Ngày 20/11/2026, Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP (mã chứng khoán: BMJ) tổ chức Lễ trao Quyết định niêm yết và đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu tiên đối với gần 105 triệu cổ phiếu BMJ trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

Trong ngày giao dịch đầu tiên, cổ phiếu BMJ có giá tham chiếu là 11.900 đồng/cổ phiếu (biên độ dao động giá ±20% theo quy định của HOSE), tương ứng mức vốn hóa thị trường ngày đầu chào sàn đạt 1.249,5 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP tiền thân là Xí nghiệp khai thác khoáng sản Becamex trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (nay là Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP). BMJ hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến và cung cấp đá xây dựng.

Hiện tại, Công ty sở hữu vốn điều lệ đạt gần 1.050 tỷ đồng cùng cơ cấu cổ đông cô đọng, chiếm trên 77% vốn điều lệ tính đến ngày 30/09/2026.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, BMJ ghi nhận doanh thu thuần khoảng 538 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 75,7 tỷ đồng, hoàn thành 80% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/06/2026, vốn chủ sở hữu đạt 1.342,7 tỷ đồng, chiếm 70,8% tổng nguồn vốn. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu duy trì ở mức thấp, tạo dư địa tài chính dồi dào cho các kế hoạch đầu tư, mở rộng quy mô trong giai đoạn tới.

Năng lực cạnh tranh cốt lõi của BMJ đến từ quyền khai thác mỏ đá Rạch Rạt (xã An Bình, huyện Phú Giáo, TP. Hồ Chí Minh; địa giới hành chính trước đây thuộc tỉnh Bình Dương) - một trong những mỏ đá xây dựng có vị trí đắc địa bậc nhất vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Diện tích cấp phép 37,3 ha (Giấy phép khai thác số 61/GP-UBND ngày 21/6/2019); công suất khai thác cấp phép 800.000 m³/năm; sở hữu 06 dây chuyền nghiền - sàng hiện đại với tổng công suất chế biến tối đa lên tới 2.400 tấn/giờ.

Mỏ đá nằm trong bán kính từ 40 - 100 km, kết nối trực tiếp tới các đô thị trung tâm (TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Thủ Dầu Một) và các đại công trường hạ tầng quốc gia.

Đặc biệt, ngày 05/03/2026, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 1273/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương cho phép mở rộng độ sâu khai thác mỏ Rạch Rạt từ cote -20m xuống cote -70m. Trong bối cảnh nguồn cung mỏ đá mới ngày càng khan hiếm và siết chặt về pháp lý, chủ trương này giúp BMJ gia tăng đột biến trữ lượng khai thác và tạo tiền đề nâng công suất trong dài hạn. ﻿

Năm 2026, Công ty dự kiến duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu 8%, tập trung hoàn tất lộ trình pháp lý để khai thác tầng sâu cote -70m tại mỏ Rạch Rạt, kết hợp phát triển các dự án bất động sản tiềm năng nhằm tạo động lực tăng trưởng kép trong trung và dài hạn.