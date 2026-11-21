Sự kiện có sự tham gia chia sẻ của các diễn giả đầu ngành - ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán DNSE; ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Dragon Capital Việt Nam; và ông Trần Việt Trung, Giám đốc Khoa học Dữ liệu DNSE.

Với chủ đề “Market IQ: Level Up Your Investment”, sự kiện năm nay tập trung vào bài toán nâng cao năng lực đầu tư trong bối cảnh công nghệ và AI ngày càng phát triển, giúp nhà đầu tư hiểu rõ vị thế bản thân, lựa chọn chiến lược phù hợp với hoàn cảnh thị trường, đồng thời tiếp cận với các giải pháp đầu tư mới.

Khi AI trở thành trợ thủ đắc lực của nhà đầu tư

Tại sự kiện, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch HĐQT DNSE nhận định, công nghệ và AI đang “thay đổi cuộc chơi” trong lĩnh vực tài chính toàn cầu. Năng lực phân tích đầu tư cũng ngày một dễ tiếp cận. Chi phí AI ở năng lực tương đương GPT-3.5 giảm hơn 280 lần chỉ trong 2 năm (tháng 11/2022-10/2024), theo số liệu từ Stanford AI Index năm 2025.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch HĐQT DNSE chia sẻ về vai trò của AI và dữ liệu trong đầu tư

Ông Giang chia sẻ, AI có lợi thế trong xử lý khối lượng dữ liệu lớn, giúp nhà đầu tư cá nhân tiếp cận năng lực phân tích tốt hơn và thu hẹp khoảng cách với nhà đầu tư tổ chức. Trong kỷ nguyên AI, lợi thế đầu tư sẽ đến từ khả năng vận dụng công cụ AI để xây dựng chiến lược, ra quyết định phù hợp với vị thế, mục tiêu và mức độ chấp nhận rủi ro của mỗi người.

Theo đó, hệ sinh thái sản phẩm DNSE hướng tới cung cấp một nền tảng toàn diện hỗ trợ hành trình nhà đầu tư, từ nghiên cứu đến thực thi giao dịch. Các sản phẩm ứng dụng công nghệ và AI như Ensa Workspace, Kiểm thử chiến thuật, MCP, API... cùng nền tảng giao dịch tốc độ cao là những lợi thế giúp nhà đầu tư tối ưu khả năng nghiên cứu và ra quyết định đầu tư.

Ông Giang cho biết, hạ tầng giao dịch DNSE có khả năng xử lý 10 triệu lệnh mỗi ngày, tương đương 650 lệnh mỗi giây nếu tính trong một phiên giao dịch. Sản phẩm API hỗ trợ giao dịch tự động có hiệu năng cao và độ trễ tối ưu, với 95% lệnh có độ trễ chỉ 10–20 ms. Năng lực này giúp DNSE đáp ứng nhu cầu giao dịch tốc độ cao, kể cả những giai đoạn cao điểm của thị trường.

Hiểu chu kỳ thị trường để xây dựng chiến lược phân bổ tài sản

Chia sẻ về chủ đề phân bổ tài sản qua các chu kỳ và trạng thái thị trường, ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Dragon Capital Việt Nam đề cập tới khung phân bổ gồm ba yếu tố: mục tiêu cá nhân, chu kỳ kinh tế và trạng thái thị trường. Theo ông, danh mục cần phù hợp với thời điểm sử dụng vốn và khả năng chịu lỗ, đồng thời được điều chỉnh theo triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp, điều kiện vốn và diễn biến thị trường.

Với danh mục minh họa 1 tỷ đồng, thời hạn đầu tư 10 năm và mức lỗ tối đa chấp nhận 100 triệu đồng, ông đưa ra cơ cấu ban đầu gồm 50% cổ phiếu, 35% trái phiếu chất lượng cao và 15% tiền mặt. Tỷ trọng cổ phiếu có thể tăng lên 65% khi điều kiện thuận lợi hoặc giảm về 35% khi bối cảnh suy yếu. Ông lưu ý đây là ví dụ minh họa cho phương pháp xây dựng danh mục, không phải công thức áp dụng chung cho mọi nhà đầu tư, và nhấn mạnh kỷ luật điều chỉnh danh mục, giải ngân từng phần sẽ giúp nhà đầu tư kiểm soát rủi ro, thích ứng với thị trường, qua đó duy trì mục tiêu dài hạn.

Ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Dragon Capital Việt Nam chia sẻ tại sự kiện

Một quy trình làm việc với AI để “nâng cấp” khả năng ra quyết định đầu tư

Nối tiếp góc nhìn ứng dụng công nghệ trong đầu tư, tại sự kiện, ông Trần Việt Trung, Giám đốc Khoa học Dữ liệu DNSE phân tích những bất cập trong cách làm việc với AI hiện nay. Theo đó, AI truyền thống hầu hết đang chỉ trả lời câu hỏi, nhà đầu tư thường phải trải qua nhiều bước tổng hợp thông tin và phân tích, đồng thời phải chuyển đổi nhiều công cụ để thu thập, kiểm chứng dữ liệu.

Ensa Workspace, quy trình làm việc mới với AI do DNSE phát triển sẽ giải quyết những bất cập đó bằng cách tạo ra một môi trường làm việc xuyên suốt, kết nối các bước nghiên cứu, phân tích và kiểm chứng dữ liệu từ nguồn tin cậy, giải quyết hạn chế nổi cộm hiện nay trong ứng dụng AI ngành tài chính, đó là khả năng kiểm chứng thông tin.

Đây cũng là công cụ chuyên nghiệp dành cho nhân viên môi giới và các chuyên gia. Nếu trước đây, môi giới mất khoảng 3 ngày cho một báo cáo, thì với Ensa Workspace, thời gian này rút ngắn còn 15 phút. Bên cạnh đó, Ensa Workspace cho phép lưu lại phương pháp phân tích dưới dạng các bộ công cụ (skill) để tái sử dụng trong những lần nghiên cứu tiếp theo.

Ông Trần Việt Trung - Giám đốc Khoa học Dữ liệu DNSE giới thiệu giải pháp Ensa Workspace hỗ trợ toàn diện quá trình đầu tư

Trước phần trình bày của 3 diễn giả, khán giả tham dự DNSE Future Tech Summit 2026 cũng được theo dõi trực tiếp trận chung kết Live Battle - Lướt sóng Phái sinh 2026, quy tụ những “cao thủ” đạt thứ hạng cao trong các trận thi đấu hàng tháng do DNSE tổ chức. Màn tranh tài trực tiếp mang đến bầu không khí sôi động, cuốn hút và cái nhìn trực quan về giao dịch tốc độ cao, cũng như cách các nhà đầu tư vận dụng công nghệ trong giao dịch.

Chung cuộc, nhà đầu tư Người lái đò xuất sắc giành chiến thắng với 19 tổng điểm lãi, tỷ lệ thắng 95% và nhận giải thưởng trị giá 100 triệu đồng.

Tại sự kiện, nhà đầu tư cũng trực tiếp tìm hiểu và trải nghiệm các tính năng, sản phẩm công nghệ mới nhất trong giao dịch chứng khoán cơ sở, phái sinh, chứng chỉ quỹ, phân tích dữ liệu... cũng như các sản phẩm giao dịch nâng cao, ứng dụng công nghệ và AI trong nghiên cứu, thực thi giao dịch từ DNSE và các đối tác Dragon Capital, Moonbase, WiGroup.

Năm thứ hai tổ chức, DNSE Future Tech Summit 2026 mang đến nhiều góc nhìn về cách nhà đầu tư thích ứng với sự thay đổi của thị trường và xu thế AI, để có chiến lược đầu tư và phân bổ tài sản phù hợp.

Với tầm nhìn tiên phong về công nghệ, DNSE hướng tới đưa dữ liệu và AI trở thành những công cụ thiết thực, đồng hành cùng khách hàng“nâng cấp” khả năng ra quyết định trong đầu tư.