Ngày 23/11, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng công bố việc chấp thuận đầu tư dự án Nhà máy Arbin Energy Đà Nẵng, có tổng vốn hơn 3.050 tỷ đồng, tương đương 117 triệu USD, trên diện tích 53.399 m² tại phường Liên Chiểu.

Theo hồ sơ đầu tư, nhà máy sẽ sản xuất hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS), phục vụ các ứng dụng quy mô lưới điện. Công suất thiết kế đạt 5.000 hệ thống dạng container mỗi năm, tương đương tổng dung lượng lưu trữ 5 GWh, tức 5 triệu kWh.

Ngoài BESS, dự án còn có dây chuyền sản xuất 500 thiết bị kiểm tra pin và 800 thiết bị phục vụ sản xuất pin mỗi năm.

Đằng sau dự án này là mối liên hệ với Arbin Instruments, doanh nghiệp công nghệ Mỹ có 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm thử pin, từng tham gia dự án nghiên cứu cùng Ford Motor Company và một phòng thí nghiệm quốc gia của Mỹ.

Từ gara nhỏ ở Texas đến công nghệ kiểm thử pin cho ngành ô tô

Theo thông tin trên website chính thức, Arbin Instruments được thành lập năm 1991 tại College Station, bang Texas, bởi tiến sĩ John Zhang, một chuyên gia trong lĩnh vực điện hóa.

Ý tưởng thành lập doanh nghiệp xuất phát từ chính công việc nghiên cứu của ông. Khi cần một thiết bị có khả năng kiểm tra pin với độ chính xác và độ tin cậy cao hơn các sản phẩm có sẵn, John Zhang bắt đầu tự phát triển thiết bị đáp ứng yêu cầu đó.

Arbin khởi đầu từ một gara với chỉ một nhân viên. Từ cơ sở nhỏ này, doanh nghiệp từng bước mở rộng hoạt động nghiên cứu, sản xuất thiết bị đo lường và kiểm tra các hệ thống lưu trữ năng lượng. Đến nay, sản phẩm Arbin đã được sử dụng tại hơn 55 quốc gia.

Khác với các hãng sản xuất pin nổi tiếng với sản phẩm dành cho ô tô điện, Arbin tập trung vào thiết bị giúp các nhà sản xuất và phòng thí nghiệm đánh giá chất lượng pin trước khi đưa vào sử dụng.

Một viên pin có thể hoạt động bình thường trong những lần sạc đầu tiên nhưng suy giảm dung lượng sau hàng trăm hoặc hàng nghìn chu kỳ. Để xác định tuổi thọ, hiệu suất và độ ổn định, các nhà sản xuất cần thiết bị liên tục sạc, xả và theo dõi những thay đổi rất nhỏ về dòng điện, điện áp, nhiệt độ cũng như khả năng lưu trữ năng lượng. Đây là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Arbin.

Một dấu mốc trong lịch sử công nghệ của doanh nghiệp là dự án nghiên cứu thiết bị kiểm thử pin có độ chính xác cực cao, thực hiện cùng Ford Motor Company và Sandia National Laboratories.

Theo hồ sơ của Cơ quan Các dự án nghiên cứu tiên tiến về năng lượng thuộc Bộ Năng lượng Mỹ (ARPA-E), dự án được triển khai trong giai đoạn 2013–2016, với kinh phí khoảng 3,09 triệu USD.

Ford là đơn vị chủ trì, còn Arbin Instruments và Sandia National Laboratories tham gia với vai trò đối tác. Mục tiêu là cải thiện độ chính xác của thiết bị kiểm tra pin, qua đó hỗ trợ dự báo tuổi thọ và rút ngắn quá trình đánh giá pin dùng cho xe điện cũng như hệ thống lưu trữ cố định.

Sau 35 năm phát triển trong lĩnh vực đo lường, thương hiệu Arbin đang gắn với một dự án sản xuất tại Việt Nam có quy mô hàng nghìn hệ thống lưu trữ điện mỗi năm.

Nhà máy 5 GWh và kế hoạch khởi đầu bằng 100–300 container mỗi năm

BESS là hệ thống sử dụng pin để tích trữ điện năng và đưa trở lại hệ thống khi cần. Công nghệ này ngày càng được ứng dụng cùng điện mặt trời, điện gió, tại các nhà máy công nghiệp và trong hệ thống điện.

Chẳng hạn, điện mặt trời thường phát nhiều vào ban ngày, trong khi nhu cầu sử dụng điện có thể tăng mạnh vào buổi tối. Hệ thống BESS có thể tích trữ một phần điện năng vào thời điểm nguồn cung dồi dào và giải phóng lượng điện đó khi nhu cầu tăng lên.

Đối với các ứng dụng công nghiệp và lưới điện, nhiều hệ thống BESS được lắp đặt trong các container chuyên dụng, tích hợp pin, hệ thống quản lý, thiết bị điều khiển, làm mát và các bộ phận an toàn.

Với quy mô công bố của dự án Đà Nẵng, dung lượng lưu trữ bình quân theo thiết kế tương đương 1 MWh cho mỗi container. Nhà máy dự kiến ứng dụng công nghệ chế tạo thiết bị điều khiển, chuyển đổi điện tử công suất hiệu năng cao và công nghệ đo lường tiên tiến.

Theo Báo Đà Nẵng dẫn thông tin từ Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp, dự án dự kiến khởi công trong quý IV/2026. Nhà xưởng đầu tiên hoàn thành xây dựng và lắp đặt thiết bị vào quý II/2028, sau đó bắt đầu sản xuất từ quý III/2028.

Công suất khởi điểm của dây chuyền BESS được xác định ở mức 100–300 container mỗi năm, tương đương chỉ 2–6% công suất thiết kế toàn dự án. Trong khi đó, các dây chuyền thiết bị kiểm tra và thiết bị phục vụ sản xuất pin dự kiến được đưa vào hoạt động với toàn bộ công suất công bố.

Về cơ cấu vốn, trong tổng mức đầu tư hơn 3.050 tỷ đồng, phần vốn góp dự kiến của nhà đầu tư là 886,38 tỷ đồng, chiếm 29,06%. Khoảng 2.163,81 tỷ đồng còn lại dự kiến được huy động từ các tổ chức tín dụng.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Việt Nam cho thấy Công ty TNHH Arbin Energy thành lập tháng 8/2026, có trụ sở tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng. Chủ sở hữu là ông Chaojiong Zhang, quốc tịch Mỹ, đồng thời giữ chức Chủ tịch công ty.



