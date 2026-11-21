CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL, sàn HoSE) vừa báo cáo kết quả phát hành gần 2,78 triệu cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu quốc tế vào ngày 16/11/2026.



Số cổ phiếu trên nhằm chuyển đổi 16 trái phiếu với tổng giá trị 3.785.952 USD, tương đương gần 94,5 tỷ đồng. Giá trị chuyển đổi của mỗi trái phiếu là 236.622 USD/trái phiếu.

Giá chuyển đổi là 34.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ giá cố định tại thời điểm chuyển đổi là 24.960 đồng/USD. Tỷ lệ chuyển đổi là 173.708 cổ phiếu phổ thông/trái phiếu.

Kết phiên 20/11/2026, cổ phiếu NVL dừng ở mức 9.980 đồng/cổ phiếu. Như vậy giá cổ phiếu chuyển đổi nêu trên cao gấp 3,4 lần thị giá.

Trái chủ được chuyển đổi trái phiếu đợt này là quỹ OCLANER FUNDS SICAV - Oclaner Asian Bond Fund (địa chỉ tại Manulife Tower, Singapore). Ngày chuyển giao cổ phiếu trong tháng 12/2026 hoặc tháng 1/2027.

Lượng trái phiếu được chuyển đổi nêu trên chiếm 1,07% tổng lượng trái phiếu đã phát hành của mã NVLD2126009. Lô này gồm 1.500 trái phiếu, mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu, tổng giá trị là 300 triệu USD được phát hành ngày 16/7/2021, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn ngày 16/7/2028.

Hoàn tất đợt chuyển đổi này, Novaland tăng vốn điều lệ thêm gần 27,8 tỷ đồng, lên mức 24.065,8 tỷ đồng.

Dự án Sunrise City của Novaland. Ảnh: NVL

Trong diễn biến khác, Novaland vừa qua đã điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian đăng ký và nộp tiền mua cô phiếu trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 431/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/09/2026.

Theo đó, Novaland đang triển khai chào bán thêm tối đa gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện là 3:1, tương ứng cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.

NVL lần thứ hai điều chỉnh thời gian chào bán cổ phiếu. Cụ thể, thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 08/10/2026 được điều chỉnh đến ngày 28/12/2026, thay vì đến ngày 23/11/2026. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ ngày 08/10/2026 được điều chỉnh đến ngày 23/12/2026, thay vì ngày 26/11/2026 như trước đó.

Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chể chuyển nhượng. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến thu về gần 8.007 tỷ đồng. Trong đó, NVL dự chi 5.953,3 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc của 13 mã trái phiếu do chính công ty phát hành, tùy theo thỏa thuận với các trái chủ. Danh sách gồm các mã NVLH2224006, NVLH2123010, NVLH2123014, NVLH2123009, NVLH2123007, NVLH2123011, NVLH2223008, NVLH2123013, NVLH2123003, NVLH2124002, NVLH2123006, NVLH2223007 và NVLH2224005.

Bên cạnh đó, công ty dự kiến dùng 916,3 tỷ đồng để góp vào Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal. Nguồn vốn này được sử dụng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc trái phiếu mã NSRCH2223001 do Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal phát hành.

Còn 1.137,3 tỷ đồng sẽ được Novaland "rót" vào Công ty TNHH No Va Thảo Điền. Mục đích khoản vốn này để thanh toán gốc trái phiếu mã NTDCH2227001 theo thỏa thuận với trái chủ.

Theo kế hoạch, các khoản thanh toán trên dự kiến được thực hiện trong quý IV/2026 đến quý I/2027. Novaland cho biết thời điểm và giá trị giải ngân cho từng mục đích có thể được điều chỉnh linh hoạt tùy tình hình thực tế, diễn biến thị trường và tiến độ thu xếp với các trái chủ.