Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) tiếp tục có biến động nhân sự khi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đăng tải thông báo thay đổi nhân sự liên quan đến thư từ nhiệm của Giám đốc cao cấp phụ trách Marketing, kèm nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT). Đây là vị trí do ông Nguyễn Khoa Hồng Thành đảm nhiệm theo các công bố nhân sự trước đó của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Khoa Hồng Thành đảm nhiệm vị trí Giám đốc cao cấp Marketing tại PNJ từ tháng 3/2023 và được tái bổ nhiệm vào tháng 3/2026 với nhiệm kỳ 3 năm. Trước khi gia nhập PNJ, ông từng là đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Isobar Việt Nam, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và tiếp thị kỹ thuật số. Theo nghị quyết HĐQT ngày 23/11/2026, ông Thành thôi chức từ ngày 25/11 do hết hạn hợp đồng lao động và theo nguyện vọng cá nhân. Sau khi từ nhiệm, ông không còn là người nội bộ của PNJ. Theo bản công bố thông tin đính kèm, ông Thành đang sở hữu 317.400 cổ phiếu PNJ, tương đương 0,06% vốn điều lệ. Ngoài ra, ông còn là thành viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao nhiệm kỳ 2025–2030.

Việc thay đổi nhân sự tại bộ phận Marketing diễn ra sau khi PNJ liên tiếp chấp thuận đơn từ nhiệm của 4 giám đốc cao cấp khác trong tháng 11. Trước đó, ông Nguyễn Minh Hải, Giám đốc cao cấp phụ trách Tài chính nhiệm kỳ 2025–2028, đã được HĐQT chấp thuận cho thôi chức từ ngày 17/11 theo nguyện vọng cá nhân.

Ngày 19/11, HĐQT PNJ tiếp tục thông qua việc từ nhiệm của ba lãnh đạo, gồm ông Đào Trung Kiên, Giám đốc cao cấp Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động; ông Nguyễn Chí Kiên, Giám đốc cao cấp Nguồn nhân lực; và bà Trương Hoài Anh, Giám đốc cao cấp Khách hàng và Bán lẻ. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 26/11.

Trong tháng 11, PNJ đã công bố thông tin liên quan đến việc từ nhiệm của 5 nhân sự phụ trách các mảng quan trọng trong hoạt động điều hành, từ tài chính, chiến lược, nhân sự đến bán lẻ và Marketing.

Chuỗi thay đổi diễn ra trong năm PNJ chuyển giao vị trí Tổng Giám đốc từ ông Lê Trí Thông sang ông Phan Quốc Công, có hiệu lực từ ngày 3/4/2026. Ông Lê Trí Thông tiếp tục đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch HĐQT.

Về hoạt động kinh doanh, PNJ đang trải qua giai đoạn khó khăn sau những biến động liên quan đến thị trường kim cương trong năm 2026. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, doanh thu thuần của PNJ đạt khoảng 6.995 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 32.703 tỷ đồng, tăng gần 29%, trong khi lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ đạt khoảng 472 tỷ đồng, giảm 71% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp cũng thu hẹp quy mô nhân sự. Tính đến cuối tháng 9/2026, PNJ và các công ty con có 7.123 nhân viên, giảm khoảng 1.040 người so với cuối quý II, tương đương gần 13%.