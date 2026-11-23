Tại Tọa đàm Doanh nghiệp Việt 2027: Củng cố nội lực - Kết nối - Tạo giá trị do Viện Doanh trí và các đối tác tổ chức, ông Nguyễn Hữu Thái Hòa - chuyên gia tư vấn chiến lược doanh nghiệp chia sẻ về thực tế quản trị dữ liệu của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Hòa cho biết, nhiều tổ chức và doanh nghiệp hiện nay vẫn chưa nhận thức đầy đủ giá trị của dữ liệu nên nhân sự chia sẻ thông tin nội bộ, tài liệu kinh doanh qua mạng và các nền tảng AI một cách khá dễ dàng, thiếu kiểm soát.

Ông Hòa cho rằng tình trạng xem nhẹ việc quản lý dữ liệu không phân biệt doanh nghiệp lớn hay nhỏ. Thực tế, nhiều lãnh đạo vẫn chưa chú trọng đúng mức đến tài sản dữ liệu của công ty, chưa quan tâm đến việc ai đang quản lý dữ liệu nội bộ, dữ liệu được xây dựng, phát triển và bảo vệ như thế nào.

Trong bối cảnh AI ngày càng thông minh hơn, ông Hòa cho biết đây là điều đáng lo ngại vì làm tăng nguy cơ lộ lọt thông tin quan trọng, ảnh hưởng đến hoạt động và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

“Có tập đoàn phạm vi hoạt động từ Bắc vào Nam, quy mô doanh thu cả chục nghìn tỷ đồng nhưng chỉ có 3 kỹ sư công nghệ thông tin, với mức lương khoảng 20 triệu đồng/tháng. 3 nhân sự này nắm những khâu quan trọng của hệ thống, từ mật khẩu, kiến trúc đến vận hành dữ liệu. Lãnh đạo doanh nghiệp thậm chí không biết máy chủ đặt ở đâu. Tôi đã nói với doanh nghiệp, phải chăm sóc 3 anh này, đừng để họ ốm. Bởi nếu một người trong số đó gặp vấn đề, hoạt động dữ liệu của cả tập đoàn có thể ách tắc”, ông Hòa nêu thực tế.

Theo ông, đây không chỉ là câu chuyện về công nghệ mà còn là vấn đề quản trị, đòi hỏi người đứng đầu phải trực tiếp quan tâm.

Chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp cần thiết lập hệ thống quản trị dữ liệu trước khi đẩy mạnh ứng dụng AI. Một trong những giải pháp được đề xuất là phân loại dữ liệu theo 3 cấp độ: xanh đối với thông tin có thể chia sẻ, vàng dành cho dữ liệu cần cân nhắc khi sử dụng và đỏ là nhóm thông tin nhạy cảm cần được bảo vệ ở mức cao nhất.

Bên cạnh việc phân loại, doanh nghiệp cũng cần quy định cụ thể trách nhiệm của từng cá nhân trong quá trình khai thác, quản lý và bảo mật dữ liệu.

“Lãnh đạo cần nắm rõ ai đang chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu và khai thác nguồn dữ liệu đó như thế nào, bởi đây có thể trở thành điểm yếu chí mạng của doanh nghiệp. Với những công ty quy mô lớn, cần có vị trí CIO (Phó tổng giám đốc phụ trách công nghệ và dữ liệu). Đó là lý do trên thế giới, mức lương của CIO đang có xu hướng vượt CEO”, ông nói và nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của vị trí kiểm soát dòng chảy thông tin và dữ liệu trong doanh nghiệp.

Từ kinh nghiệm tư vấn doanh nghiệp, chuyên gia Nguyễn Hữu Thái Hòa cho rằng chất lượng đầu ra của AI phụ thuộc lớn vào dữ liệu đầu vào. Khi thông tin được cung cấp thiếu hệ thống hoặc không nhất quán, kết quả AI tạo ra cũng khó bảo đảm độ chính xác và hiệu quả.

“Tôi tha thiết đề nghị doanh nghiệp đừng sử dụng AI miễn phí, cũng đừng tiết kiệm theo cách đăng ký phiên bản Pro cho cả văn phòng”, ông Hòa nói.

Do đó, ông khuyến nghị doanh nghiệp phát triển các sản phẩm AI được thiết kế riêng, phù hợp với đặc thù công việc và nhu cầu vận hành. Đây cũng là nền tảng để triển khai những ứng dụng chuyên sâu hơn như BOT AI, AI Automations và AI Agent.