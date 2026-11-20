Theo báo cáo hoạt động các quỹ đầu tư tháng 10/2026 của FiinGroup, cổ phiếu VPB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) nằm trong nhóm bị các quỹ đầu tư bán ròng mạnh nhất thị trường.

Cụ thể, có tới 22 quỹ đầu tư cùng bán ròng VPB với tổng khối lượng khoảng 11,9 triệu cổ phiếu trong tháng 10. Xét theo khối lượng, VPB đứng thứ tư trong danh sách các mã bị bán ròng mạnh nhất, sau OCB, FPT và HPG.

Đáng chú ý, VPB cũng là cổ phiếu ngân hàng có số lượng quỹ tham gia bán ròng nhiều nhất trong nhóm 10 mã bị bán ròng mạnh nhất được FiinGroup thống kê.

Không riêng VPB, áp lực bán còn xuất hiện tại nhiều cổ phiếu ngân hàng khác. Trong đó, OCB dẫn đầu toàn thị trường về khối lượng bán ròng với khoảng 21,2 triệu cổ phiếu, dù chỉ có 5 quỹ tham gia. Đây cũng là tháng thứ tư liên tiếp OCB bị các quỹ bán ròng.

Lực bán tại OCB chủ yếu đến từ PYN Elite, với khoảng 21 triệu cổ phiếu, chiếm gần 99% tổng khối lượng bán ròng của mã này. Trong khi đó, STB cũng bị 16 quỹ bán ròng khoảng 8,1 triệu cổ phiếu.

Diễn biến trên phản ánh sự thay đổi đáng kể trong chiến lược phân bổ danh mục của các quỹ đầu tư. Theo FiinGroup, nhóm ngân hàng bị các quỹ đảo chiều bán ròng khoảng 1.212 tỷ đồng trong tháng 10, sau khi được mua ròng 1.034 tỷ đồng trong tháng 9.

Trái ngược với nhóm ngân hàng, dòng tiền của các quỹ lại chuyển hướng sang cổ phiếu bất động sản. Nhóm này được mua ròng khoảng 336 tỷ đồng trong tháng 10, đảo chiều so với mức bán ròng 2.212 tỷ đồng của tháng trước.

Các mã bất động sản được gom mạnh gồm TCH, DXG, KDH, VRE, IDC và VHM. Trong đó, TCH và DXG lần lượt được mua ròng 4,9 triệu và 4,1 triệu cổ phiếu, cùng ghi nhận tháng thứ ba liên tiếp được các quỹ mua ròng.

Dù vậy, không phải tất cả cổ phiếu ngân hàng đều chịu áp lực bán. MBB là trường hợp đi ngược xu hướng khi được 11 quỹ mua ròng khoảng 3,4 triệu cổ phiếu, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp thu hút dòng tiền từ các quỹ. Lực mua chủ yếu đến từ DCDS, VINACAPITAL-VESAF và EVESG.

Các quỹ đầu tư tiếp tục chịu áp lực rút vốn

Hoạt động bán ròng cổ phiếu ngân hàng diễn ra trong bối cảnh dòng vốn rút khỏi các quỹ đầu tư tiếp tục gia tăng.

Theo FiinGroup, tổng giá trị rút ròng khỏi các quỹ trong tháng 10 đạt khoảng 3.700 tỷ đồng, tăng 30,7% so với tháng trước. Trong đó, các quỹ cổ phiếu bị rút ròng khoảng 3.300 tỷ đồng, tăng 32% so với tháng 9.

Riêng nhóm quỹ mở cổ phiếu bị rút ròng khoảng 2.100 tỷ đồng, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp dòng tiền rời khỏi nhóm này. Lũy kế ba tháng từ tháng 8 đến tháng 10, giá trị rút ròng vượt 3.800 tỷ đồng.

PYN Elite là quỹ chịu áp lực rút vốn lớn nhất trong tháng 10 với khoảng 1.347 tỷ đồng, tiếp đến là VNEFUND với 324 tỷ đồng và K-Vietnam Equity Fund với 83,5 tỷ đồng.

Cùng với áp lực rút vốn, các quỹ đầu tư tiếp tục thận trọng trong giải ngân. Có 20/37 quỹ mở cổ phiếu tăng tỷ trọng tiền trong tháng 10, so với 24/37 quỹ trong tháng 9.

Đáng chú ý, quỹ VLGF nâng tỷ trọng tiền từ 11,9% lên 16,9%, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp tăng lượng tiền nắm giữ. Khoản tiền gửi ngân hàng của quỹ này tăng gấp 3,6 lần so với tháng trước.

Tâm lý thận trọng xuất hiện khi hiệu suất đầu tư của các quỹ cổ phiếu tiếp tục kém tích cực. Trong tháng 10, có tới 88/96 quỹ cổ phiếu ghi nhận hiệu suất âm, với mức giảm bình quân 2,3%. Lũy kế 10 tháng đầu năm, hiệu suất bình quân nhóm này ở mức âm khoảng 10%, trái ngược với mức tăng 18% cùng kỳ năm 2025.

Đến cuối tháng 10/2026, tổng giá trị tài sản ròng của 141 quỹ đầu tư đạt hơn 239.000 tỷ đồng, giảm gần 8.600 tỷ đồng, tương đương 3,5% so với tháng trước. Đây là tháng thứ hai liên tiếp quy mô tài sản ròng của các quỹ suy giảm.