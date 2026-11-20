Mới đây, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (MCK: HAG, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua việc góp vốn thành lập công ty con.

Cụ thể, pháp nhân mới dự kiến thành lập có tên là Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Hạ tầng kỹ thuật HRA, vốn điều lệ 60 tỷ đồng, do HAGL góp 100% vốn bằng tiền mặt.

Doanh nghiệp có trụ sở chính đặt tại thôn Nhơn Tân, xã Hra, tỉnh Gia Lai. Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Quốc Tuấn.

Ông Nguyễn Xuân Thắng- Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của HAGL được cử làm người đại diện theo ủy quyền và quản lý phần vốn góp tại công ty con mới thành lập này kể từ ngày 17/11/2026 đến khi có quyết định chấm dứt ủy quyền của HĐQT.

Ảnh minh họa: HAGL

Bên cạnh việc góp vốn thành lập công ty con, HĐQT cũng đã thông qua kết quả đã đạt được và kế hoạch triển khai để hoàn tất lộ trình trồng 20.000 ha cà phê đến năm 2028.

Theo đó, tính đến ngày 17/11/2026, HAGL đã hoàn tất trồng mới 10.000 ha cà phê. Dựa trên tiến độ này, công ty lên kế hoạch tiếp tục trồng mới 5.000 ha cà phê trong năm 2027, tổng vốn đầu tư dự kiến là 3.050 tỷ đồng.

HAGL giao cho Ban Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch chi tiết về nguồn vốn, giống cây trồng, vật tư nông nghiệp và lao động phù hợp để triển khai trồng 5.000 ha cà phê như đã nêu trên.

Giao cho Ủy ban ESG chủ trì định hướng và giám sát việc gắn lộ trình trồng 20.000 ha cà phê với các tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị, trọng tâm là bảo đảm tuân thủ Quy định chống phá rừng của Liên minh Châu Âu (EUDR), mở rộng diện tích đạt chứng nhận Rainforest Alliance và 4C, hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc, đồng thời định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT.

Về tình hình kinh doanh, theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, HAGL ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.908,9 tỷ đồng, tăng nhẹ so cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ đi giá vốn, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt hơn 470,3 tỷ đồng, tăng 8,8%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, HAGL mang về doanh thu thuần gần 4.948 tỷ đồng, giảm 11,7% so với 9 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.674,3 tỷ đồng, tăng 104%.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của HAGL tăng 11,4% so với đầu năm, lên mức gần 29.378,7 tỷ đồng; tổng nợ phải trả ở mức hơn 11.787,9 tỷ đồng, giảm 3,4%.