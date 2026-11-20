Công ty CP Bất động sản Thế kỷ (Cen Land, MCK: CRE) có thông báo gửi UBCKNN và Sở GDCK TP.HCM (HoSE) công bố thông tin bất thường liên quan đến việc chuyển nhượng công ty con.

Theo đó, ngày 19/11/2026, Cen Land đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng toàn bộ cổ phần nắm giữ tại Công ty CP Cen Academy. Theo đó, kể từ thời điểm trên,

Cen Academy chính thức không còn là công ty con của Cen Land.

Thời gian gần đây, Cen Land liên tục thoái vốn tại các công ty con. Cụ thể, ngày 17/8/2026, doanh nghiệp hoàn tất thủ tục chuyển nhượng toàn bộ cổ phần nắm giữ tại Công ty CP Bất động sản Cen Sài Gòn. Như vậy, kể từ ngày này, Công ty CP Bất động sản Cen Sài Gòn chính thức không còn là công ty con của Cen Land.

Đến ngày 15/9/2026, Cen Land cũng không còn là chủ sở hữu của Công ty TNHH Quản lý đối tác Liên Kết Cen.

Trong một diễn biến khác, ngày 4/11/2026 vừa qua, Cen Land đã phát hành thành công 6.200 trái phiếu mã CREL12601 ra thị trường trong nước.

Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 620 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất kết hợp 12%/năm, dự kiến đáo hạn vào 4/11/2029.

Theo phương án được công bố trước đó, toàn bộ số tiền thu được từ lô trái phiếu nêu trên sẽ được dùng để cơ cấu 2 khoản nợ sau:

Nguồn: CRE

Tài sản bảo đảm là 21,9 triệu cổ phần tại CTCP Đầu tư Thành Đạt VN do Cen Land sở hữu trị giá 416,8 tỷ đồng; 717.103 cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Nhật Hằng thuộc sở hữu của bà Đinh Thùy Dương trị giá 957,5 tỷ đồng.