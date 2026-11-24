Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) ngày 23/11 tiếp tục công bố thông tin bất thường liên quan đến nhân sự cấp cao. HĐQT cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân của cả 3 thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập trong ngày 22/11.

Cụ thể, HĐQT đã nhận được đơn xin từ nhiệm của các ông Mai Hữu Tín, Nguyễn Tuấn Hải và bà Tiêu Yến Trinh. Ba thành viên này từ nhiệm khỏi vị Thành viên HĐQT độc lập. Ngoài ra, ông Nguyễn Tuấn Hải còn là nhân sự kiêm nhiệm vai trò Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán PNJ.

Ông Mai Hữu Tín (sinh năm 1969), nhà sáng lập và Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư U&I. Ông gia nhập HĐQT PNJ nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/4/2026.

Làn sóng nhân sự cấp cao của PNJ tiếp tục biến động, toàn bộ 3 thành viên HĐQT độc lập từ nhiệm, giám đốc cấp cao phụ trách marketing cùng rời vị trí.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tuấn Hải và bà Tiêu Yến Trinh được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

HĐQT PNJ cho biết việc từ nhiệm của 3 thành viên HĐQT độc lập sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, và chỉ có hiệu lực sau khi được cổ đông chấp thuận.

Trước đó, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/10, cổ đông PNJ đã thông qua đơn từ nhiệm của ông Đào Trung Kiên khỏi vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

HĐQT PNJ sau khi ông Kiên từ nhiệm còn 8 người, gồm bà Cao Ngọc Dung là Chủ tịch. Phó Chủ tịch là ông Lê Trí Thông và bà Trần Phương Ngọc Thảo.

2 thành viên HĐQT là bà Đặng Thị Lài và ông Phan Quốc Công.

3 thành viên HĐQT độc lập là ông Mai Hữu Tín, ông Nguyễn Tuấn Hải và bà Tiêu Yến Trinh.

Như vậy, toàn bộ 3 thành viên HĐQT độc lập của PNJ đều từ nhiệm. Nếu chưa tổ chức đại hội bầu bổ sung nhân sự, HĐQT PNJ sẽ chỉ còn 5 thành viên và không còn thành viên độc lập.

Cũng trong ngày 23/11, PNJ công bố nghị quyết thông qua việc ông Nguyễn Khoa Hồng Thành thôi giữ chức Giám đốc cao cấp marketing nhiệm kỳ 2026-2029 từ ngày 25/11.

Ông Nguyễn Khoa Hồng Thành rời vị trí trên cơ sở hợp đồng lao động hết hạn và nguyện vọng cá nhân.

Sau khi từ nhiệm, ông Thành không còn là người nội bộ của PNJ. Ông Hồng Thành đang sở hữu 317.400 cổ phiếu PNJ, tương đương khoảng 0,06% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Biến động nhân sự cấp cao diễn ra liên tục tại PNJ, khi doanh nghiệp đang đối mặt với nhiều thách thức lớn sau sự cố thị trường kim cương từ ngày 2/7.

Nếu cổ đông thông qua đơn từ nhiệm của 3 thành viên HĐQT độc lập mà chưa bầu lại nhân sự mới, HĐQT PNJ sẽ chỉ còn 5 người.

Ngày 19/11, HĐQT PNJ cũng đã chấp thuận đơn từ nhiệm của 3 giám đốc cấp cao, gồm ông Đào Trung Kiên, phụ trách Chiến lược và quản trị hiệu quả hoạt động; ông Nguyễn Chí Kiên, phụ trách Nguồn nhân lực; và bà Trương Hoài Anh, phụ trách Khách hàng và bán lẻ. Các quyết định này có hiệu lực từ ngày 26/11.

Ngày 17/1, Giám đốc cấp cao phụ trách tài chính nhiệm kỳ 2025-2028 của PNJ, ông Nguyễn Minh Hải cũng thôi giữ chức vụ. Ông Hải đã từ nhiệm đầu tháng 11.

Ngày 30/9, doanh nghiệp và các công ty con của PNJ có 7.123 nhân viên, giảm khoảng 1.040 người so với cuối quý 2.

Chia sẻ trên website doanh nghiệp ngày 20/11, Tổng Giám đốc Phan Quốc Công cho biết hệ thống đã trở nên cồng kềnh, nhiều tầng nấc. Một quyết định phải đi qua quá nhiều cấp, còn trách nhiệm chia nhỏ cho nhiều người nhưng thiếu người theo đến cùng.

Khi cần ra quyết định, quá trình trao đổi kéo dài. Quyết định chậm thì xử lý cũng chậm, trong khi thị trường không chờ mình. Chi phí cho bộ máy lớn nhưng khả năng phản ứng chưa tương xứng. Đó là những bất cập đã tích tụ, đến khi có biến cố thì bộc lộ rõ.

Ông Công cho biết những năm thuận lợi, PNJ tăng trưởng “nóng”, tổ chức phình to theo quán tính mà chưa được sắp xếp lại tương xứng. Mạng lưới mở rộng, quân số đông, cấp quản lý nhiều nhưng chưa đủ người có năng lực dẫn dắt chuyển đổi.

Hội sở là nơi tinh gọn mạnh nhất xét về tỷ lệ nhân sự. Cấp cao nhất là nơi đầu tiên tái cấu trúc. Đợt này dự kiến quá nửa thành viên Ban giám đốc sẽ thay đổi. PNJ thu gọn các đầu mối, tổ chức lại phạm vi phụ trách để quyết định nhanh và trách nhiệm rõ hơn.

Ban điều hành chịu trách nhiệm quản lý, vận hành. HĐQT định hướng, giám sát. Những bất cập kéo dài cần được nhìn nhận ở cả hai cấp.

Doanh nghiệp kỳ vọng tiết giảm khoảng 30% chi phí nhân sự.