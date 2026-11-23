Phiên giao dịch ngày 23/11, cổ phiếu PNJ giảm hết biên độ về mức giá sàn 12.600 đồng/cp với hơn 16 triệu cổ phiếu được khớp lệnh.

Trước diễn biến này, ngày 20/11/2026, website chính thức của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đăng tải cuộc phỏng vấn Tổng Giám đốc Phan Quốc Công. Trong cuộc phỏng vấn, ông Công cho biết vấn đề cốt lõi của PNJ nằm ở chính bộ máy tổ chức. Theo ông, hệ thống đã trở nên cồng kềnh, nhiều tầng nấc, một quyết định phải đi qua quá nhiều cấp, trong khi trách nhiệm được chia nhỏ nhưng thiếu người theo đến cùng.

Những nhận định này khác với nội dung PNJ từng giới thiệu về kết quả của chiến lược F5 Refresh năm 2024, dưới thời Tổng Giám đốc Lê Trí Thông.

Công thức làm phẳng cấu trúc tổ chức của cựu CEO: F5 lũy thừa 2 nhân với F1

PNJ từng chia sẻ doanh nghiệp đã triển khai chiến lược tái cấu trúc và liên tục đổi mới mô hình quản trị theo hướng trẻ hóa, linh hoạt và sáng tạo từ năm 2017. Việc đổi mới mô hình quản trị và tái tạo từng phòng ban theo chiến lược F5 Refresh đã giúp PNJ liên tục lập đỉnh tăng trưởng, đồng thời thúc đẩy tinh thần sáng tạo và cống hiến của hơn 7.600 nhân sự.

Doanh nghiệp cho biết việc thay đổi phương thức làm việc và trao đổi thông tin trong quá trình F5 Refresh giúp cấu trúc công ty trở nên phẳng hơn, khi tiếng nói của tất cả nhân sự được lãnh đạo cấp cao nhất lắng nghe.

Nội dung tương tự được ông Lê Trí Thông, khi đó là Tổng Giám đốc PNJ, đề cập trong cuộc trò chuyện với ông Lê Quốc Vinh tại chương trình "Đi cùng thương hiệu: Walk & Talk", công bố tháng 8/2024.

Ông Thông cho biết từ năm 2019, PNJ đã triển khai các phòng họp trực tuyến trên nền tảng Workplace. Thay vì phải sắp xếp lịch họp của tất cả thành viên và chờ đợi hàng tuần, doanh nghiệp mở hàng trăm phòng họp trực tuyến để thu thập thông tin và thảo luận liên tục.

Theo ông Thông, cách làm việc này giúp tổ chức trở nên phẳng hơn. Những nhân viên trước đây khó có cơ hội trao đổi với lãnh đạo cao nhất, như nhân viên tạp vụ, bảo vệ, đã có thể nêu ý kiến trực tiếp thông qua các công cụ số.

Ông kể lại một lần đặt câu hỏi về việc cải thiện tốc độ kiểm tra hàng hóa. Dù dành 24 giờ để mọi người đóng góp ý tưởng, chỉ sau 2 giờ, ông đã nhận được 70 phản hồi, bao gồm ý kiến của nhân viên bảo vệ và tư vấn viên ở các tỉnh xa.

Bên cạnh đó, PNJ còn giới thiệu các chương trình phát triển năng lực lãnh đạo cấp trung thông qua huấn luyện thực chiến, đồng thời đưa thêm nhân sự trẻ vào các vị trí quản lý cấp cao.

Trong cuộc phỏng vấn tháng 8/2024, ông Lê Trí Thông cho biết từ năm 2023, doanh nghiệp đã nâng cấp công thức F5 Refresh thành "F5 lũy thừa 2 nhân với F1", với mục tiêu thay đổi sâu hơn và nhanh hơn.

Hai năm sau, CEO mới nhận định bộ máy cồng kềnh, nhiều tầng nấc

Tháng 4/2026, ông Phan Quốc Công được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc PNJ. Đến tháng 7/2026, doanh nghiệp trải qua cuộc khủng hoảng liên quan đến PNJ Lab.

Trong cuộc phỏng vấn công bố ngày 20/11/2026, khi được hỏi lý do PNJ phải cải tổ từ gốc sau hơn nửa năm trực tiếp điều hành, ông Công xác định vấn đề cốt lõi nằm ở bộ máy tổ chức.

Theo ông, hệ thống đã trở nên cồng kềnh, nhiều tầng nấc. Một quyết định phải đi qua quá nhiều cấp, trách nhiệm được chia cho nhiều người nhưng thiếu người chịu trách nhiệm đến cùng.

Quá trình trao đổi kéo dài khiến việc ra quyết định và xử lý công việc chậm lại. Chi phí bộ máy lớn nhưng khả năng phản ứng chưa tương xứng. Những bất cập này đã tích tụ và bộc lộ rõ khi có biến cố.

Ông Công cho rằng trong những năm thuận lợi, PNJ tăng trưởng nóng, tổ chức cũng mở rộng theo nhưng chưa được sắp xếp lại tương xứng. Mạng lưới mở rộng, quân số tăng, số cấp quản lý nhiều hơn nhưng doanh nghiệp chưa có đủ người có năng lực dẫn dắt chuyển đổi.

Đối với ngành hàng kim cương, ông Công cho biết hoạt động này đã giúp tăng doanh thu, lợi nhuận, trong khi chính sách mua lại với tỷ lệ cao tạo sự yên tâm cho khách hàng. Tuy nhiên, năng lực quản lý và cơ chế giám sát chưa theo kịp quy mô.

Khi khủng hoảng xảy ra, ông cho biết bản thân không có trong tay số liệu về tổng nghĩa vụ mua lại sản phẩm, cũng như phương án xử lý tình huống lượng khách hàng quay lại bán tăng mạnh.

Từ thực trạng trên, PNJ đã bắt đầu tái cấu trúc mạnh tại hội sở, giảm các tầng quản lý trung gian, thu gọn đầu mối và làm rõ trách nhiệm.

Theo CEO PNJ, trước đây doanh nghiệp có nhiều ủy ban, công việc phải trải qua nhiều bước trao đổi. Việc sắp xếp lại nhằm đẩy nhanh quá trình ra quyết định.

Ông Công cho biết doanh nghiệp dự kiến thay đổi hơn một nửa thành viên Ban giám đốc trong đợt tái cấu trúc này, đồng thời kỳ vọng tiết giảm khoảng 30% chi phí nhân sự. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế cần thêm thời gian xác định do phát sinh chi phí hỗ trợ người nghỉ việc.

CEO PNJ cũng cho rằng những bất cập kéo dài cần được nhìn nhận ở cả Ban điều hành và HĐQT.