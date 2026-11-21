Sáng 21/11, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước tiếp tục giảm sâu. Mức giảm phổ biến từ 300.000 đồng đến 3,2 triệu đồng mỗi lượng.

Cụ thể, SJC, PNJ và Phú Quý đồng loạt niêm yết ở mức 128-133,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Riêng Mi Hồng giao dịch ở mức 130,8-132,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết ở mức 128-134 triệu đồng/lượng; PNJ ở mức 126-131,5 triệu đồng/lượng; Mi Hồng ở mức 130,8-132,8 triệu đồng/lượng và Phú Quý ở mức 128-132 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng liên tiếp giảm trong tuần qua và lập đáy mới, tương đương mức giá tháng 8, tháng 9 năm ngoái.

Diễn biến giá vàng trong một tháng qua. Ảnh: SJC

Sáng hôm nay, giá vàng giao ngay thế giới ở mức 4.078 USD/ounce, giảm 32 USD so với đỉnh 4.110 USD/ounce trong phiên đêm qua. Giá vàng giao tháng 12 cũng giảm 15 USD, xuống 4.067 USD/ounce.

Áp lực giảm giá chủ yếu đến từ báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ. Theo BLS, nền kinh tế tạo thêm 119.000 việc làm phi nông nghiệp, cao hơn gấp đôi dự báo 50.000 việc làm. Số liệu này làm giảm kỳ vọng Fed tiếp tục hạ lãi suất, hỗ trợ đồng USD và gây sức ép lên vàng.

Bên cạnh đó, BLS hủy công bố báo cáo việc làm tháng 10 do thiếu dữ liệu, đồng thời gộp một phần vào báo cáo tháng 11. Thị trường vì thế giảm đáng kể kỳ vọng Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 10/12.

Chứng khoán Mỹ và châu Âu tăng điểm, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 4,1%, khiến dòng tiền dịch chuyển khỏi vàng, gia tăng áp lực giảm giá.