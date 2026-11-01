Tính đến hết phiên 20/11, khối ngoại đã bán ròng kỷ lục gần 127.000 tỷ đồng trên HoSE kể từ đầu năm, bất chấp thị trường chứng khoán Việt Nam đã được nâng hạng.

Trên thực tế, khối ngoại bán ròng cổ phiếu Việt Nam là xu hướng đã diễn ra trong nhiều năm. Lần gần nhất thị trường đón nhận dòng vốn ngoại đáng kể đã cách đây gần 4 năm, vào giai đoạn cuối năm 2022 đầu 2023. Khi đó, dòng tiền P-Notes ồ ạt đổ vào bắt đáy khi thị trường lao dốc xuống vùng đáy dài hạn với định giá thấp lịch sử sau cú sốc trái phiếu và vụ việc Vạn Thịnh Phát.

Đánh giá về diễn biến trên, ông Bùi Văn Huy, Tổng Giám đốc FIDT cho rằng nâng hạng giúp nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường dễ dàng hơn, song chưa tạo ra động lực giải ngân ngay lập tức, ngoại trừ các quỹ đầu tư bám sát chỉ số.

Trong bối cảnh thị trường quốc tế biến động, Fed có khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ và đồng USD mạnh lên, các quỹ quốc tế có xu hướng giảm tỷ trọng tại các thị trường mới nổi. Quyết định giải ngân còn phụ thuộc vào việc so sánh lợi nhuận kỳ vọng sau quy đổi sang USD với các cơ hội đầu tư khác.

Một vấn đề khác nằm ở cơ cấu doanh nghiệp niêm yết. Thị trường Việt Nam có tỷ trọng lớn ở các nhóm ngân hàng, bất động sản và những ngành truyền thống, trong khi còn ít cổ phiếu đủ quy mô và thanh khoản để các quỹ tiếp cận trực tiếp làn sóng AI, bán dẫn và công nghệ.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Tiến Dũng, CFA – Trưởng phòng Nghiên cứu Ngành & Cổ phiếu, Chứng khoán MBS cho rằng thị trường Việt Nam vẫn còn một số hạn chế về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, quy mô vốn hóa có thể đầu tư và thanh khoản tại một số cổ phiếu. Đây là những yếu tố khiến các quỹ đầu tư lớn cần thêm thời gian để gia tăng tỷ trọng.

Theo chuyên gia MBS, việc đưa cổ phiếu Việt Nam vào các bộ chỉ số FTSE được thực hiện qua bốn giai đoạn, bắt đầu từ tháng 9/2026 và hoàn tất vào tháng 9/2027, với tỷ trọng bổ sung lần lượt là 10%, 20%, 35% và 35%.

Theo đó, dòng vốn thụ động sẽ được giải ngân từng giai đoạn, trong khi dòng vốn chủ động vẫn phụ thuộc vào đánh giá của các quỹ về triển vọng kinh tế, lợi nhuận doanh nghiệp, tỷ giá và mức độ hấp dẫn của định giá.

Về thời điểm dòng vốn ngoại đảo chiều, ông Dũng cho rằng cần theo dõi sự hội tụ của nhiều yếu tố, bao gồm mặt bằng lãi suất quốc tế ổn định hơn, áp lực lãi suất trong nước giảm, thanh khoản thị trường cải thiện và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp vững chắc.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc FIDT nhận định năm 2027 sẽ là phép thử của câu chuyện nâng hạng khi FTSE Russell dự kiến triển khai ba đợt tăng tỷ trọng còn lại vào tháng 3, tháng 6 và tháng 9.