CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa đồng loạt công bố những thông tin quan trọng liên quan đến việc chuyển đổi trái phiếu quốc tế thành cổ phiếu và điều chỉnh thời gian thực hiện đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm huy động gần 8.007 tỷ đồng.

Theo thông báo ngày 20/11, Novaland tiếp tục gia hạn thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, thời hạn chuyển nhượng quyền mua được kéo dài từ ngày 23/11 sang 23/12/2026. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu cũng được lùi từ ngày 26/11 sang 28/12/2026. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua vẫn giữ nguyên là 1/10/2026.

Đáng chú ý, đây đã là lần thứ hai Novaland điều chỉnh thời gian thực hiện quyền mua trong cùng một đợt phát hành. Trước đó, vào tháng 10, doanh nghiệp từng gia hạn thời hạn chuyển nhượng quyền mua từ ngày 26/10 sang 23/11, đồng thời kéo dài thời gian đăng ký và nộp tiền từ ngày 29/10 sang 26/11.

Như vậy, sau hai lần điều chỉnh, hạn chót đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu đã được kéo dài thêm 60 ngày so với kế hoạch ban đầu. Theo Novaland, việc gia hạn nhằm tạo điều kiện để cổ đông có thêm thời gian thực hiện quyền mua.

Trước đó, ngày 17/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã chấp thuận gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Novaland đến hết ngày 11/1/2027.

Theo phương án được công bố, Novaland dự kiến chào bán tối đa gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:1, tức cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, doanh nghiệp dự kiến huy động tối đa gần 8.007 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu được dự kiến dành để xử lý các nghĩa vụ nợ. Trong đó, hơn 5.953 tỷ đồng được sử dụng để thanh toán nợ gốc của 13 mã trái phiếu do Novaland phát hành. Phần còn lại gồm khoảng 916 tỷ đồng góp vốn vào Nova Saigon Royal và 1.137 tỷ đồng góp vào No Va Thảo Điền, phục vụ thanh toán các nghĩa vụ nợ tại hai công ty con.

Đây là một trong ba phương án tăng vốn được cổ đông Novaland thông qua trong tháng 7/2026. Hai phương án còn lại gồm phát hành riêng lẻ tối đa 800 triệu cổ phiếu cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và phát hành hơn 111,7 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Theo kế hoạch công bố trước đó, Novaland ưu tiên hoàn tất đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu trước khi triển khai các phương án tăng vốn tiếp theo.

Cùng thời điểm, Novaland thông báo đã hoàn tất chuyển đổi 16 trái phiếu quốc tế với tổng giá trị hơn 3,78 triệu USD, tương đương gần 94,5 tỷ đồng theo tỷ giá cố định 24.960 đồng/USD.



Để thực hiện, doanh nghiệp phát hành gần 2,78 triệu cổ phiếu NVL với giá chuyển đổi 34.000 đồng/cổ phiếu, cao gấp khoảng 3,4 lần thị giá NVL chốt phiên 20/11 ở mức 9.980 đồng/cổ phiếu.

Trái chủ thực hiện chuyển đổi là Oclaner Funds SICAV - Oclaner Asian Bond Fund, một quỹ đầu tư có địa chỉ tại Singapore. Toàn bộ cổ phiếu phát hành trong đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng, dự kiến được chuyển giao trong tháng 12/2026 hoặc tháng 1/2027 sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan.

Sau đợt phát hành, tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Novaland tăng lên hơn 2,406 tỷ đơn vị, tương ứng vốn điều lệ hơn 24.065 tỷ đồng.

Số trái phiếu được chuyển đổi thuộc lô trái phiếu quốc tế trị giá 300 triệu USD phát hành tháng 7/2021, có lãi suất 5,25%/năm và kỳ hạn đến tháng 7/2028. Đây là một trong những khoản nợ quốc tế đáng chú ý trong quá trình tái cấu trúc tài chính của Novaland.

Việc chuyển đổi giúp doanh nghiệp giảm nghĩa vụ nợ trái phiếu tương ứng gần 94,5 tỷ đồng mà không phải sử dụng tiền mặt để thanh toán phần giá trị được chuyển đổi.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh Novaland tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc tài chính. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, tại ngày 30/9, tổng dư nợ vay của doanh nghiệp đạt khoảng 72.413 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu khoảng 22.069 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Novaland còn khoảng 14.975 tỷ đồng nợ gốc vay và trái phiếu quá hạn thanh toán, cùng 5.241 tỷ đồng lãi vay quá hạn. Dòng tiền kinh doanh lũy kế 9 tháng đầu năm âm hơn 5.364 tỷ đồng.

Ở chiều tích cực, hoạt động kinh doanh đã ghi nhận sự phục hồi. Lũy kế 9 tháng năm 2026, Novaland đạt doanh thu thuần hơn 10.216 tỷ đồng, tăng khoảng 90% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.874 tỷ đồng, vượt khoảng 55% kế hoạch lợi nhuận cả năm.