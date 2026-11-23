Tại Hội nghị công bố quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, bà Đỗ Thị Thu Hương, Giám đốc Quan hệ Chính phủ Việt Nam tại Intel (Intel Products Vietnam) cho biết, quy hoạch của thành phố đã vạch ra một lộ trình rõ ràng qua nhiều thập kỷ.

Đại diện các nhà đầu tư, bà Hương đánh giá, quy hoạch cho thấy mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang dựa trên năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, cùng tầm nhìn trở thành đô thị toàn cầu, đáng sống, thông minh và hiện đại của TP.HCM

Đối với cộng đồng nhà đầu tư, một tầm nhìn nhất quán và dài hạn như vậy góp phần củng cố niềm tin để tiếp tục gắn bó lâu dài với thành phố.

Theo bà Hương, năm 2026 là tròn 20 năm Intel hiện diện tại Việt Nam.

Khởi đầu sản xuất năm 2006 với vài trăm nhân sự tại Khu Công nghệ cao TP.HCM, khi đó vẫn là khu đất mới được quy hoạch. Đến nay, Intel Products Việt Nam đã trở thành một trong các cơ sở lắp ráp và kiểm định trong mạng lưới toàn cầu của Intel, với tổng vốn đầu tư cam kết 4,1 tỷ USD.

Tuy nhiên, điều mà Tập đoàn đến từ Mỹ tự hào nhất chính là con người. Gần 1.000 kỹ sư, chuyên gia và quản lý người Việt đã trưởng thành cùng Intel. Hàng trăm nhà cung cấp trong nước đã tham gia chuỗi giá trị.

Đại diện Intel đánh giá, những kết quả trên có được là nhờ sự hỗ trợ nhất quán của Chính phủ Việt Nam, lãnh đạo TP.HCM, Khu Công nghệ cao TP.HCM cùng các sở, ban, ngành.

Cũng theo bà Hương, quy hoạch tổng thể của TP.HCM xác định cực đổi mới sáng tạo phía Đông, tập trung vào công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và nghiên cứu phát triển. Đây cũng chính là những lĩnh vực Intel mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam.

Thứ nhất , Intel muốn nâng tầm vị thế của TP.HCM trong chuỗi bán dẫn toàn cầu và mở rộng cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghệ cao.



Bà Đỗ Thị Thu Hương, Giám đốc Quan hệ Chính phủ Việt Nam tại Intel (Intel Products Vietnam) tại Hội nghị công bố quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. (Ảnh: HTV)

Thứ hai là phát triển nguồn nhân lực cho kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo và bán dẫn. Doanh nghiệp muốn cùng thành phố, các trường đại học, các đối tác chuẩn bị lực lượng lao động cho tương lai.

Thứ ba là thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng trưởng xanh, hướng tới một thành phố thông minh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

“Tầm nhìn 100 năm vượt xa vòng đời của bất kỳ dự án hay doanh nghiệp nào, và cần sự chung tay bền bỉ của toàn xã hội. Intel cam kết là đối tác tin cậy, lâu dài của thành phố, không chỉ cho hôm nay mà cả cho các thế hệ tương lai”, bà Hương nói tại hội nghị.

Đối với nhà đầu tư trong nước, theo ông Trần Minh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Tập đoàn Sun Group, trên cơ sở tầm nhìn quy hoạch mới, Tập đoàn cùng các doanh nghiệp đánh giá đây sẽ là bước phát triển vượt bậc cho TP.HCM

Tập đoàn này cam kết đầu tư vào TP.HCM trong 5 lĩnh vực.

Thứ nhất , Sun Group cam kết tham gia phát triển các công trình hạ tầng chiến lược, các tuyến đường sắt đô thị, trục đại lộ ven sông Sài Gòn, các hệ thống cầu, cảng.

Các dự án này góp phần vào việc hình thành hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, gia tăng kết nối các khu vực của TP.HCM cũng như các tỉnh lân cận tạo ra nhiều vùng, không gian phát triển cho thành phố.

Ông Trần Minh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Tập đoàn Sun Group nêu cam kết đầu tư tại TP.HCM (Ảnh: HTV)

Thứ hai , tập đoàn sẽ đầu tư vào các tổ hợp văn hóa, thể thao, giải trí quy mô lớn, đồng hành cùng mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa thành động lực phát triển mới cho TP.HCM.

Trong đó, Khu Liên hợp Thể dục Thể thao Rạch Chiếc là dự án trọng điểm phát triển theo định hướng này.

Thứ ba , doanh nghiệp sẽ đầu tư phát triển du lịch và các dịch vụ chất lượng cao, nâng tầm hấp dẫn và vị thế quốc tế của TP.HCM, qua đó, kéo dài thời gian lưu trú, nâng cao mức chi tiêu của du khách, đồng thời tạo thêm nhiều việc làm, cơ hội kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp du lịch trên địa bàn.

Thứ tư , Sun Group sẽ đầu tư phát triển các khu đô thị hiện đại, đồng bộ, gắn với giao thông công cộng.



Cuối cùng , theo ông Trần Minh Sơn, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư cho hạ tầng xã hội và các công trình cộng đồng tại thành phố.