Thị trường vàng thế giới khép lại tuần giao dịch đầy biến động với một phiên giảm sâu. Chốt phiên 20/11, giá vàng giao ngay giảm 2,4% xuống còn 3.537,9 USD/ounce, có thời điểm lùi sát ngưỡng 3.500 USD/ounce, mức thấp nhất trong 14 tháng. Tính chung cả tuần, giá vàng thế giới đã mất khoảng 9,4%, ghi nhận mức giảm theo tuần mạnh nhất trong 8 tháng.

Áp lực bán cũng lan rộng sang thị trường bạc. Trong phiên cuối tuần, giá bạc giao ngay có thời điểm giảm 4,1% xuống 40,99 USD/ounce, rơi về vùng thấp nhất kể từ tháng 9/2025 và bốc hơi hơn 66% so với đỉnh lịch sử 121,64 USD/ounce thiết lập hồi tháng 1.

Theo dữ liệu mới đây, quỹ ETF vàng SPDR Gold Trust tiếp tục bán ra 3,71 tấn vàng trong phiên cuối tuần, hạ tổng lượng nắm giữ xuống còn 1.034,43 tấn. Trước đó, quỹ này đã bán lần lượt 4,56 tấn và 5,98 tấn vàng trong hai phiên 18-19/11. Như vậy, chỉ trong ba phiên liên tiếp, SPDR đã xả tổng cộng hơn 14 tấn vàng.

Ở chiều ngược lại, quỹ ETF bạc iShares Silver Trust (SLV) mua thêm 42,11 tấn bạc trong phiên 20/11, nối tiếp phiên mua ròng 35,1 tấn trước đó. Sau hai phiên mua liên tiếp với tổng khối lượng hơn 77 tấn, lượng bạc do quỹ này nắm giữ đã tăng lên khoảng 15.630 tấn.

Theo Reuters, đà bán tháo kim loại quý diễn ra trong bối cảnh kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất ngày càng mạnh, đồng USD neo ở vùng cao và làn sóng bán tháo cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) lan rộng.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định đà giảm của nhóm cổ phiếu AI đang buộc một số nhà đầu tư phải thanh lý vị thế vàng để bù đắp các khoản thua lỗ.

Bên cạnh đó, những phát biểu cứng rắn từ các quan chức Fed tiếp tục củng cố kỳ vọng về việc thắt chặt chính sách tiền tệ. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện định giá xác suất khoảng 96% Fed sẽ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 12.

Áp lực bán cũng lan rộng sang thị trường bạc khi giá kim loại này có thời điểm giảm xuống dưới 41 USD/ounce trong phiên cuối tuần.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, cho rằng giá vàng và bạc vẫn có thể giảm mạnh trong vài phiên tới. Tuy nhiên, xét về thời gian, chuyên gia này nhận định hai kim loại quý có khả năng sớm xác lập đáy.