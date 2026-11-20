Tổng Công ty Sông Đà- CTCP (MCK: SJG, sàn UPCoM) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2026.

Theo đó, Tổng Công ty Sông Đà sẽ tạm ứng cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 18/12/2026.

Với hơn 449,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Tổng Công ty Sông Đà sẽ phải chi khoảng hơn 449,5 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Ngày thực hiện thanh toán vào 9/4/2027.

Ảnh minh họa: SJG

Tại báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy, tính đến ngày 30/6/2026, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đang sở hữu gần 448,6 triệu cổ phiếu SJG (tỷ lệ sở hữu 99,79%), dự kiến sẽ thu về gần 448,6 tỷ đồng cổ tức từ Tổng Công ty Sông Đà.

Trước đó, ngày 16/11/2026, Tổng Công ty Sông Đà cũng đã chi hơn 539,4 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, tức cổ sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.200 đồng.

Về tình kinh doanh, theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Tổng Công ty Sông Đà ghi nhận doanh thu thuần gần 1.814,8 tỷ đồng, giảm 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 579,1 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp cải thiện tăng từ 29,8% lên 31,9%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về hơn 95,8 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 43% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, lãi trong công ty liên doanh, liên kết tăng mạnh từ hơn 92 triệu đồng lên hơn 333,4 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Tổng Công ty Sông Đà báo lãi ròng quý III/2026 đạt hơn 760,4 tỷ đồng, tăng 80,1% so với quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Tổng Công ty Sông Đà mang về doanh thu thuần gần 4.398,4 tỷ đồng, giảm 14,2% so với 9 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.364,1 tỷ đồng, tăng 59,5%.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Tổng Công ty Sông Đà tăng 4,5% so với đầu năm, lên mức hơn 23.532,3 tỷ đồng; tổng nợ phải trả tăng nhẹ lên mức hơn 12.353,9 tỷ đồng.