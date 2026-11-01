Theo báo cáo hoạt động các quỹ đầu tư tháng 10/2026 của FiinGroup, có tới 88/96 quỹ cổ phiếu ghi nhận hiệu suất âm trong tháng, tương đương gần 92% tổng số quỹ được thống kê. Hiệu suất bình quân của nhóm này giảm 2,3%, dù đã thu hẹp so với mức giảm 3,9% trong tháng 9.

Diễn biến trên cùng chiều với thị trường chung khi VN-Index giảm 1,53% trong tháng 10, so với mức giảm 3,47% trong tháng trước đó. Dù phần lớn quỹ đầu tư ghi nhận hiệu suất âm, một số quỹ vẫn duy trì được mức sinh lời dương. Đáng chú ý, VINACAPITAL-VVF đạt hiệu suất 0,6%, đảo chiều so với mức giảm 3,1% trong tháng 9, nhờ tỷ trọng nắm giữ cao tại những cổ phiếu tăng giá như GMD, MWG và VHC.

Tuy nhiên, bức tranh lũy kế từ đầu năm vẫn kém tích cực. Trong 10 tháng đầu năm 2026, hiệu suất bình quân của nhóm quỹ cổ phiếu ở mức âm khoảng 10%, trái ngược với mức tăng 18% cùng kỳ năm ngoái.

Không chỉ thua lỗ, các quỹ đầu tư còn phải đối mặt với áp lực rút vốn ngày càng lớn.

Theo FiinGroup, tổng giá trị rút ròng khỏi các quỹ đầu tư trong tháng 10 đạt khoảng 3.700 tỷ đồng, tăng 30,7% so với tháng trước. Trong đó, nhóm quỹ cổ phiếu chiếm phần lớn với khoảng 3.300 tỷ đồng, tăng 32% so với tháng 9.

Riêng nhóm quỹ mở cổ phiếu bị rút ròng khoảng 2.100 tỷ đồng, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp ghi nhận dòng vốn rút ra. Lũy kế giai đoạn tháng 8-10/2026, giá trị rút ròng đã vượt 3.800 tỷ đồng.

Áp lực rút vốn tập trung tại một số quỹ ngoại lớn. Trong đó, PYN Elite bị rút ròng khoảng 1.347 tỷ đồng chỉ trong tháng 10. Theo sau là VNEFUND với 324 tỷ đồng và K-Vietnam Equity Fund với khoảng 83,5 tỷ đồng.

Ở nhóm quỹ đóng, giá trị rút ròng tăng 81,5% so với tháng trước lên khoảng 845 tỷ đồng. Riêng VNH bị rút ròng gần 348 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ tháng 10/2025.

Trong khi đó, các quỹ ETF chịu áp lực rút vốn thấp hơn với tổng giá trị khoảng 418 tỷ đồng. Đáng chú ý, DCVFMVN30 ETF đảo chiều hút ròng khoảng 121,5 tỷ đồng sau khi bị rút ròng 92 tỷ đồng trong tháng 9.

Giữa làn sóng rút vốn, nhiều quỹ đầu tư cũng chủ động gia tăng nắm giữ tiền.

Thống kê của FiinGroup cho thấy 20/37 quỹ mở cổ phiếu tăng tỷ trọng tiền trong tháng 10, so với 24/37 quỹ trong tháng trước. Dù số lượng quỹ tăng nắm giữ tiền đã giảm, xu hướng phòng thủ vẫn xuất hiện tại nhiều quỹ có quy mô tài sản lớn.

Đáng chú ý, quỹ SSI-SCA bất ngờ nâng tỷ trọng tiền và tài sản khác từ 21,4% vào cuối tháng 9 lên 36,1% vào cuối tháng 10, tương đương mức tăng 14,7 điểm phần trăm chỉ sau một tháng.

Tại thời điểm cuối tháng 10, SSI-SCA có quy mô tài sản ròng khoảng 1.245 tỷ đồng. Quỹ ghi nhận hiệu suất âm 1,6% trong tháng và âm 11,3% lũy kế 10 tháng đầu năm.

Một quỹ lớn khác là VLGF cũng tiếp tục gia tăng lượng tiền nắm giữ. Tỷ trọng tiền của quỹ này tăng từ 11,9% lên 16,9%, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp đi lên. Đáng chú ý, khoản tiền gửi ngân hàng của VLGF tăng gấp 3,6 lần so với tháng trước.

Tương tự, VINACAPITAL-VESAF nâng tỷ trọng tiền từ 12,6% lên 14%, trong khi VINACAPITAL-VEOF tăng từ 10,8% lên 12%.

Xu hướng gia tăng nắm giữ tiền cho thấy sự thận trọng của các nhà quản lý quỹ trong bối cảnh thị trường chứng khoán chưa thực sự thuận lợi, đồng thời phản ánh áp lực cân đối dòng vốn khi nhà đầu tư liên tục rút tiền khỏi các quỹ.

Đến cuối tháng 10/2026, tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của 141 quỹ đầu tư đạt hơn 239.000 tỷ đồng, giảm gần 8.600 tỷ đồng, tương đương 3,5% so với tháng trước. Đây là tháng thứ hai liên tiếp quy mô NAV của các quỹ suy giảm.

So với mức đỉnh thiết lập vào cuối tháng 9/2025, tổng quy mô tài sản ròng của các quỹ đã giảm khoảng 21,8%, phản ánh tác động đồng thời của hiệu suất đầu tư kém tích cực và dòng vốn rút ròng kéo dài.