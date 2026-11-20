CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu mã THCL12602 với tổng giá trị 3.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm. Đáng chú ý, lô trái phiếu này có mức lãi suất cố định tối đa lên tới 12,5%/năm trong 4 kỳ tính lãi đầu tiên.

Theo điều khoản phát hành, trái phiếu áp dụng cơ chế lãi suất kết hợp giữa cố định và thả nổi. Cụ thể, trong 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định tối đa là 12,5%/năm. Từ các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất được xác định bằng tổng của lãi suất tham chiếu và biên độ tối đa 6,23%/năm.

Đây là mức lãi suất thuộc mức cao nhất trên thị trường trái phiếu hiện nay. Trong khi, mức lãi suất thấp nhất thị trường trái phiếu thuộc về lô trái phiếu TKBL12601 với giá trị 7.400 tỷ đồng, lãi suất cố định 5%/năm, kỳ hạn 5 năm của CTCP Đầu tư và Công nghệ TokenBay.

VIS Rating đánh giá, lô trái phiếu THCL12602 được xếp hạng tín nhiệm A-, tương ứng với mức xếp hạng tổ chức phát hành dài hạn A- của THACO. Năng lực độc lập của doanh nghiệp được đánh giá ở mức trên trung bình.

Trái phiếu có tài sản bảo đảm, không phải nợ thứ cấp và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, ưu tiên, có bảo đảm của THACO. Thứ tự ưu tiên thanh toán ngang hàng với các nghĩa vụ nợ ưu tiên và có bảo đảm khác của tập đoàn.

Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu gồm 256.344.048 cổ phần phổ thông tại CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh thuộc sở hữu của THACO, cùng các quyền tài sản liên quan đến hai lô đất ký hiệu V4-02 và V3-07 thuộc Dự án Khu nhà thấp tầng (Khu III), Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM.

Theo các điều kiện phát hành, THACO có thể bổ sung hoặc thay thế tài sản bảo đảm sau khi phát hành nhằm duy trì tỷ lệ bảo đảm bằng tài sản tối thiểu 100% trên dư nợ gốc trái phiếu.

Về phương án sử dụng vốn, toàn bộ 3.000 tỷ đồng huy động từ đợt phát hành sẽ được THACO sử dụng để thực hiện dự án đầu tư thông qua hình thức góp vốn vào CTCP Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI).

Sau đó, THACO AGRI sẽ sử dụng toàn bộ nguồn vốn này để góp vốn đầu tư và hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Cao Su Đông Dương, triển khai dự án trồng cây ăn trái kết hợp chăn nuôi bò tại tỉnh Kratie, Campuchia, thông qua Công ty TNHH Eastern Rubber (Campuchia).

Đây là một phần trong chiến lược phát triển nông nghiệp quy mô lớn của THACO AGRI tại thị trường Campuchia, với định hướng kết hợp trồng trọt và chăn nuôi nhằm tận dụng hiệu quả quỹ đất, tối ưu chuỗi sản xuất và khai thác giá trị kinh tế từ các mô hình nông nghiệp tuần hoàn.

Theo thông điệp năm 2026 của Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương, tập đoàn đặt mục tiêu nâng diện tích trồng chuối lên 15.800 ha trong năm nay. Trong khi đó, nhóm cây ăn trái gồm sầu riêng, xoài và bưởi dự kiến đạt tổng diện tích 8.200 ha.

Một điểm đáng chú ý trong mô hình sản xuất của THACO AGRI là kết hợp vườn cây ăn trái với đồng cỏ chăn nuôi bò. Cách tổ chức này hướng đến khai thác đồng bộ quỹ đất, tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn chăn nuôi, đồng thời tạo sự liên kết giữa hoạt động trồng trọt và chăn nuôi.

Có thể thấy, với việc huy động thành công 3.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu, THACO tiếp tục bổ sung nguồn lực tài chính cho chiến lược mở rộng hệ sinh thái nông nghiệp. Tuy nhiên, mức lãi suất cố định tối đa 12,5%/năm trong giai đoạn đầu cũng cho thấy chi phí vốn đáng kể mà doanh nghiệp phải tính toán trong quá trình triển khai các dự án đầu tư dài hạn.