Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 131,2 - 134,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu… đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mốc 134,2 triệu đồng/lượng. Đây là mức thấp nhất từ đầu năm đến nay.

Giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh theo vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý có giá 131,1-134,2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 129,8 - 133,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 130 - 134 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 130,2 - 134,2 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước giảm chậm hơn giá vàng thế giới (ảnh: NY).

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 3.570 USD/ounce, giảm 185 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 111,6 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng trong nước giảm chậm hơn giá vàng thế giới. Theo đó, giá vàng miếng SJC nới rộng khoảng cách với thế giới lên 22,6 triệu đồng/lượng. Đây tiếp tục là mức kỷ lục chênh lệch cao nhất từ đầu năm đến nay.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.659 đồng/USD, tăng 13 đồng so với sáng qua.

Các ngân hàng thương mại ngày thứ 2 tăng giá USD. Tại Vietcombank, giá USD giao dịch ở mức 25.560 - 25.940 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 20 đồng cả 2 chiều so với sáng qua. Giá USD chợ đen giao dịch ở mức 26.250 - 26.290 đồng/USD, tăng mạnh 110 đồng chiều mua vào và 100 đồng chiều bán ra so với sáng qua.