Theo nghị quyết HĐQT ngày 16/11, CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS, HOSE: SBT) đã thông qua phương án chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị tối đa 1.000 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 4 năm kể từ ngày phát hành của mỗi đợt.

Kế hoạch phát hành được chia thành 2 đợt. Trong đó, đợt 1 mang mã SBTC12701, có tổng mệnh giá tối đa 600 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong quý I - quý II/2027. Đợt 2 mang mã SBTC12702, có giá trị tối đa 400 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong quý II - quý III/2027, sau khi hoàn tất đợt phát hành đầu tiên.

Đáng chú ý, trái phiếu SBT có mức lãi suất cố định 11,8%/năm trong 2 kỳ tính lãi đầu tiên. Từ các kỳ tiếp theo, lãi suất được áp dụng theo hình thức thả nổi, bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4,3%/năm, nhưng không thấp hơn 11%/năm.

Lãi suất tham chiếu được xác định dựa trên bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng, trả lãi sau bằng VND của 4 ngân hàng gồm BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank.

Tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 6 tháng/lần, trong khi toàn bộ tiền gốc được thanh toán một lần khi đến hạn. Một điểm đáng chú ý khác là nhà đầu tư có quyền yêu cầu SBT mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu đang sở hữu vào ngày tròn 36 tháng kể từ ngày phát hành của mỗi đợt.

Theo phương án được công bố, toàn bộ số tiền tối đa 1.000 tỷ đồng huy động từ hai đợt phát hành sẽ được SBT sử dụng để thanh toán nợ gốc các khoản vay tại ngân hàng và tổ chức tín dụng nước ngoài.

Cụ thể, với 600 tỷ đồng dự kiến thu về trong đợt phát hành đầu tiên, doanh nghiệp sẽ phân bổ 300 tỷ đồng để thanh toán nợ gốc tại Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank, mã: BVB). 300 tỷ đồng còn lại được sử dụng để trả nợ gốc cho Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã: MBB) - Chi nhánh TP.HCM.

Đối với đợt phát hành thứ hai, toàn bộ 400 tỷ đồng dự kiến thu về sẽ được giải ngân trong quý II - quý III/2027 để thanh toán một phần các khoản vay với nhóm 14 tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính nước ngoài. Khoản vay này được thực hiện thông qua đại lý khoản vay là First Commercial Bank, Offshore Banking Branch.

Như vậy, kế hoạch phát hành trái phiếu lần này chủ yếu phục vụ mục tiêu cơ cấu nghĩa vụ nợ hiện hữu, thay vì bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của SBT đạt 40.802 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu niên độ (ngày 30/6/2026).

Trong cơ cấu tài sản, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 3.081 tỷ đồng, trong khi các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 7.663 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tăng 11%, lên 28.198 tỷ đồng. Đáng chú ý, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 13.971 tỷ đồng, tăng 17%. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn ghi nhận 4.599 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính dài hạn cùng 987 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi dài hạn.

Như vậy, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, dài hạn của SBT đã lên tới 18.570 tỷ đồng, chưa bao gồm trái phiếu chuyển đổi dài hạn.

Về hoạt động kinh doanh, trong niên độ 2025-2026, AgriS ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 846 tỷ đồng, tăng 1,4% so với cùng kỳ. Riêng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 842 tỷ đồng, tăng so với mức 812,5 tỷ đồng của niên độ trước.

Xét về cơ cấu doanh thu, đường vẫn là lĩnh vực kinh doanh chủ lực, đóng góp khoảng 82% tổng doanh thu, tương ứng gần 21.868 tỷ đồng. Sản lượng đường tiêu thụ đạt hơn 1,25 triệu tấn, với thị phần đường nội địa khoảng 46%.

Đáng chú ý, các lĩnh vực ngoài ngành đường đang gia tăng đóng góp vào hoạt động kinh doanh của AgriS. Trong niên độ vừa qua, nhóm ngành hàng này mang về khoảng 4.865 tỷ đồng, chiếm 18,2% tổng doanh thu.

Trong đó, mảng gạo đóng góp hơn 2.800 tỷ đồng, tương đương khoảng 10% tổng doanh thu. Sản lượng tiêu thụ vượt 210.000 tấn nhờ mở rộng năng lực chế biến và khai thác nhu cầu từ thị trường xuất khẩu.

Các lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp, cây ăn quả, thực phẩm và đồ uống đóng góp hơn 1.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 4% doanh thu. Bên cạnh đó, doanh nghiệp tiếp tục phát triển danh mục sản phẩm từ dừa, chuối, phân bón và các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng.