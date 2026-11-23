Sprucegrove Investment Management Ltd., công ty quản lý đầu tư có trụ sở tại Toronto (Canada), vừa thông báo kế hoạch chấm dứt hoạt động sau 33 năm, trong bối cảnh tài sản quản lý sụt giảm và khách hàng tiếp tục có kế hoạch rút vốn.

Thông tin được Benefits and Pensions Monitor đăng tải ngày 13/11. Theo đó, Sprucegrove đã gửi thông báo tới các nhà đầu tư, cho biết những khó khăn kéo dài trong hoạt động đầu tư khiến công ty không còn duy trì được quy mô cần thiết để vận hành bền vững.

Tại Việt Nam, Sprucegrove được biết đến là đơn vị đại diện nhóm nhà đầu tư nước ngoài vừa bán gần 6,6 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ), qua đó rời danh sách cổ đông lớn vào đầu tháng 10.

Từng quản lý hơn 300.000 tỷ đồng tài sản, hợp tác với Vanguard

Thành lập năm 1993, Sprucegrove chuyên quản lý danh mục cổ phiếu quốc tế cho các nhà đầu tư tổ chức, trong đó có các quỹ hưu trí và quỹ tài trợ.

Công ty hoạt động theo mô hình sở hữu của nhân viên, theo đuổi chiến lược đầu tư giá trị, tập trung vào những doanh nghiệp có nền tảng kinh doanh tốt và nắm giữ cổ phiếu trong dài hạn.

Tuy nhiên, chiến lược này gặp khó khăn trong những năm gần đây khi nhóm cổ phiếu tăng trưởng chiếm ưu thế trên thị trường.

Theo dữ liệu được Benefits and Pensions Monitor dẫn từ hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), Sprucegrove quản lý khoảng 11,5 tỷ USD tài sản vào cuối năm 2025, tương đương hơn 300.000 tỷ đồng. Quy mô này đã giảm khoảng 25% so với một năm trước.

Trong thông báo gửi khách hàng, Sprucegrove cho biết môi trường đầu tư những năm gần đây không thuận lợi đối với phong cách đầu tư của công ty. Tài sản quản lý thu hẹp, cùng với dự báo khách hàng tiếp tục rút vốn, khiến doanh nghiệp không còn đủ quy mô để duy trì hoạt động lâu dài.

Ban lãnh đạo cho biết đã cân nhắc nhiều phương án trước khi lựa chọn đóng cửa theo lộ trình nhằm bảo đảm quyền lợi cho khách hàng và nhân viên.

Sprucegrove cũng từng là một trong những đơn vị tư vấn đầu tư cho Vanguard International Value Fund, thuộc hệ thống quỹ của Vanguard – tập đoàn quản lý tài sản hàng đầu thế giới.

Công ty Canada phụ trách khoảng một phần ba tài sản của quỹ này. Theo thông báo chính thức của Vanguard ngày 10/11, Sprucegrove đã đề nghị chấm dứt hợp đồng tư vấn đầu tư, dự kiến có hiệu lực vào khoảng ngày 21/12/2026.

Vừa bán 6,6 triệu cổ phiếu PNJ, rời ghế cổ đông lớn

Trước khi công bố kế hoạch đóng cửa, nhóm nhà đầu tư nước ngoài do Sprucegrove đại diện đã có động thái giảm mạnh sở hữu tại PNJ.

Theo báo cáo công bố ngày 7/10, nhóm này giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ hơn 25,8 triệu xuống còn hơn 19,2 triệu đơn vị, tương ứng bán ra 6.598.600 cổ phiếu.

Tỷ lệ sở hữu theo đó giảm từ 5,04% xuống 3,75%. Ngày 2/10 được xác định là thời điểm nhóm Sprucegrove không còn đáp ứng điều kiện cổ đông lớn tại PNJ.

Trong 5 thành viên thuộc nhóm nhà đầu tư, Vanguard International Value Fund bán nhiều nhất với 5.049.300 cổ phiếu, chiếm khoảng 76,5% tổng lượng bán ra. Các quỹ còn lại cũng giảm sở hữu tại doanh nghiệp trang sức Việt Nam.

Diễn biến này xảy ra chưa đầy hai tháng sau khi nhóm Sprucegrove trở thành cổ đông lớn của PNJ. Trước đó, ngày 14/8, nhóm mua thêm khoảng 1,62 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ nắm giữ từ 4,72% lên 5,04%.