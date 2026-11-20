Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch cuối tuần với diễn biến đảo chiều đáng chú ý. Áp lực bán áp đảo trong phần lớn thời gian giao dịch khiến VN-Index có lúc giảm sâu, song lực cầu gia tăng về cuối phiên đã giúp chỉ số thu hẹp đáng kể đà giảm. Kết phiên 20/11, VN-Index chỉ giảm nhẹ khoảng 1 điểm, xuống 1.688,8 điểm. Thanh khoản vẫn ở mức thấp với giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt khoảng 10.900 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi nhà đầu tư nước ngoài bán ròng tổng cộng 895 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng 841 tỷ đồng

Chiều bán, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất cổ phiếu FPT với giá trị gần 158 tỷ đồng. Theo sau là ACB và HDB với giá trị bán ròng lần lượt 146 tỷ đồng và 103,9 tỷ đồng. Hai mã MBB và SHB cũng nằm trong nhóm chịu áp lực bán đáng kể, tương ứng 57,5 tỷ đồng và 50 tỷ đồng.

Ở chiều mua, POW bất ngờ dẫn đầu danh sách với giá trị mua ròng 152 tỷ đồng, vượt xa các cổ phiếu còn lại. Xếp tiếp theo là TCH với 35 tỷ đồng, MSN với 25 tỷ đồng. Hai cổ phiếu TCX và TCB lần lượt được mua ròng 19 tỷ đồng và 15,8 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 47 tỷ đồng

Ở chiều bán, khối ngoại bán ròng mạnh nhất tại CEO với giá trị 22 tỷ đồng, tiếp đến là SHS (17,9 tỷ đồng), PVS (13,2 tỷ đồng), MBS (2,9 tỷ đồng) và VC3 (1,3 tỷ đồng).

Ngược lại, IDC dẫn đầu chiều mua ròng với 11 tỷ đồng. Các mã HUT và DXP được mua ròng lần lượt 2 tỷ đồng và 1,4 tỷ đồng. Hai vị trí tiếp theo là IDJ và VGS với giá trị mua ròng rất nhỏ.

Nguồn: Vietcap.

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng 7 tỷ đồng

Chiều bán, khối ngoại bán ròng mạnh nhất cổ phiếu ACV với giá trị 7 tỷ đồng. Các mã MSR và QNS đứng tiếp theo, lần lượt bị bán ròng 2,6 tỷ đồng và 2,1 tỷ đồng. F88 và TIN cùng ghi nhận giá trị bán ròng khoảng 0,3 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, OIL được mua ròng mạnh nhất với 4,3 tỷ đồng. Theo sau là SGP (0,3 tỷ đồng), PCB (0,2 tỷ đồng) và PHP (0,1 tỷ đồng). Cổ phiếu BGE cũng ghi nhận mua ròng nhưng giá trị không đáng kể.