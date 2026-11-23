Ngày 23/11/2026, Tập đoàn Sovico và Tổng công ty Công nghệ Công nghiệp Toàn cầu (GTINX) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược tại Hà Nội.

Buổi lễ có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Sovico, và Đại tá Lương Đức Minh, Chủ tịch GTINX.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác trong 15 lĩnh vực thuộc 4 trụ cột, gồm công nghiệp an ninh; nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo; giải pháp và dịch vụ công nghệ; hạ tầng và kết nối.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết việc hợp tác sẽ kết nối nguồn lực giữa hệ sinh thái kinh tế đa ngành của Sovico với năng lực công nghệ của GTINX, mở ra khả năng triển khai các dự án quy mô lớn và kết nối nguồn lực quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn SOVICO phát biểu. Ảnh: GTINX

Nữ tỷ phú cũng mong muốn thỏa thuận sớm được cụ thể hóa thành những sản phẩm, giải pháp phục vụ đời sống.

Về phía GTINX, Đại tá Lương Đức Minh, Chủ tịch Tổng công ty, khẳng định sẽ huy động những nguồn lực tốt nhất về con người, công nghệ, hạ tầng và nghiên cứu phát triển để đồng hành cùng Sovico trong quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và triển khai các nội dung hợp tác.

Đồng chí Đại tá Lương Đức Minh - Chủ tịch Tổng công ty GTINX phát biểu. Ảnh: GTINX

Ông tin tưởng thỏa thuận sẽ tạo nền tảng để hai bên phát triển những sản phẩm, dịch vụ có giá trị cao hơn, an toàn hơn và tiếp cận được nhiều người dân, doanh nghiệp hơn.

GTINX là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công an, có tiền thân là Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL). Tháng 10/2026, doanh nghiệp đổi thương hiệu thành GTINX, mở rộng định hướng phát triển từ viễn thông, công nghệ thông tin sang công nghệ và công nghiệp an ninh.

GTINX có gần 20 năm hoạt động và đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều tập đoàn công nghệ quốc tế như Google, Microsoft, SpaceX, Thales, Qualcomm và Huawei.

Trước khi ký kết với Sovico, GTINX cũng đã hợp tác với 7 đơn vị thành viên của Petrovietnam vào cuối tháng 10/2026, tập trung vào phát triển công nghệ và bảo vệ hạ tầng năng lượng.

Trong khi đó, Sovico là tập đoàn kinh tế tư nhân hoạt động trong nhiều lĩnh vực như hàng không, tài chính - ngân hàng, bất động sản và năng lượng. Hệ sinh thái của tập đoàn gắn với các thương hiệu Vietjet, HDBank và Vikki Bank.

Ngoài hoạt động kinh doanh, Sovico và GTINX còn dự kiến phối hợp xây dựng, vận hành Cổng Nhân đạo số Quốc gia cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.