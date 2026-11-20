Cổ phiếu FPT tiếp tục trải qua phiên giao dịch đầy khó khăn trong ngày 20/11, bất chấp thị trường chung thu hẹp đáng kể đà giảm về cuối phiên.

Kết thúc giao dịch, FPT giảm 1,53% xuống 45.000 đồng/cp, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp. Với mức thị giá này, FPT tiếp tục giao dịch quanh vùng giá thấp nhất trong 3,5 năm. Thanh khoản khớp lệnh đạt hơn 15,67 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị khoảng 707 tỷ đồng.

Chỉ trong ba phiên từ 18-20/11, thị giá FPT đã giảm hơn 7%. Nếu so với mức giá điều chỉnh khoảng 85.900 đồng/cp cuối năm 2025, cổ phiếu này đã mất gần 48% giá trị. Vốn hóa thị trường theo đó thu hẹp về khoảng 84.900 tỷ đồng.

Đáng chú ý, áp lực bán từ nhà đầu tư nước ngoài vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Riêng phiên 20/11, khối ngoại bán ròng hơn 157 tỷ đồng cổ phiếu FPT, tương ứng gần 3,48 triệu đơn vị. Chỉ trong ba phiên gần nhất, khối ngoại đã bán ròng tổng cộng hơn 14 triệu cổ phiếu FPT, tương ứng giá trị khoảng 655 tỷ đồng. Áp lực bán kéo dài đã khiến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại FPT liên tục giảm xuống những mức thấp mới.

CTCK đưa ra quan điểm thận trọng

Trong khi thị giá tiếp tục giảm sâu, hoạt động kinh doanh của FPT vẫn duy trì tăng trưởng. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, FPT ghi nhận doanh thu 44.959 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ và hoàn thành 77% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 9.954 tỷ đồng, tăng 16,8%, tương ứng 84% mục tiêu cả năm.

Trong đó, mảng công nghệ thông tin nước ngoài tiếp tục đóng vai trò chủ lực với doanh thu 32.079 tỷ đồng, tăng 12,2%. Mảng công nghệ thông tin trong nước tăng 26,5%, đạt 7.838 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu khối giáo dục và các hoạt động khác giảm 2,5%, xuống 5.042 tỷ đồng.

Dù vậy, Chứng khoán MB (MBS) đưa ra đánh giá thận trọng về triển vọng ngắn hạn của FPT, trong đó nhấn mạnh FPT đang đối mặt với không ít thách thức khi ngành dịch vụ công nghệ thông tin toàn cầu thay đổi nhanh chóng dưới tác động của trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo MBS, trong hai quý gần đây, khách hàng có xu hướng chuyển ngân sách từ công nghệ thông tin truyền thống sang AI. Song, nhiều doanh nghiệp cũng bắt đầu cắt giảm mạnh đầu tư vào công nghệ này khi quá trình triển khai thực tế phát sinh những vấn đề về bảo mật, hiệu năng và tính ổn định.

Sự thay đổi trong nhu cầu khách hàng buộc FPT phải điều chỉnh mô hình kinh doanh, chuyển từ cung cấp dịch vụ dựa trên thời gian và nhân sự (Time & Material - T&M) sang mô hình tính phí theo kết quả đầu ra.

Quá trình chuyển đổi bước đầu gây ra những xáo trộn tại Nhật Bản, một trong những thị trường trọng điểm của FPT. Theo MBS, khách hàng tại đây có xu hướng thận trọng, ưu tiên phương thức thuê ngoài truyền thống. Khi FPT ứng dụng AI để nâng cao năng suất và đề xuất tăng đơn giá, việc đàm phán kéo dài khiến một số hợp đồng bị trì hoãn khoảng một quý, ảnh hưởng đến doanh thu quý 3/2026.

Cùng với những khó khăn về hợp đồng, biên lợi nhuận của FPT còn chịu sức ép từ sự suy yếu của đồng yen Nhật Bản, chi phí đầu tư ban đầu cho AI và chi phí đào tạo, điều chuyển nhân sự.

Đáng chú ý, FPT đang thử nghiệm các mô hình AI của Microsoft, OpenAI, Google và Anthropic, kéo theo chi phí đầu tư trong giai đoạn đầu. Doanh nghiệp cũng phải duy trì song song lực lượng phục vụ các dự án truyền thống và dự án theo mô hình mới đến năm 2027, khiến lợi ích từ chuyển đổi chưa thể phản ánh ngay vào hiệu quả kinh doanh.

Về dài hạn, MBS đánh giá tiến độ chuyển đổi của FPT đang tương đương các doanh nghiệp dịch vụ phần mềm toàn cầu và dẫn đầu so với các đối thủ cùng quy mô tại Nhật Bản. Quá trình này dự kiến hoàn tất trong giai đoạn 2027-2028, với mục tiêu tăng năng suất bình quân 10% mỗi năm từ năm 2027.

Dù vậy, MBS nhấn mạnh một năm tới vẫn là giai đoạn FPT tập trung chuyển đổi mô hình kinh doanh và thử nghiệm các kế hoạch mới, đi kèm áp lực về chi phí và biên lợi nhuận. Nếu quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, hiệu quả kinh doanh được kỳ vọng cải thiện rõ nét hơn từ năm 2028.