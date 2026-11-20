Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa có hai động thái đáng chú ý: giới hạn số tiền chuyển khoản nhanh qua ngân hàng điện tử ở mức tối đa 20 triệu đồng/ngày, đồng thời đưa lãi suất tiết kiệm về 0%/năm tại hầu hết kỳ hạn.

Cụ thể, theo thông báo của SCB, từ 18h20 ngày 30/10/2026, ngân hàng áp dụng hạn mức giao dịch chuyển tiền nhanh Napas 247 dành cho khách hàng cá nhân ở mức tối đa 20 triệu đồng/lần/ngày làm việc/khách hàng trên hai kênh Mobile Banking và Internet Banking.

Như vậy, khách hàng cá nhân có nhu cầu chuyển tiền nhanh qua ứng dụng hoặc Internet Banking với tổng giá trị vượt 20 triệu đồng trong ngày làm việc sẽ không thể thực hiện toàn bộ giao dịch theo hạn mức trực tuyến mới. Trong trường hợp cần chuyển số tiền lớn hơn, khách hàng được hướng dẫn liên hệ trực tiếp chi nhánh hoặc phòng giao dịch SCB để được hỗ trợ.

Ngân hàng cho biết việc điều chỉnh nhằm tăng cường an toàn giao dịch, bảo vệ tài khoản khách hàng trước các rủi ro gian lận và chiếm đoạt tài khoản trong giao dịch ngân hàng điện tử.

Không chỉ điều chỉnh hạn mức chuyển tiền, SCB còn vừa công bố biểu lãi suất huy động mới áp dụng từ ngày 16/11/2026, trong đó đưa lãi suất tiền gửi về 0%/năm ở hầu hết kỳ hạn.

Theo biểu lãi suất mới, khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm online tại SCB không được hưởng lãi đối với các kỳ hạn từ 31 ngày, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng đến 36 tháng. Mức lãi suất 0%/năm được áp dụng với cả ba phương thức nhận lãi trước, nhận lãi hàng tháng và nhận lãi cuối kỳ.

Đối với sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn thông thường dành cho khách hàng cá nhân gửi mới, SCB cũng niêm yết lãi suất 0%/năm tại toàn bộ kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng, với các phương thức lĩnh lãi tương ứng.

Tuy nhiên, với một số sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn được công bố trước đó, mức lãi suất có sự khác biệt. Cụ thể, sản phẩm tiền gửi kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng từng được SCB công bố mức lãi suất cuối kỳ lần lượt là 3,7%/năm và 8,7%/năm.

Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng SCB có động thái điều chỉnh mạnh biểu lãi suất huy động. Trước đó, ngân hàng từng áp dụng mức lãi suất khoảng 0,1-0,7%/năm đối với tiền gửi online, tùy kỳ hạn và phương thức lĩnh lãi.

Từ một ngân hàng từng nằm trong nhóm có lãi suất huy động cao trên thị trường, SCB hiện chuyển sang nhóm nhà băng có mức lãi suất tiền gửi thấp nhất hệ thống.

SCB tiếp tục thu hẹp hoạt động sau khi bị kiểm soát đặc biệt

Những thay đổi về hạn mức giao dịch và lãi suất huy động diễn ra trong bối cảnh SCB vẫn đang trong quá trình tái cơ cấu sau khi được Ngân hàng Nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ tháng 10/2022.

Trước thời điểm này, SCB từng có mạng lưới gần 240 điểm giao dịch, gồm khoảng 50 chi nhánh và 190 phòng giao dịch tại 28 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, từ năm 2023, ngân hàng bắt đầu đẩy mạnh việc thu hẹp mạng lưới.

Trong giai đoạn 2023-2025, SCB đã đóng cửa gần 190 phòng giao dịch. Từ giữa tháng 7/2026, ngân hàng tiếp tục chấm dứt hoạt động hàng loạt chi nhánh. Đến ngày 15/11/2026, mạng lưới được công bố trên website ngân hàng chỉ còn 8 điểm tại 6 tỉnh, thành phố gồm TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Gia Lai, Lâm Đồng và Vĩnh Long.

Song song với việc thu hẹp mạng lưới, SCB cũng tập trung xử lý các tồn tại, yếu kém và triển khai những công việc liên quan đến quá trình tái cơ cấu.