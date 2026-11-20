Sau giai đoạn tăng nóng và liên tục thiết lập những kỷ lục mới, thị trường vàng bất ngờ đảo chiều, giảm sâu trong những tháng gần đây. Giá vàng thế giới mất hơn 33% so với đỉnh cuối tháng 1-2026, trong khi vàng miếng SJC cũng giảm hơn 57 triệu đồng/lượng. Theo chuyên gia, từ nay đến cuối năm 2026, vàng vẫn đối mặt với áp lực điều chỉnh và khó sớm trở lại vùng đỉnh.

Giá vàng liên tục giảm mạnh

Vàng sập sâu, nhà đầu tư mắc kẹt vùng đỉnh

Năm 2026 chứng kiến một trong những giai đoạn biến động đáng chú ý của thị trường vàng. Những tháng đầu năm, kim loại quý này liên tục tăng giá, thiết lập các mức kỷ lục mới, thu hút dòng tiền đầu tư lớn. Tuy nhiên, sau khi đạt đỉnh vào cuối tháng 1, thị trường bất ngờ đảo chiều. Đà giảm kéo dài trong những tháng gần đây khiến không ít nhà đầu tư từng mua vàng ở vùng giá cao phải đối diện với khoản thua lỗ đáng kể.

Trên thị trường thế giới, giá vàng có thời điểm đạt 5.318 USD/ounce. Tuy nhiên, đến ngày 20-11, giá chỉ còn khoảng 3.527 USD/ounce. Như vậy, mỗi ounce vàng đã giảm khoảng 1.791 USD, tương đương 33,7% so với mức đỉnh. Đáng chú ý, nếu so với mức giá mở cửa đầu năm khoảng 4.340 USD/ounce, giá vàng hiện cũng thấp hơn khoảng 18,7%.

Tại thị trường trong nước, vàng miếng SJC cũng ghi nhận diễn biến tương tự. Từ mức đỉnh khoảng 191 triệu đồng/lượng, giá bán ra đến 20-11 đã giảm về 134 triệu đồng/lượng. Mức giảm 57 triệu đồng/lượng, tương đương gần 30%.

Lý giải về diễn biến này, chuyên gia kinh tế TS Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, thị trường vàng năm 2026 chịu tác động đồng thời của nhiều yếu tố, trong đó chính sách tiền tệ Mỹ, diễn biến đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đóng vai trò quan trọng.

Theo chuyên gia, lãi suất và định hướng điều hành của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có ảnh hưởng lớn đến sức hấp dẫn của vàng. Khi kỳ vọng Fed giảm lãi suất gia tăng, đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu giảm, vàng thường được hưởng lợi. Ngược lại, nếu lạm phát còn dai dẳng, Fed duy trì quan điểm thận trọng và mặt bằng lãi suất ở mức cao, kim loại quý sẽ chịu thêm áp lực.

Bên cạnh yếu tố tiền tệ, hoạt động chốt lời sau giai đoạn tăng nóng cũng góp phần thúc đẩy đà giảm. Khi giá vàng liên tục lập đỉnh, nhiều nhà đầu tư tham gia thị trường với kỳ vọng giá tiếp tục đi lên. Tuy nhiên, khi các yếu tố hỗ trợ suy yếu, áp lực bán ra để hiện thực hóa lợi nhuận gia tăng, khiến giá vàng giảm nhanh hơn.

Ngoài ra, bất ổn địa chính trị, tình hình kinh tế toàn cầu, nợ công và hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn là những yếu tố tác động đến xu hướng dài hạn của kim loại quý.

Đối với thị trường trong nước, TS Nguyễn Trí Hiếu lưu ý, ngoài diễn biến giá vàng thế giới, nhà đầu tư cần quan tâm đến tỷ giá, nguồn cung và chênh lệch giữa giá vàng trong nước với quốc tế. Có những thời điểm giá vàng thế giới giảm nhưng giá trong nước không giảm tương ứng. Điều này khiến người mua phải gánh thêm rủi ro về chênh lệch giá, thậm chí có thể thua lỗ ngay cả khi giá vàng quốc tế không giảm quá mạnh.

Khó trở lại vùng đỉnh trong thời gian ngắn

Theo TS Nguyễn Trí Hiếu, từ nay đến hết năm 2026, giá vàng vẫn phải đối mặt với áp lực điều chỉnh và khó có thể nhanh chóng quay lại vùng đỉnh đã thiết lập hồi đầu năm. Tuy nhiên, không nên nhìn nhận đợt giảm vừa qua là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng dài hạn của vàng đã hoàn toàn chấm dứt.

Trong ngắn hạn, thị trường có thể xuất hiện những nhịp phục hồi kỹ thuật sau khi giá giảm sâu. Khi giá vàng đã rời xa vùng đỉnh hơn 30%, một bộ phận nhà đầu tư có thể xem đây là cơ hội mua vào. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy chưa chắc đủ mạnh để tạo ra xu hướng tăng bền vững, nhất là khi các yếu tố kinh tế vĩ mô vẫn còn nhiều bất định.

TS Nguyễn Trí Hiếu nhận định giá vàng khó trở lại vùng đỉnh trong thời gian ngắn. Ảnh: Lệ Giang

Trong thời gian còn lại của năm 2026, TS Nguyễn Trí Hiếu nghiêng về kịch bản giá vàng tiếp tục biến động mạnh, đan xen những nhịp phục hồi và điều chỉnh. Theo chuyên gia, nhà đầu tư không nên mặc định giá đã giảm sâu đồng nghĩa chắc chắn sẽ sớm tăng trở lại. Việc xác định xu hướng cần dựa trên sự thay đổi thực tế của các yếu tố kinh tế vĩ mô, thay vì chỉ nhìn vào mức giá đã giảm so với đỉnh.

TS Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, bài học lớn nhất đối với nhà đầu tư sau diễn biến năm 2026 là không chạy theo tâm lý đám đông. Việc giá vàng liên tục lập đỉnh từng tạo ra tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội, khiến nhiều người mua vào ở vùng giá rất cao. Khi thị trường đảo chiều, những người mua sau cùng phải đối diện với khoản thua lỗ lớn.

“Nhà đầu tư cần chú trọng quản trị rủi ro, phân bổ vốn hợp lý và xác định rõ mục tiêu nắm giữ, không nên vay tiền hoặc sử dụng đòn bẩy để mua vàng, đặc biệt trong bối cảnh biên độ biến động của thị trường còn lớn”, TS Nguyễn Trí Hiếu khuyến nghị.