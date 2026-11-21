Thị trường vàng thế giới khép lại tuần giao dịch đầy biến động với áp lực bán chiếm ưu thế. Giá vàng giao ngay kết thúc phiên 20/11 ở mức khoảng 3.538 USD/ounce, giảm gần 2% so với phiên trước. Trong phiên, kim loại quý có thời điểm rơi xuống gần 3.503 USD/ounce, tiến sát ngưỡng hỗ trợ quan trọng 3.500 USD.

Tính chung cả tuần, giá vàng giảm khoảng 8,7% theo Kitco, đánh dấu một trong những nhịp điều chỉnh mạnh của thị trường kim loại quý.

Đà giảm diễn ra trong bối cảnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thay đổi theo hướng thận trọng hơn. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng cùng sức mạnh của đồng USD gây sức ép lên vàng, trong khi làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán cũng khiến một bộ phận nhà đầu tư phải bán kim loại quý để bổ sung thanh khoản.

Trước diễn biến này, giới phân tích tiếp tục đưa ra những cảnh báo về khả năng giá vàng giảm sâu hơn.

Theo Kitco, ông Sean Lusk, đồng Giám đốc phụ trách phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, cho rằng nếu ngưỡng hỗ trợ 3.500 USD/ounce bị phá vỡ, giá vàng có thể tiếp tục giảm nhanh thêm khoảng 300 USD/ounce.

Chuyên gia này nhận định áp lực bán hiện nay xuất phát từ nhiều yếu tố cộng hưởng, bao gồm tình trạng nhà đầu tư nắm giữ vị thế mua quá lớn, triển vọng chính sách tiền tệ của Fed và hoạt động bán tài sản để đáp ứng yêu cầu ký quỹ.

Theo ông Lusk, vùng giá 3.256-3.280 USD/ounce từng hình thành trong mùa hè năm 2025 có thể trở thành khu vực hỗ trợ tiếp theo. Tuy nhiên, lực mua có thể chưa sớm quay trở lại khi nhà đầu tư có xu hướng chờ thêm tín hiệu về chính sách tiền tệ, đặc biệt trước cuộc họp tháng 12 của Fed.

Quan điểm thận trọng cũng chiếm ưu thế trong cuộc khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco.

Trong số 15 chuyên gia Phố Wall tham gia, có 9 người, tương đương 60%, dự báo giá vàng tiếp tục giảm trong tuần tới. Chỉ 4 người, chiếm 27%, kỳ vọng giá tăng, trong khi 2 chuyên gia còn lại, tương đương 13%, nhận định thị trường đi ngang hoặc chưa xác định rõ xu hướng.

Tâm lý bi quan cũng xuất hiện ở nhóm nhà đầu tư cá nhân. Trong 207 lượt bình chọn trực tuyến, có 46% dự báo giá vàng giảm, 36% kỳ vọng phục hồi và 18% cho rằng thị trường đi ngang hoặc chưa rõ xu hướng.

Cùng quan điểm thận trọng, ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho rằng giá vàng đã tiến rất gần mục tiêu 3.500 USD/ounce. Nếu đánh mất ngưỡng này, kim loại quý có thể tiếp tục lùi về vùng 3.430-3.450 USD/ounce.

Trong khi đó, ông Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng tại SIA Wealth Management, nhận định vùng hỗ trợ tiếp theo có thể nằm trong khoảng 3.200-3.400 USD/ounce. Chuyên gia này tiếp tục giữ quan điểm tiêu cực về triển vọng vàng trong tuần tới, nhất là khi thanh khoản có thể suy giảm do kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn tại Mỹ.

Dù vậy, một số chuyên gia vẫn kỳ vọng thị trường sớm phục hồi sau nhịp giảm mạnh. Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành Asset Strategies International, cho rằng đợt bán tháo đã đi quá xa và giá vàng có thể xuất hiện nhịp hồi phục trong tuần tới. Tuy nhiên, áp lực bán vẫn có nguy cơ gia tăng nếu thị trường chứng khoán tiếp tục suy yếu.

Trong thời gian tới, diễn biến giá vàng được dự báo sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng từ các dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là chỉ số lạm phát PCE và kỳ vọng chính sách lãi suất của Fed.

Sau tuần giảm sâu, vùng 3.500 USD/ounce đang trở thành mốc quan trọng được giới phân tích theo dõi. Việc giữ vững hay đánh mất ngưỡng hỗ trợ này có thể quyết định xu hướng ngắn hạn của kim loại quý.