‏Báo cáo thị trường từ SparkToro và Similarweb chỉ ra rằng, 68% lượt tìm kiếm trên Google hiện kết thúc mà không phát sinh lượt nhấp chuột nào. Trong khi đó, 62% người tiêu dùng Việt Nam sử dụng AI để tham khảo trước khi mua hàng, theo số liệu từ Q&Me, và 42% sẵn sàng để các tác nhân AI (AI agent) giao dịch thay mình, theo Visa và YouGov. Những con số này cho thấy sự chuyển dịch đáng chú ý trong hành vi của người tiêu dùng, từ việc tự sàng lọc thông tin qua nhiều đường link sang ưu tiên câu trả lời tổng hợp của trí tuệ nhân tạo.‏

‏Trong kỷ nguyên mới, bên cạnh việc chiếm ưu thế trong tâm trí khách hàng (Top of Mind), thương hiệu cũng cần hướng đến mục tiêu có mặt trong câu trả lời của AI (Top of AI). Do đó, việc làm thế nào để giữ trọn niềm tin của người mua và được trí tuệ nhân tạo đề xuất đang trở thành bài toán của nhiều doanh nghiệp. Đây cũng là nội dung xuyên suốt chuỗi thảo luận mang chủ đề "From Visibility to Recommendation: Từ được nhìn thấy đến được đề xuất" tại VSMCamp & CSMO Summit 2026, nơi quy tụ nhiều chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, dữ liệu và truyền thông, nhằm tìm lời giải giúp nhãn hàng duy trì sự hiện diện khi AI tham gia trực tiếp vào quyền lựa chọn của người mua. ‏

‏Thị phần cao không đồng nghĩa với việc được AI "gọi tên"‏

‏Nhìn nhận tiếp thị ứng dụng AI đang trở thành động lực tăng trưởng chủ đạo, đại diện TikTok Việt Nam cho rằng yêu cầu tiên quyết đặt ra cho doanh nghiệp là quản trị được cách hệ thống máy học "đọc" và "hiểu" đúng về thương hiệu. Dưới góc độ hạ tầng kỹ thuật, CEO của NetSpace nhấn mạnh sự cần thiết của mô hình thương hiệu thân thiện với máy đọc, nơi dữ liệu sản phẩm và định vị phải được cấu trúc hóa rõ ràng để các mô hình ngôn ngữ lớn nhận diện chính xác. ‏

‏Nếu không đáp ứng được tiêu chuẩn trên, doanh nghiệp rất dễ rơi vào tình trạng mất thị phần câu trả lời (share of answer). Đại diện SEONGON - bà Ngô Phương Thảo - nhận định rủi ro này thể hiện qua việc thương hiệu không được AI nhắc tới khi khách hàng hỏi về sản phẩm cùng ngành; bị AI mô tả sai lệch hoặc thiếu nhất quán về định vị sản phẩm; website có thứ hạng SEO tốt nhưng không được hệ thống trích dẫn làm nguồn tham chiếu; và doanh nghiệp thiếu công cụ đo lường để biết mình đang thua đối thủ ở nhóm câu hỏi nào.‏

‏Sự kiện thu hút sự quan tâm của nhiều lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp trong bối cảnh ‏‏sự bùng nổ của AI tạo sinh và các tác nhân thông minh đang tái cấu trúc hành vi tiêu dùng.‏

‏Bổ sung góc nhìn thực tế từ dữ liệu thị trường nội địa, ông Nguyễn Trọng Thành - Giám đốc Sản phẩm ADMICRO - khẳng định vị thế thị phần cao không đồng nghĩa với việc thương hiệu sẽ được trí tuệ nhân tạo ưu tiên nhắc đến. Dẫn chứng cho luận điểm này, ông Thành đưa ra kết quả khảo sát hơn 1.100 câu hỏi tiếng Việt về ngành sữa và tiêu dùng nhanh (FMCG) do ADMICRO thực hiện trên 7 nền tảng AI phổ biến trong thời gian 6 tuần (từ 1/10 đến 16/11/2026). ‏

‏Theo đó, nhiều nhãn hàng nội địa đứng top đầu trong giỏ hàng thực tế của người Việt nhưng lại tụt sâu trên bảng xếp hạng đề xuất của AI, nhường chỗ cho các thương hiệu ngoại có độ phủ dữ liệu số tốt hơn. Ngay cả những thương hiệu thống lĩnh thị trường giặt tẩy hay xả vải cũng ghi nhận tỷ lệ vắng mặt lên tới 27% đến 47% số câu hỏi, đồng thời phải chia sẻ không gian hiển thị với các thực thể ngoài ngành như hãng máy giặt hay sàn thương mại điện tử. ‏

‏Tuy nhiên, các diễn giả nhận định, sức mua hiện tại chỉ phản ánh lợi thế trong quá khứ chứ không bảo đảm cho tăng trưởng tương lai khi hành vi tìm kiếm đã thay đổi. Bởi khi AI chỉ đưa ra 1 đến 3 lựa chọn duy nhất mà không có "trang 2" như tìm kiếm truyền thống, việc vắng mặt trong câu trả lời có thể khiến thương hiệu đánh mất cơ hội tiếp cận tệp khách hàng mới ngay từ bước cân nhắc đầu tiên.‏

‏Thuyết phục AI bằng dữ liệu tin cậy và giữ chân con người bằng trải nghiệm ‏

‏Trước sự thay đổi của hành vi tìm kiếm, tối ưu hóa cho công cụ tạo sinh - GEO (Generative Engine Optimization) - được xem là chiến lược quan trọng, giúp doanh nghiệp quản trị cách trí tuệ nhân tạo hiểu, tin cậy và đề xuất thương hiệu.‏

‏Theo đại diện SEONGON, GEO không thay thế mà là bước phát triển mới trên nền tảng kỹ thuật của SEO. Do đó, doanh nghiệp vẫn cần đảm bảo cấu trúc website chuẩn mực và mở cửa cho các bot thu thập dữ liệu, đồng thời phải xây dựng uy tín (Brand Authority) thông qua việc duy trì thông tin nhất quán (từ website chính thức đến các trang đánh giá) và độ phủ thương hiệu, bởi AI luôn tổng hợp và đối chiếu từ nhiều nguồn độc lập trước khi quyết định gọi tên một sản phẩm.‏

‏Đi sâu vào yếu tố nguồn dữ liệu giúp AI tin cậy, đại diện ADMICRO nhấn mạnh tầm quan trọng của nội dung xác thực (trusted content), đặc biệt là hệ thống báo chí chính thống. ‏

‏Thực nghiệm triển khai GEO của ADMICRO cho các doanh nghiệp FMCG và bất động sản cho thấy, khi nội dung báo chí được cấu trúc theo hướng giải đáp trực diện thắc mắc của người dùng với thông tin minh bạch, tỷ trọng trích dẫn từ nguồn này đạt mức 35% đến 40%, trở thành kênh dữ liệu được AI tham chiếu nhiều nhất. ‏

‏Ông Nguyễn Trọng Thành - Giám đốc Sản phẩm ADMICRO.‏

‏Bên cạnh việc chuẩn hóa nội dung, ông Nguyễn Trọng Thành cho rằng quá trình tối ưu GEO không thể thực hiện thủ công mà cần có sự hỗ trợ của các nền tảng công nghệ chuyên biệt để theo dõi liên tục cách AI phản hồi. Đơn cử như giải pháp Luvi GEO (‏‏do ADMICRO, VCCorp phát triển‏‏) sử dụng hàng trăm tác nhân AI hoạt động 24/7 trên các nền tảng phổ biến như ChatGPT, Gemini hay Google AI Overviews… giúp doanh nghiệp đo lường chính xác mức độ hiện diện, phát hiện kịp thời các sai lệch thông tin và điều chỉnh dữ liệu theo thời gian thực. ‏

‏Song hành với việc chinh phục thuật toán để được đề xuất, doanh nghiệp vẫn phải giải quyết phần còn lại trong hành trình mua sắm là thuyết phục người tiêu dùng lựa chọn. ‏

‏Đứng từ góc độ quản trị truyền thông thực tiễn, đại diện Tập đoàn GELEX lưu ý rằng trong môi trường ngập tràn nội dung AI tạo sinh, một câu chuyện thương hiệu hay là chưa đủ để tạo được dấu ấn nổi bật. Muốn người tiêu dùng thực sự tin tưởng và gắn bó, thương hiệu cần đầu tư vào những nội dung độc bản, chạm tới cảm xúc và tạo ra sự nhất quán tuyệt đối giữa trải nghiệm thực tế với lời hứa thương hiệu. Đó chính là giá trị cốt lõi, là tài sản sống còn giúp thương hiệu đứng vượt qua bộ lọc của thuật toán và chinh phục được khách hàng.‏

‏VSMCamp (Đại hội Sales & Marketing Toàn quốc) và CSMO Summit (Hội nghị Thượng đỉnh Giám đốc Sales & Marketing) là diễn đàn chuyên môn thường niên quy tụ cộng đồng lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia tiếp thị, bán hàng và công nghệ tại Việt Nam. Diễn ra trong hai ngày 19 và 20/11/2026 tại Hà Nội với chủ đề chính "The Agentic Marketplace: Khi AI tham gia quyền lựa chọn", sự kiện năm nay tập trung cập nhật các xu hướng chuyển đổi số mới nhất và thảo luận giải pháp tăng trưởng bền vững trước sự thay đổi hành vi tiêu dùng trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.