Theo thống kê, có khoảng 13 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức tuần 23-27/11. Tuần này có 9 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 40% và thấp nhất là gần 1%.

Theo thông báo mới đây, CTCP FPT (mã: FPT) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 30/11 tới để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt. Tỷ lệ chi trả là 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 10/12/2026. Với gần 1,886 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, FPT dự kiến chi khoảng 1.886 tỷ đồng trong đợt tạm ứng cổ tức lần này.

Đáng chú ý, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT, là một trong những cá nhân hưởng lợi lớn từ đợt chia cổ tức. Theo dữ liệu sở hữu công bố tại ngày 30/6/2026, ông Bình nắm giữ hơn 117,3 triệu cổ phiếu FPT. Trong tháng 9 vừa qua, tập đoàn đã thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10:1, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm một cổ phiếu mới.

Nếu không phát sinh thay đổi sở hữu, lượng cổ phiếu FPT do ông Bình nắm giữ sau đợt phát hành dự kiến tăng lên khoảng 129 triệu đơn vị, tương đương gần 6,85% vốn điều lệ. Ước tính, vị Chủ tịch FPT ước tính sẽ nhận về khoảng 129 tỷ đồng tiền mặt trong đợt chi trả sắp tới.

CTCP May Sông Hồng (mã MSH) thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt tỷ lệ thực hiện là 40%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu sẽ được nhận 4.000 đồng. Với hơn 112,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, May Sông Hồng dự kiến chi hơn 450 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này. Thời gian thanh toán vào ngày 19/1/2027, trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, ông Bùi Đức Thịnh, Chủ tịch HĐQT May Sông Hồng, là cổ đông lớn nhất tại doanh nghiệp với hơn 26,9 triệu cổ phiếu, tương ứng 23,91% vốn điều lệ. Nếu giữ nguyên lượng sở hữu đến ngày chốt quyền, ông Thịnh dự kiến nhận về khoảng 108 tỷ đồng cổ tức.

Trong khi đó, ông Bùi Việt Quang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, và bà Bùi Thu Hà, Thành viên HĐQT, dự kiến lần lượt nhận về hơn 51 tỷ đồng và gần 35 tỷ đồng.

Ngày 25/11 tới đây, CTCP Bia Sài Gòn miền Trung (mã chứng khoán SMB) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền.

Tỷ lệ chi trả 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 4/12/2026.

Như vậy với hơn 29,84 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Bia Sài Gòn miền Trung sẽ chi khoảng 59,6 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.