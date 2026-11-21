CTCP Nông nghiệp Trường Hải (Thaco Agri) vừa thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 20/11/2026. Theo đó, ông Trần Bá Dương không còn giữ chức danh Chủ tịch HĐQT và không còn là người đại diện theo pháp luật của Thaco Agri.



Người thay thế ông Trần Bá Dương là giữ vị trí này là ông Trần Đăng Khoa, sinh năm 1970. Tổng Giám đốc Thaco Agri là ông Trần Bảo Sơn, sinh năm 1973. Đây đồng thời là hai người đại diện pháp luật của công ty nông nghiệp này.

Ông Trần Đăng Khoa là nhân vật chủ chốt trong hệ sinh thái Thaco. Ông hiện cũng là Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Tương lai Sông Hồng, Chủ tịch CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh; đồng thời là người đại diện pháp luật tại CTCP Đầu tư Đô thị Lĩnh Nam, CTCP Điện gió Ngoài khơi sông Hậu.

Thaco Agri có tiền thân là CTCP Sản xuất Chế biến và Phân phối Nông nghiệp THADI, được thành lập năm 2019 với vốn điều lệ 900 tỷ đồng. Trong đó, Công ty CP Ô tô Trường Hải nắm giữ 70% vốn, ông Trần Bá Dương sở hữu 19% và ông Đỗ Xuân Diện nắm 11%. Khi mới thành lập ông Đỗ Xuân Diện là Chủ tịch HĐQT.

Từ giữa năm 2020, ông Trần Bá Dương đã giữ vị trí Chủ tịch HĐQT và đại diện theo pháp luật của Thaco Agri.

Vài ngày trước khi thay đổi người đứng đầu HĐQT, Thaco Agri cũng đã tăng vốn điều lệ từ 17.200 tỷ đồng lên 21.200 tỷ đồng.

Ông Trần Bá Dương tại Hội nghị Đối tác chiến lược năm 2027 của Thaco Agri diễn ra ngày 12/11. Ảnh: Thaco Agri

Tại Hội nghị Đối tác chiến lược năm 2027 diễn ra ngày 12/11 ở TP.HCM, Tổng Giám đốc Trần Bảo Sơn cho biết, năm 2026, sản lượng chuối xuất khẩu là 214.400 tấn. Doanh thu xuất khẩu năm 2026 là 242 triệu USD. Sản phẩm chuối của Thaco Agri được phân phối ra thị trường thông qua các đối tác lớn như Tập đoàn Del Monte (Mỹ), có hệ thống phân phối trái cây trên toàn cầu; Công ty Xinfadi và Tokyo Seika là các nhà phân phối trái cây tại thị trường Nhật Bản; Công ty Willink, Pagoda, Sofia là các nhà phân phối trái cây tại Trung Quốc.

Về chăn nuôi, tổng đàn bò năm 2026 đạt hơn 166.000 con, gồm bò sinh sản, bê và bò thịt bán chăn thả tại các khu liên hợp ở Campuchia, Nam Lào, Cao Nguyên và nuôi vỗ béo tại Trang trại Ia Puch (Gia Lai).

Tổng giá trị Thaco Agri đã đầu tư tính đến năm 2026 là 42.500 tỷ đồng cho 4 khu liên hợp gồm Snuol (tỉnh Kratie, Campuchia), Koun Mom (tỉnh Ratanakiri, Campuchia), Nam Lào (tỉnh Attapeu, Lào) và Cao Nguyên (Việt Nam). Tổng số nhân sự của công ty ở mức 40.000 người.

Bước sang năm 2027, Thaco Agri dự kiến tổng mức chi đầu tư hơn 5.470 tỷ đồng và nâng tổng số lao động theo kế hoạch lên 55.000 người.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu sản lượng chuối xuất khẩu ước đạt 680.000 tấn (tổng sản lượng trái cây vận chuyển xuất khẩu là 37.300 container, với sản lượng hợp đồng cùng Del Monte dự kiến tăng hơn gấp đôi), phát triển đàn bò lên 200.000 con và sản xuất 550.000 tấn phân bò ủ hoai.

Về hạ tầng và mở rộng dự án trong năm 2027, kế hoạch của doanh nghiệp bao gồm đưa vào hoạt động 2 cụm công nghiệp và cảng khô tại Campuchia, 1 khu công nghiệp và kho ngoại quan tại Nam Lào; triển khai các dự án trồng dứa, mía tại Campuchia; sản xuất lúa và ngũ cốc tại Hưng Yên; xây dựng các trang trại chăn nuôi heo giống, heo thịt tại Gia Lai và Đắk Lắk; cùng cụm công nghiệp, cảng cạn và trung tâm logistics Cao Nguyên tại Pleiku (Gia Lai).

Ở khâu vận chuyển, thành viên của Thaco là Thilogi đã đầu tư 4.500 container lạnh, 550 xe vận chuyển và đưa vào hoạt động thêm 2 tàu container công suất 1.900 teus.