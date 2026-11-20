Thị trường ô tô Việt Nam bước vào mùa cao điểm cuối năm với cuộc đua ưu đãi ngày càng quyết liệt. Trong đó, phân khúc SUV đô thị hạng B trở thành tâm điểm chú ý khi nhu cầu mua xe gia đình tăng lên, trong khi các hãng và đại lý liên tục điều chỉnh giá để kích cầu.

Đáng chú ý, MG đang tung chương trình ưu đãi đặc biệt, đưa giá MG ZS xuống mức thấp nhất chỉ từ 363 triệu đồng, ngang ngửa, thậm chí thấp hơn một số mẫu hatchback hạng A.

MG tất tay ưu đãi, giá SUV hạng B xuống mức khó tin

Những tháng cuối năm luôn là thời điểm thị trường ô tô sôi động khi người tiêu dùng có xu hướng mua sắm phương tiện trước kỳ nghỉ Tết.

Đây cũng là giai đoạn các hãng xe và hệ thống đại lý đẩy mạnh khuyến mại, kích cầu tiêu dùng.Trong bối cảnh đó, MG đang tạo chú ý với chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho một số mẫu xe sản xuất năm 2025 (MY2025), trong đó MG ZS là tâm điểm.

Theo thông tin từ hệ thống đại lý chính hãng, phiên bản MG ZS STD có giá niêm yết 518 triệu đồng, sau đợt giảm giá hồi tháng 9/2026 về 378 triệu đồng, nay tiếp tục được ưu đãi thêm 15 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn 363 triệu đồng.

Tương tự, MG ZS LUX có giá niêm yết 588 triệu đồng, sau khi được giảm 150 triệu đồng hồi tháng 9/2026, nay được giảm thêm 25 triệu đồng, hiện có giá khoảng 413 triệu đồng. Cả hai phiên bản đều có mức giảm xấp xỉ 30% so với giá niêm yết ban đầu.

Đáng chú ý, chương trình ưu đãi đặc biệt này chỉ áp dụng cho những khách tiên phong đặt cọc đầu tiên ở từng đại lý. Người mua có thể lựa chọn nhận ưu đãi bằng tiền mặt hoặc khấu trừ trực tiếp vào giá bán xe. Bên cạnh đó, khách hàng mua xe trả góp được hỗ trợ lãi suất từ 6,9%.



MG ZS với mức ưu đãi đặc biệt chỉ từ 363 triệu đồng mang lại cơ hội lớn cho khách hàng. Ảnh MG Kinh Dương Vương.

MG ZS tạo lợi thế cạnh tranh nhờ giá bán phá mặt bằng phân khúcVới mức giá từ 363 triệu đồng, MG ZS đang tạo ra một khoảng cách đáng kể so với nhiều mẫu SUV đô thị cùng phân khúc như Kia Sonet (450-584 triệu đồng), Toyota Raize (từ 515 triệu đồng), Hyundai Creta (599-715 triệu đồng) hay Kia Seltos (549-689 triệu đồng).

Điểm đáng chú ý là MG ZS đưa một mẫu SUV gầm cao xuống ngưỡng giá vốn thường dành cho sedan, hatchback hạng A và các dòng xe đô thị cỡ nhỏ. Điều này mở ra cơ hội cho người tiêu dùng chuyển lên một mẫu xe có không gian rộng hơn, thiết kế gầm cao và tính đa dụng tốt hơn mà không phải gia tăng ngân sách.

So với các dòng xe cỡ nhỏ cùng tầm tiền, MG ZS có lợi thế về tư thế ngồi cao, khoảng sáng gầm và không gian cabin. Đây là những yếu tố phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình trẻ, người mua ô tô lần đầu hoặc khách hàng cần một chiếc xe vừa di chuyển linh hoạt trong đô thị, vừa đáp ứng những chuyến đi xa cuối tuần.

Về vận hành, MG ZS sử dụng động cơ xăng 1.5L, công suất 112 mã lực, mô-men xoắn 150 Nm, kết hợp hộp số CVT. Xe có chiều dài cơ sở 2.585 mm, màn hình cảm ứng 10 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto; trang bị 6 túi khí tùy phiên bản.





Được nhập khẩu từ Thái Lan, MG ZS cũng là một trong những mẫu xe chủ lực của thương hiệu MG tại Việt Nam, với hơn 25.000 xe đã được bán ra trên thị trường.

Anh Nguyễn Hoàng (Thanh Xuân, Hà Nội), khách hàng đang tìm hiểu mua xe cho biết với mức giá ưu đãi này, MG ZS đang có lợi thế rất lớn so với các xe khác trong cùng phần khúc. Mẫu xe còn mở rộng tệp khách hàng từ nhóm đang tìm mua xe cỡ nhỏ sang những người muốn sở hữu một chiếc SUV gia đình với ngân sách tiết kiệm hơn.



Đại lý cho biết, ngoài chính sách đặc biệt dành cho MG ZS, các dòng xe sản xuất năm 2025 như MG HS, MG G50 cũng có ưu đãi sâu, mang lại cơ hội lớn cho khách hàng dịp này.





