểm cầu kết nối Khau Luông với hội trường Bộ Quốc phòng ở Hà Nội. Các điểm cầu tại Nghệ An và Lâm Đồng cũng tham gia chương trình qua Tammi Meeting.

Cuộc kết nối không chỉ cho thấy ý nghĩa của việc đưa sóng di động đến vùng sâu, vùng xa. Nó còn đặt ra một câu hỏi công nghệ đáng chú ý: Nếu một chiếc điện thoại có thể đảm nhiệm phần lớn chức năng của thiết bị tại một điểm cầu hội nghị, chúng ta còn cần đầu tư và vận hành những hệ thống phức tạp như trước đây cho mọi cuộc họp hay không?

Khi nhiều thiết bị hội nghị được tích hợp vào một chiếc điện thoại

Để tổ chức một cuộc họp trực tuyến nhiều điểm cầu theo mô hình truyền thống, các đơn vị thường phải chuẩn bị camera, micro, loa, thiết bị xử lý và truyền nhận tín hiệu, màn hình hiển thị cùng hệ thống kết nối mạng. Với những hội nghị có quy mô lớn, việc lắp đặt, cấu hình, kiểm tra đường truyền và vận hành thiết bị có thể cần đến đội ngũ kỹ thuật chuyên trách.

Nếu điểm cầu nằm ở vùng núi, biên giới hoặc những địa bàn khó tiếp cận, công việc còn phức tạp hơn. Thiết bị phải được vận chuyển đến nơi, lắp đặt, kiểm thử và bảo đảm hoạt động ổn định trong suốt chương trình.

Tammi Meeting tiếp cận bài toán theo một cách khác: tận dụng những năng lực đã có trên điện thoại thông minh, kết hợp với nền tảng xử lý và truyền tải âm thanh, hình ảnh qua Internet.

Camera điện thoại đảm nhiệm việc thu hình. Micro tích hợp thu tiếng. Bộ xử lý và kết nối mạng của thiết bị phối hợp với nền tảng Tammi Meeting để truyền nhận dữ liệu. Các điểm cầu được kết nối trong cùng một phiên họp, thay vì phải thiết lập hệ thống hội nghị cố định tại từng địa điểm.

Như vậy, tại những điểm cầu có nhu cầu trao đổi trực tuyến thông thường, nhiều chức năng trước đây cần các thiết bị riêng biệt nay có thể được thực hiện trên một thiết bị cá nhân.

Đây không phải là việc thay thế toàn bộ hệ thống cầu truyền hình hay hệ thống sản xuất truyền hình chuyên nghiệp. Những hội nghị lớn vẫn có thể cần màn hình, hệ thống âm thanh, thiết bị điều khiển và nhân sự kỹ thuật tại điểm trung tâm. Các chương trình truyền hình trực tiếp chuyên nghiệp cũng có những yêu cầu riêng về sản xuất hình ảnh, âm thanh và phát sóng.

Tuy nhiên, việc không còn bắt buộc phải trang bị một bộ thiết bị hội nghị chuyên dụng tại mỗi điểm cầu xa có thể làm thay đổi đáng kể chi phí và cách thức tổ chức các cuộc họp nhiều địa điểm.

Cầu truyền hình qua Tammi ở điểm cầu ở Lâm Đồng.

Thay vì đầu tư, lắp đặt và bảo trì thiết bị tại hàng chục hoặc hàng trăm địa điểm, cơ quan, doanh nghiệp có thể tận dụng điện thoại thông minh sẵn có của người tham gia. Thay vì phải bố trí nhân sự kỹ thuật đến từng nơi để thiết lập điểm cầu, nhiều cuộc họp có thể được khởi tạo và tham gia trực tiếp qua ứng dụng.

Thay vì dành thời gian vận chuyển thiết bị, lắp đặt và kiểm tra tại hiện trường, người tham gia có thể kết nối từ nơi đang làm việc, khi đã có điện thoại, ứng dụng và điều kiện mạng phù hợp.

Với những tổ chức có mạng lưới hoạt động rộng, sự thay đổi này không chỉ giúp giảm nhu cầu đầu tư thiết bị đầu cuối mà còn có thể tiết kiệm thời gian chuẩn bị, nhân công vận hành, chi phí di chuyển và bảo trì hệ thống.

Không chỉ kết nối được, mà còn phải nghe rõ, nhìn rõ

Giảm thiết bị mới chỉ giải quyết một nửa bài toán. Một cuộc họp trực tuyến chỉ thực sự hiệu quả khi những người tham gia có thể nghe rõ, nhìn rõ và trao đổi liên tục, đặc biệt trong các cuộc họp quan trọng. Đó cũng là thách thức khi sử dụng mạng di động tại các khu vực đồi núi, nơi chất lượng tín hiệu có thể thay đổi theo vị trí, địa hình và điều kiện sử dụng.

Viettel cho biết Tammi Meeting được tối ưu công nghệ truyền tải âm thanh, hình ảnh trên hạ tầng mạng di động, hướng tới duy trì trải nghiệm ổn định khi điều kiện kết nối biến động.

Nền tảng còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện và lọc những tạp âm thường gặp như tiếng gió, tiếng còi xe hay tiếng gõ bàn phím. Đây là năng lực hữu ích khi người tham gia không ngồi trong phòng họp cách âm mà đang làm việc ngoài hiện trường, tại công trường hoặc ở những địa điểm đông người.

Tại hội nghị Bộ Quốc phòng ngày 20/11, hình ảnh từ các điểm cầu vùng cao được hiển thị trên màn hình lớn tại Hà Nội với chất lượng rõ nét, âm thanh liền mạch, đáp ứng yêu cầu đối thoại trực tiếp giữa các đại biểu và người dân.

Trải nghiệm thực tế cho thấy, trong tình huống này, Tammi Meeting có thể đảm nhiệm vai trò kết nối hội nghị mà không cần triển khai thiết bị cầu truyền hình chuyên dụng tại các điểm cầu xa.

Đáng chú ý, một cuộc kết nối sử dụng điện thoại thông minh và mạng di động đã đáp ứng được yêu cầu về hình ảnh, âm thanh của sự kiện. Điều đó mở ra khả năng sử dụng mô hình này cho nhiều cuộc họp mà trước đây các đơn vị có thể phải chuẩn bị hệ thống thiết bị phức tạp hơn.

Tất nhiên, để kết luận chất lượng kỹ thuật tương đương hoặc vượt trội các hệ thống cầu truyền hình chuyên dụng, cần có kết quả đo kiểm về độ phân giải, độ trễ, mức ổn định, khả năng chống mất gói dữ liệu và chất lượng âm thanh trong cùng điều kiện sử dụng.

Nhưng ngay từ trải nghiệm tại hội nghị, lợi ích đã có thể nhìn thấy: giảm đáng kể yêu cầu về thiết bị tại điểm cầu xa mà vẫn bảo đảm chất lượng âm thanh, hình ảnh phù hợp với một cuộc trao đổi trực tiếp trên màn hình lớn.

Tiết kiệm không chỉ là tiền mua thiết bị

Lợi ích kinh tế của việc thay đổi mô hình tổ chức hội nghị không dừng lại ở khoản đầu tư ban đầu. Với một hệ thống cầu truyền hình cố định, tổng chi phí sử dụng có thể bao gồm mua sắm thiết bị, lắp đặt, cấu hình, bảo trì, đường truyền, nhân sự kỹ thuật và chi phí tổ chức tại từng địa điểm.

Trong khi đó, với Tammi Meeting, người tham gia có thể sử dụng điện thoại thông minh sẵn có và kết nối Internet để tham gia cuộc họp.

Sự khác biệt có thể được nhìn nhận ở bốn khía cạnh.

Thứ nhất, giảm chi phí đầu tư. Những điểm cầu chỉ có nhu cầu trao đổi trực tuyến cơ bản không nhất thiết phải trang bị camera, micro, bộ xử lý hội nghị và hệ thống kết nối chuyên dụng riêng.

Thứ hai, giảm thời gian chuẩn bị. Việc thiết lập điểm cầu có thể chuyển từ quy trình vận chuyển, lắp đặt, cấu hình thiết bị sang thao tác tham gia cuộc họp trên ứng dụng, sau khi đã hoàn tất những điều kiện cần thiết về tài khoản và kết nối.

Thứ ba, giảm nhu cầu nhân sự hỗ trợ kỹ thuật tại các điểm cầu. Người sử dụng có thể chủ động tham gia cuộc họp mà không phải lúc nào cũng cần một nhân viên kỹ thuật trực tiếp vận hành thiết bị tại chỗ.

Thứ tư, giảm chi phí di chuyển. Người đang làm việc tại thôn bản, công trường, nhà máy hoặc các địa bàn xa trung tâm có thể trao đổi trực tiếp với nhiều người ở các địa điểm khác nhau mà không cần tập trung về một phòng họp.

Theo chính sách Viettel công bố, Tammi Meeting hỗ trợ họp trực tuyến miễn phí với tối đa 100 điểm cầu trong 120 phút mỗi phiên. Thuê bao Viettel còn được miễn cước dữ liệu di động khi sử dụng ứng dụng theo điều kiện áp dụng.

Chính sách này giúp giảm thêm rào cản chi phí đối với những tổ chức và cá nhân có nhu cầu họp trực tuyến thường xuyên.

Chẳng hạn, một xã miền núi có thể tổ chức giao ban với trưởng thôn tại các địa bàn cách xa nhau hàng chục kilômét. Một doanh nghiệp xây dựng có thể kết nối các công trường với bộ phận điều hành mà không cần đầu tư phòng họp trực tuyến riêng tại từng công trình. Một trường học có thể tổ chức sinh hoạt chuyên môn giữa các điểm trường, trong khi cán bộ, giáo viên tham gia bằng thiết bị cá nhân.

Trong những trường hợp này, hiệu quả không chỉ là tiết kiệm một bộ thiết bị hội nghị, mà còn là số chuyến công tác không phải thực hiện, số giờ di chuyển được cắt giảm và thời gian đưa ra quyết định được rút ngắn.

Với các cơ quan, doanh nghiệp có nhiều địa điểm hoạt động, những khoản tiết kiệm nhỏ ở từng cuộc họp có thể tạo thành giá trị đáng kể khi được nhân lên theo số lượng điểm cầu và tần suất sử dụng.

Bên cạnh đó, Tammi hỗ trợ xác thực tài khoản qua số điện thoại, OTP và yêu cầu xác thực lại khi thay đổi thiết bị, góp phần tăng cường an toàn cho việc liên lạc. Đây cũng là một yếu tố cần xem xét khi các tổ chức lựa chọn nền tảng phục vụ công việc thường xuyên.

Khi công nghệ hội nghị chất lượng cao không còn là đặc quyền của phòng họp chuyên dụng

Để cuộc trò chuyện giữa bà con Khau Luông và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng diễn ra, trước hết phải có hạ tầng viễn thông.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau hơn bảy tháng triển khai, Viettel cùng các lực lượng phối hợp đã hoàn thành 1.337 trạm phát sóng mới, đưa mạng di động tốc độ cao tới khoảng 130.000 người dân tại 788 thôn, bản và 1.068 cụm dân cư biệt lập. Tỷ lệ dân số được phủ sóng di động Viettel trên toàn quốc đạt 99,7%.

Đằng sau những con số ấy là hàng nghìn kilômét cáp quang, các tuyến truyền dẫn viba, những trạm phát sóng sử dụng năng lượng mặt trời và nỗ lực đưa hạ tầng đến những nơi phương tiện cơ giới khó tiếp cận.

Nhưng phủ sóng mới là bước đầu. Giá trị của hạ tầng chỉ thực sự được phát huy khi người dân có thể sử dụng những dịch vụ thiết thực trên kết nối ấy.

Tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, ở đâu có đồng bào sinh sống, có cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, ở đó cần có hạ tầng viễn thông và các tiện ích số. Cuộc kết nối qua Tammi Meeting là một ví dụ cụ thể cho khả năng đưa tiện ích số đến gần người dân.

Trước đây, để tổ chức một cuộc họp trực tuyến chất lượng cao, nhiều đơn vị phải tính toán đến phòng họp, thiết bị, đường truyền và nhân sự vận hành. Giờ đây, với những nhu cầu phù hợp, một chiếc điện thoại và kết nối mạng có thể đảm nhiệm phần lớn chức năng của điểm cầu.

Điều đó mở ra khả năng tổ chức các cuộc họp linh hoạt hơn, không chỉ ở những cơ quan có điều kiện đầu tư hệ thống chuyên dụng mà cả tại các thôn bản, điểm trường, công trường, đơn vị cơ sở và những nơi có nguồn lực hạn chế.

Tại Khau Luông, những con đường đất vẫn còn đó. Các hộ dân vẫn sống rải rác giữa hơn 1.000 ha đồi núi. Công nghệ không làm cho khoảng cách địa lý ngắn lại, nhưng có thể khiến khoảng cách ấy không còn là trở ngại đối với nhiều hoạt động trao đổi và điều hành công việc.

Từ một nơi mà người trưởng thôn từng phải mất một, hai ngày để truyền đạt thông tin tới bà con, giờ đây anh Lìu Anh Dũng có thể tham gia cuộc trò chuyện trực tiếp với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng qua một chiếc điện thoại.

Một chiếc điện thoại không thể thay thế mọi hệ thống hội nghị hay truyền hình chuyên nghiệp. Nhưng khi những chức năng vốn cần nhiều thiết bị, nhân lực và công đoạn được tích hợp vào một phương tiện đơn giản, công nghệ không chỉ trở nên dễ tiếp cận hơn mà còn thay đổi cách con người tổ chức công việc.

Và đó có lẽ là giá trị đáng chú ý nhất từ cuộc kết nối đặc biệt qua Tammi Meeting tại hội nghị Bộ Quốc phòng ngày 20/11.