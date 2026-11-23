Phiên giao dịch đầu tuần diễn ra trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư vẫn khá dè dặt sau tuần giảm điểm trước đó. Áp lực bán xuất hiện ngay từ đầu phiên, kéo VN-Index có thời điểm lùi về vùng 1.672 điểm. Nhóm cổ phiếu ngân hàng, bán lẻ và một số cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục là lực cản đối với thị trường.

Tuy nhiên, diễn biến về cuối phiên có phần tích cực hơn. Một số cổ phiếu lớn thu hẹp mức giảm, trong đó VIC và VHM hồi phục, giúp VN-Index lấy lại phần lớn số điểm đã mất. Kết phiên, chỉ số tăng hơn 8 điểm lên 1.697 điểm.

Điểm sáng đáng chú ý là FPT. Sau nhiều phiên chịu sức ép bán mạnh, cổ phiếu này có thời điểm tăng hơn 4%, đóng cửa ở mức 46.850 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức tăng 4,11% theo dữ liệu giao dịch trong phiên. VIC và VHM cũng lần lượt tăng 1,57% và 1,82%, góp phần nâng đỡ chỉ số.

Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng chưa tạo được sự đồng thuận. TCB giảm 2,12%, STB giảm 1,55%, trong khi một số mã khác vẫn giao dịch dưới tham chiếu. Diễn biến này cho thấy dòng tiền chưa thực sự quay lại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Cổ phiếu PNJ giảm sàn xuống 12.600 đồng/đơn vị.

Một trong những diễn biến đáng chú ý nhất phiên là giao dịch tại cổ phiếu PNJ. Mã này chạm giá sàn, với khối lượng giao dịch tăng mạnh so với những phiên trước.

Áp lực bán xuất hiện sau những thông tin liên quan đến tình hình tài chính và hoạt động thu đổi sản phẩm kim cương của doanh nghiệp. Theo chia sẻ của lãnh đạo PNJ, tình hình tài chính của doanh nghiệp đang hết sức khẩn cấp. Doanh số chưa đủ bù chi phí vận hành thường xuyên, mỗi tháng công ty vẫn liên tục lỗ.

Thông tin này khiến nhà đầu tư gia tăng lo ngại về khả năng thanh toán cũng như hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. PNJ trở thành một trong những cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HoSE trong phiên.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng chưa có dấu hiệu đảo chiều rõ rệt. Khối ngoại tiếp tục bán ròng 437 tỷ đồng, tập trung tại một số cổ phiếu như HDB, VPX, SSI, VIX... Ở chiều mua, POW và một số mã khác thu hút dòng tiền ngoại.