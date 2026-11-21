Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa thông báo điều chỉnh phương án xử lý giao dịch thu đổi vàng, nữ trang, kim cương...áp dụng từ hôm nay, 21/11 cho đến khi có thông báo mới với nhiều nội dung đáng chú ý.

Theo thông báo, PNJ đưa ra 2 phương án cho khách hàng bán, đổi sản phẩm, gồm chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ giá trị hàng sang sản phẩm mới của doanh nghiệp, hoặc nhận tiền theo thời gian thanh toán, tương ứng với từng nhóm sản phẩm.

Theo đó, khách hàng sở hữu vàng miếng SJC, nhẫn tròn trơn có thể sử dụng giá trị thu đổi để chuyển sang kim cương, trang sức kim cương và nhiều nhóm sản phẩm khác.

Chính sách thu đổi sản phẩm mới áp dụng từ 21/11 của PNJ. (Nguồn: PNJ)

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, khách hàng có kim cương không được đổi trực tiếp sang vàng miếng SJC hay nhẫn khoen.

Đáng chú ý, doanh nghiệp rút ngắn thời gian thanh toán đối với 3 nhóm sản phẩm vàng và trang sức, trong khi giữ nguyên lộ trình chi trả đối với kim cương.

Theo đó, nếu khách chọn bán lại kim cương để nhận tiền, khách phải chờ tới 120 ngày mới được thanh toán đầy đủ. Trong khi khách bán vàng được thanh toán 100% ngay trong ngày hoặc ngày tiếp theo.

Cụ thể, với vàng miếng SJC, nhẫn, vàng Phúc Lộc Tài và vàng Kim Bảo, khách hàng được thanh toán 100% giá trị vào ngày giao dịch hoặc ngày kế tiếp. Trước đó, theo chính sách công bố ngày 30/9, thời gian thanh toán đối với nhóm sản phẩm này là 2 ngày sau.

Tương tự, nhóm trang sức 22-24K, quà tặng sưu tầm và nhóm trang sức dây chuyền, trang sức không gắn đá, trang sức công nghệ Italy, CZ/ECZ, đá tổng hợp cũng được rút ngắn thời gian thanh toán từ 7 ngày xuống trong ngày giao dịch, hoặc ngày kế tiếp.

Riêng thu đổi đối với trang sức kim cương, trang sức vỏ, trang sức đá màu, trang sức ngọc trai và kim cương rời không thay đổi so với chính sách 120 ngày trước đây và chia 5 lần thanh toán.

PNJ ước tính đang có khoảng 17.000 tỷ đồng hàng tồn kho, trong đó riêng kim cương và trang sức kim cương chậm luân chuyển lên tới 7.000 tỷ đồng.

Cùng với rút ngắn thời gian thanh toán, PNJ cũng thông báo mở rộng danh sách cửa hàng tiếp nhận giao dịch mua lại lên 141 điểm, tăng 31 cửa hàng so với 110 điểm công bố hồi tháng 7.

Tại các cửa hàng thuộc danh sách này, khách hàng có thể giao dịch bán theo khung giờ hoạt động của cửa hàng, thay vì chỉ thời gian 15-17h hàng ngày như quy định trước đó.

Đối với các cửa hàng nằm ngoài danh sách 141 điểm công bố, PNJ chỉ tiếp nhận giao dịch chuyển đổi sang sản phẩm mới có giá trị bằng hoặc cao hơn giá trị hàng mua lại, tùy theo điều kiện áp dụng.

Đằng sau chính sách này là bài toán tồn kho và dòng tiền đáng chú ý của PNJ.

Theo chia sẻ của CEO Phan Quốc Công ngày 20/11, PNJ hiện có khoảng 17.000 tỷ đồng hàng tồn kho, trong đó riêng kim cương và trang sức kim cương chậm luân chuyển lên tới 7.000 tỷ đồng. Một phần hàng đang luân chuyển cũng được dùng bảo đảm các khoản vay. Vì vậy, quy mô tài sản chưa nói lên khả năng thanh toán: công ty có hàng nhưng không thể chuyển ngay thành tiền.

Trong khi đó, lời hứa công ty mua lại vẫn còn nguyên sức ép. Qua rà soát, khoảng 21.000 tỷ đồng giá trị hàng đã bán thuộc phạm vi tính toán thu đổi. Con số này có thể tăng lên trong quá trình tiếp tục đối chiếu dữ liệu.

“Với nguồn lực hiện nay, công ty không thể tiếp tục đáp ứng đầy đủ việc thanh toán mua lại bằng tiền theo chính sách T+120 như trước. Đây là thực tế cần phải nói rõ”, ông Phan Quốc Công chia sẻ.

Bài toán đặt ra với PNJ lúc này không chỉ là bán được hàng, mà còn là cân đối dòng tiền và thực hiện các cam kết thu đổi với khách hàng.

CEO Phan Quốc Công chia sẻ tình hình tài chính đang hết sức khẩn cấp. Doanh số chưa đủ bù chi phí vận hành thường xuyên, mỗi tháng công ty vẫn liên tục lỗ. Việc phải làm ngay là thu hẹp khoản lỗ này.