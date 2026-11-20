Không chỉ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng địa phương, AEON Hạ Long còn hướng đến kết nối doanh nghiệp, mở rộng đầu ra cho sản phẩm địa phương và tạo thêm cơ hội việc làm, qua đó đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngày 1/9/2026, Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc trung ương, mở ra không gian và động lực phát triển mới cho địa phương. Trong bối cảnh đó, sự hiện diện của các mô hình thương mại hiện đại như AEON Hạ Long có ý nghĩa quan trọng đối với thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

Sở hữu di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận, Quảng Ninh là điểm đến du lịch nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Cùng với sự phát triển của các hoạt động du lịch, nhu cầu về mua sắm, ẩm thực và dịch vụ tiện ích cũng ngày càng được quan tâm.

Tại lễ khai trương, ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, kì vọng dự án góp phần hoàn thiện hạ tầng thương mại theo hướng văn minh, hiện đại; bổ sung không gian mua sắm, vui chơi, giải trí gắn với du lịch Hạ Long – Bãi Cháy; mở rộng kênh phân phối cho hàng Việt và sản phẩm OCOP của Quảng Ninh; đồng thời tạo thêm việc làm cho lao động địa phương.

AEON Hạ Long - Điểm đến mua sắm mới của người dân và du khách

Là Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị (TT BHTH & ST) đầu tiên của AEON Việt Nam tại Quảng Ninh, AEON Hạ Long được định hướng trở thành điểm đến mua sắm, ẩm thực và phong cách sống mới, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân địa phương và du khách trong, ngoài nước. Tọa lạc bên trong Trung tâm thương mại AEON MALL Hạ Long, AEON Hạ Long là gian hàng kinh doanh chủ lực do AEON Việt Nam trực tiếp vận hành, với diện tích khoảng 8.200 m².

Tại lễ khai trương, lãnh đạo thành phố Quảng Ninh nhấn mạnh việc Trung tâm thương mại đầu tiên của AEON tại Hạ Long chính thức đi vào khai trương là một điểm nhấn quan trọng, có ý nghĩa thiết thực đối với phát triển thương mại, dịch vụ của Thành phố

Trong ba ngày đầu tiên đi vào hoạt động, trung tâm đã đón gần 160.000 lượt khách đến tham quan và mua sắm. Không chỉ bổ sung lựa chọn mua sắm cho người dân, AEON Hạ Long còn hướng đến phục vụ nhu cầu tiêu dùng, ẩm thực và trải nghiệm của du khách khi đến với thành phố di sản. Với sự kết hợp giữa không gian mua sắm hiện đại và các sản phẩm đặc trưng địa phương, trung tâm góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm của du khách trong hành trình khám phá Hạ Long – Bãi Cháy.

Kết nối doanh nghiệp, góp phần phát triển thương mại và kinh tế địa phương

AEON Hạ Long hướng đến tăng cường kết nối với địa phương thông qua hoạt động kinh doanh gắn với nhu cầu tiêu dùng và thế mạnh đặc sản của Quảng Ninh. Qua đó, các sản phẩm địa phương có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng, đồng thời mở rộng kênh giới thiệu hàng hóa đến khách du lịch.

Đây cũng là một phần trong định hướng đồng hành của AEON Việt Nam với doanh nghiệp địa phương. Tháng 9/2026, AEON Việt Nam phối hợp với Sở Công Thương Quảng Ninh tổ chức hội thảo "AEON Việt Nam đồng hành và phát triển cùng doanh nghiệp địa phương và đối tác kinh doanh". Thông qua các hoạt động kết nối, AEON Việt Nam hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các tiêu chuẩn phân phối hiện đại, từng bước xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch và nâng cao năng lực tham gia vào hệ thống bán lẻ hiện đại.

Bên cạnh việc mở rộng cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp địa phương, AEON Hạ Long dự kiến tạo việc làm cho khoảng 400 nhân viên, góp phần bổ sung cơ hội việc làm và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực bán lẻ tại địa phương.

Ông Tezuka Daisuke, Thành viên Ban Điều hành Tập đoàn AEON, Trưởng đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam kỳ vọng AEON Hạ Long sẽ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và hiện đại hóa đời sống tại địa phương. Ông cũng chia sẻ: "Tập thể nhân viên AEON sẽ cống hiến hết mình để từ khi trung tâm đi vào hoạt động, khách hàng sẽ luôn cảm thấy ‘cuộc sống trọn vẹn, đủ đầy và phong phú hơn’."