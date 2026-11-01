Dòng tiền của các quỹ đầu tư đang có sự dịch chuyển đáng chú ý trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nếu tháng 9, ngân hàng là nhóm ngành duy nhất được các quỹ mua ròng trên 1.000 tỷ đồng, thì sang tháng 10, xu hướng này đã đảo chiều.

Theo báo cáo hoạt động các quỹ đầu tư tháng 10/2026 của FiinGroup, nhóm ngân hàng bị các quỹ bán ròng khoảng 1.212 tỷ đồng, trái ngược với mức mua ròng 1.034 tỷ đồng trong tháng 9. Như vậy, dòng tiền ròng tại nhóm này đã thay đổi khoảng 2.246 tỷ đồng chỉ sau một tháng.

Áp lực bán tập trung tại nhiều cổ phiếu ngân hàng lớn. Trong đó, OCB dẫn đầu về khối lượng bán ròng với khoảng 21,2 triệu cổ phiếu, đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp bị các quỹ bán ròng.

Đáng chú ý, gần như toàn bộ lượng bán ròng OCB đến từ PYN Elite. Riêng quỹ ngoại này bán ròng khoảng 21 triệu cổ phiếu, chiếm gần 99% tổng khối lượng bán ròng của mã.

Trong khi đó, VPB bị 22 quỹ đầu tư bán ròng với tổng khối lượng khoảng 11,9 triệu cổ phiếu. STB cũng ghi nhận 16 quỹ bán ròng khoảng 8,1 triệu cổ phiếu.

Dù vậy, không phải tất cả cổ phiếu ngân hàng đều bị rút vốn. MBB là trường hợp đi ngược xu hướng khi được 11 quỹ mua ròng khoảng 3,4 triệu cổ phiếu trong tháng 10, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp thu hút dòng tiền từ các quỹ. Theo FiinGroup, lực mua tại MBB chủ yếu đến từ DCDS, VINACAPITAL-VESAF và EVESG.

Trái ngược với ngân hàng, bất động sản bất ngờ trở thành điểm đến của dòng tiền quỹ.

Cụ thể, nhóm bất động sản được mua ròng khoảng 336 tỷ đồng trong tháng 10, đảo chiều so với mức bán ròng 2.212 tỷ đồng trong tháng 9. Đây là sự thay đổi đáng kể khi nhóm ngành này từng liên tục chịu áp lực bán trong những tháng trước.

Xét theo khối lượng, TCH dẫn đầu danh sách được các quỹ mua ròng với khoảng 4,9 triệu cổ phiếu, có 7 quỹ tham gia. DXG đứng thứ hai với khoảng 4,1 triệu cổ phiếu, được 6 quỹ mua ròng. Đáng chú ý, cả TCH và DXG đều ghi nhận tháng thứ ba liên tiếp được các quỹ mua ròng.

Một loạt cổ phiếu bất động sản khác cũng xuất hiện trong danh sách được gom mạnh. KDH được 9 quỹ mua ròng khoảng 3,4 triệu cổ phiếu; VRE được 12 quỹ mua ròng khoảng 3,3 triệu cổ phiếu; IDC được 5 quỹ mua ròng khoảng 2,4 triệu cổ phiếu; còn VHM được 10 quỹ mua ròng khoảng 1,1 triệu cổ phiếu.

Theo FiinGroup, lực cầu tại nhóm bất động sản đến từ các quỹ mở như VFMVSF và một số quỹ ETF như FUEVN100, FUEDCMID.

Ngoài ngân hàng, nhóm dịch vụ tài chính cũng tiếp tục chịu áp lực bán ròng. Một số cổ phiếu chứng khoán như SHS, VCI và TCX nằm trong nhóm bị các quỹ bán mạnh nhất thị trường.

Đặc biệt, SHS bị bán ròng khoảng 9,9 triệu cổ phiếu, đánh dấu tháng thứ sáu liên tiếp ghi nhận dòng tiền rút khỏi mã này. Lực bán đến từ các quỹ ngoại, trong đó có PYN Elite, VanEck Vietnam ETF và Global X MSCI Vietnam.

Sự dịch chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành diễn ra trong bối cảnh hoạt động đầu tư của các quỹ vẫn tương đối thận trọng. Tổng giá trị rút ròng khỏi các quỹ trong tháng 10 đạt khoảng 3.700 tỷ đồng, tăng 30,7% so với tháng trước. Cùng với đó, 20/37 quỹ mở cổ phiếu tăng tỷ trọng tiền trong tháng, cho thấy nhiều nhà quản lý quỹ vẫn duy trì trạng thái phòng thủ, dù có sự thay đổi đáng kể trong cơ cấu danh mục cổ phiếu.