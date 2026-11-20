Cen Land thoái vốn tại một công ty con
Cen Land đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng toàn bộ cổ phần nắm giữ tại Công ty CP Cen Academy.
Công ty CP Bất động sản Thế kỷ (Cen Land, MCK: CRE) có thông báo gửi UBCKNN và Sở GDCK TP.HCM (HoSE) công bố thông tin bất thường liên quan đến việc chuyển nhượng công ty con.
Theo đó, ngày 19/11/2026, Cen Land đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng toàn bộ cổ phần nắm giữ tại Công ty CP Cen Academy. Theo đó, kể từ thời điểm trên,
Cen Academy chính thức không còn là công ty con của Cen Land.
Thời gian gần đây, Cen Land liên tục thoái vốn tại các công ty con. Cụ thể, ngày 17/8/2026, doanh nghiệp hoàn tất thủ tục chuyển nhượng toàn bộ cổ phần nắm giữ tại Công ty CP Bất động sản Cen Sài Gòn. Như vậy, kể từ ngày này, Công ty CP Bất động sản Cen Sài Gòn chính thức không còn là công ty con của Cen Land.
Đến ngày 15/9/2026, Cen Land cũng không còn là chủ sở hữu của Công ty TNHH Quản lý đối tác Liên Kết Cen.
Trong một diễn biến khác, ngày 4/11/2026 vừa qua, Cen Land đã phát hành thành công 6.200 trái phiếu mã CREL12601 ra thị trường trong nước.
Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 620 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất kết hợp 12%/năm, dự kiến đáo hạn vào 4/11/2029.
Theo phương án được công bố trước đó, toàn bộ số tiền thu được từ lô trái phiếu nêu trên sẽ được dùng để cơ cấu 2 khoản nợ sau:
Tài sản bảo đảm là 21,9 triệu cổ phần tại CTCP Đầu tư Thành Đạt VN do Cen Land sở hữu trị giá 416,8 tỷ đồng; 717.103 cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Nhật Hằng thuộc sở hữu của bà Đinh Thùy Dương trị giá 957,5 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Cen Land mang về doanh thu thuần hợp nhất hơn 1.102 tỷ đồng, tăng 34% so với 9 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 21,1 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ.
Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Cen Land tăng 8,1% so với đầu năm, lên mức hơn 8.159,8 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn gần 4.989,6 tỷ đồng, chiếm 61,1% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác hơn 1.340,2 tỷ đồng, chiếm 16,4% tổng tài sản.
Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức hơn 1.928,3 tỷ đồng, tăng 10,7% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 1.390,7 tỷ đồng, chiếm 72,1% tổng nợ.
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