Cuối tháng 1/2026, vàng miếng SJC từng chạm đỉnh 191,3 triệu đồng/lượng, chỉ còn cách mốc 200 triệu chưa đầy 9 triệu. Khi ấy, nhiều người nhìn con số 200 triệu như một đích đến gần ngay trước mắt, chỉ cách vùng 190 triệu khoảng 5%. Chính khoảng cách tưởng chừng rất ngắn ấy đã giữ chân không ít nhà đầu tư, khiến họ chần chừ chốt lời để chờ thêm, hoặc vội vàng mua vào vì sợ lỡ tàu.

Nhưng thị trường đã không diễn biến như nhiều người chờ đợi. Sau đỉnh 191 triệu đồng/lượng đầu năm, giá vàng liên tục điều chỉnh sâu. Đến sáng 20/11, vàng miếng SJC lùi về mức 129,2 triệu đồng/lượng mua vào và 134,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm tới 57,1 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so với đỉnh cuối tháng 1.

Trên thực tế có không ít người vì đặt mục tiêu bán ở mốc 200 triệu đồng/lượng nên dễ bị cuốn vào tâm lý tiếc nuối nếu chốt lời sớm.

Chị Phú (Nghệ An), người mua gom vàng từ vùng 150 triệu đồng/lượng, từng tự nhủ rằng chỉ cần vàng chạm 200 triệu mới bán cho bõ công giữ tiền. Khi giá lên 190 triệu, chị thấy rõ khoản chênh lệch hấp dẫn nhưng vẫn ngần ngại vì nghĩ mình chỉ còn cách đích một đoạn ngắn. Đến khi giá trượt dài về vùng hơn 130 triệu, chị mới thấm thía cảm giác hụt hẫng khi khoản lãi kỳ vọng ngày nào tan biến nhanh đến vậy.

Nhưng những người mua ở vùng giá 140 - 160 triệu đồng/lượng vẫn chưa phải ở trong hoàn cảnh tệ nhất. Nặng nề hơn là những người bắt đỉnh ở vùng 191,3 triệu đồng/lượng. Nếu phải bán theo giá mua vào sáng 20/11 là 129,2 triệu đồng/lượng, mỗi lượng vàng bốc hơi tới 62,1 triệu đồng.

Đợt sụt giảm trong nước không diễn ra tách rời mà chịu tác động trực tiếp từ sóng gió bên ngoài. Ngày 20/11 trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay có lúc rơi xuống còn 3.517 USD/ounce, thấp nhất kể từ tháng 9/2025 và hướng tới tuần giảm mạnh nhất trong 8 tháng.

Đà đi xuống của vàng thế giới gắn liền với ba nguyên nhân chính. Đầu tiên là sự mạnh lên của đồng USD, khi chỉ số đồng bạc xanh neo gần đỉnh 19 tháng và làm tăng chi phí nắm giữ vàng đối với người mua bằng các đồng tiền khác.

Tiếp theo là kỳ vọng lãi suất của Fed, khi giới giao dịch đánh giá xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12 lên tới 96,8%; lãi suất cao kéo lợi suất tài sản sinh lãi lên, khiến tài sản không trả lãi như vàng kém hấp dẫn hơn.

Cuối cùng là áp lực thanh khoản khi thị trường biến động mạnh, một bộ phận nhà đầu tư buộc phải bán vàng để thu hồi tiền mặt và thu hẹp vị thế, ngay cả khi lo ngại về kinh tế hay lạm phát chưa hẳn đã hạ nhiệt.

Tại Việt Nam, giá vàng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng 20/11 vào khoảng 111 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bán vàng miếng SJC khoảng 23,2 triệu đồng/lượng (chưa kể thuế, phí).