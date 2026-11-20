Theo công trình điều tra an ninh mạng vừa được nhà nghiên cứu bảo mật độc lập Eaton Zveare công bố vào ngày 18/11/2026, nền tảng thu hồi nợ tự động ứng dụng trí tuệ nhân tạo mang tên CreditNirvana (thuộc sở hữu của tập đoàn công nghệ tài chính Ấn Độ Perfios) đã tồn tại hai lỗ hổng kỹ thuật nghiêm trọng khiến toàn bộ kho dữ liệu nhạy cảm của hàng triệu người vay tiền bị phơi bày trên mạng Internet.

CreditNirvana được thiết kế và bán cho các ngân hàng, công ty tài chính như một hệ thống tổng đài trợ lý AI (AI agent) tự hành hoàn toàn: phần mềm có khả năng tự động đọc toàn bộ hồ sơ tài chính và lịch sử trả chậm của người vay, tự quyết định phương án đòi nợ tối ưu rồi tự động thực hiện các cuộc gọi điện thoại, gửi tin nhắn văn bản hoặc thư điện tử nhắc nợ liên tục mà không cần nhân viên thu hồi nợ con người can thiệp.

Các dãy bàn làm việc trong một trung tâm cuộc gọi. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra bảo mật, chuyên gia Eaton Zveare phát hiện hệ thống máy chủ của CreditNirvana đã cấu hình sai quyền truy cập, cho phép bất kỳ kẻ tấn công nào phát hiện ra lỗ hổng cũng có thể thâm nhập thẳng vào cơ sở dữ liệu cốt lõi. Trong thời gian lỗ hổng còn tồn tại, hệ thống đã làm lộ thông tin chi tiết của tổng cộng 6,6 triệu tài khoản vay nợ cùng khoảng 315.000 tệp tin ghi âm các cuộc gọi điện thoại đòi nợ thực tế giữa tổng đài và khách hàng.

Không chỉ dừng lại ở băng ghi âm giọng nói, kho dữ liệu bị hở sườn còn chứa toàn bộ lịch sử tin nhắn SMS, thư điện tử trao đổi, báo cáo điểm tín dụng và hồ sơ hoàn cảnh cá nhân của những người đang mắc nợ; dù phía công ty chủ quản Perfios đã nhanh chóng vá xong cả hai lỗ hổng chỉ trong vòng một ngày sau khi nhận được cảnh báo từ nhà nghiên cứu, vụ việc vẫn gióng lên hồi chuông cảnh báo về rủi ro bảo mật khi các tổ chức tài chính giao phó dữ liệu nhạy cảm nhất của khách hàng cho các hệ thống tổng đài AI tự hành.