Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quốc hội thông qua vào sáng 20/11 với 485/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. (Ảnh: Media Quốc hội)

Luật quy định doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động sử dụng bình quân năm trước liền kề không quá 300 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí: tổng nguồn vốn của năm trước liền kề không quá 150 tỷ đồng; tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 400 tỷ đồng.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Luật mới được Quốc hội thông qua là quy định việc cấp phiếu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (voucher), đồng thời xác định rõ nguyên tắc sử dụng, thanh toán và thu hồi khi phát hiện vi phạm.

Theo đó, voucher là hình thức hỗ trợ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hành dưới dạng điện tử hoặc bản giấy để xác nhận quyền của doanh nghiệp nhỏ và vừa được lựa chọn sử dụng hàng hóa, dịch vụ, giải pháp trong phạm vi, thời hạn và mức hỗ trợ để thanh toán chi phí cho bên cung cấp, phục vụ nhu cầu phát triển của doanh nghiệp.

Voucher được cấp cho doanh nghiệp đáp ứng điều kiện theo quy định, không được chuyển nhượng, mua bán hoặc sử dụng ngoài phạm vi hỗ trợ. Việc thanh toán kinh phí hỗ trợ bằng voucher được thực hiện trên cơ sở kết quả sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã được cung cấp.

Cơ quan, tổ chức hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa có trách nhiệm thực hiện thủ tục thanh toán, quyết toán với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không làm phát sinh thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp thụ hưởng. Trường hợp phát hiện gian lận, sử dụng không đúng mục đích thì voucher bị thu hồi, kinh phí đã thanh toán phải được hoàn trả.

Trong báo cáo giải trình, tiếp thu, Chính phủ cho biết quy trình cấp, sử dụng, xác nhận kết quả và thanh toán voucher sẽ được cụ thể hóa tại Nghị định hướng dẫn, bảo đảm thuận lợi cho doanh nghiệp và kiểm soát việc sử dụng kinh phí đúng mục đích.

Doanh nghiệp doanh thu dưới 10 tỷ đồng được đơn giản hóa cách tính thuế

Liên quan quy định về chính sách thuế và kế toán, Luật quy định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian đầu mới thành lập. Luật nêu rõ doanh nghiệp có tổng mức doanh thu năm không quá 10 tỷ đồng hoặc theo mức điều chỉnh của Chính phủ trong từng thời kỳ được lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ chiến lược được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, còn doanh nghiệp siêu nhỏ được áp dụng chế độ kế toán và các thủ tục hành chính về thuế đơn giản.

Trong nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận mặt bằng sản xuất, Quốc hội quyết định hỗ trợ giảm tối thiểu 30% tiền thuê lại đất trong vòng 5 năm đầu kể từ ngày ký hợp đồng thuê lại đất với chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở ươm tạo quy định tại luật này.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng được ưu tiên tiếp cận thuê nhà, đất là tài sản công chưa sử dụng hoặc không sử dụng tại địa phương.

Về chính sách phát triển trọng tâm, với doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, theo quy định của luật, sẽ được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp với khoản thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ tiền lương, tiền công của chuyên gia, nhà khoa học nhận được từ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo…