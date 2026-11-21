Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ, HoSE: PNJ) vừa điều chỉnh chính sách giao dịch thu đổi sản phẩm, áp dụng từ ngày 21/11 cho đến khi có thông báo mới. Động thái này giúp khách hàng rút ngắn thời gian nhận tiền đối với nhiều nhóm sản phẩm, đồng thời mở rộng mạng lưới cửa hàng tiếp nhận giao dịch mua lại.

Theo chính sách mới, khách hàng có thể lựa chọn chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ giá trị hàng bán lại sang sản phẩm mới của PNJ, hoặc nhận tiền theo lộ trình thanh toán được quy định cho từng nhóm sản phẩm.

Đối với vàng miếng SJC, nhẫn, vàng Phúc Lộc Tài và vàng Kim Bảo, PNJ thanh toán 100% giá trị vào ngày giao dịch (T) hoặc ngày kế tiếp (T+1). Như vậy, thời gian chi trả được rút ngắn một ngày so với chính sách công bố ngày 30/9, vốn áp dụng mốc T+2.

Nhóm trang sức 22-24K, quà tặng sưu tầm, trang sức dây chuyền, trang sức không gắn đá, trang sức công nghệ Italy, CZ/ECZ và đá tổng hợp cũng được rút ngắn thời gian thanh toán từ 7 ngày xuống còn trong ngày giao dịch hoặc ngày kế tiếp.

Trong khi đó, các sản phẩm trang sức kim cương, trang sức vỏ, trang sức đá màu, trang sức ngọc trai và kim cương rời vẫn áp dụng lịch thanh toán kéo dài 120 ngày.

Theo đó, khách hàng nhận 10% giá trị vào ngày giao dịch hoặc ngày kế tiếp, 20% vào ngày thứ 30, 25% vào ngày thứ 60, 25% vào ngày thứ 90 và 20% còn lại vào ngày thứ 120.

PNJ đồng thời nâng số lượng cửa hàng tiếp nhận giao dịch mua lại lên 141 điểm trên toàn quốc, tăng 31 điểm so với danh sách 110 cửa hàng công bố hồi tháng 7.

Trong đó, TP.HCM có 40 cửa hàng, miền Bắc có 35 cửa hàng và miền Tây có 20 cửa hàng. Các điểm tiếp nhận còn lại được bố trí tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và miền Trung.

Tại những cửa hàng trong danh sách, khách hàng có thể thực hiện giao dịch mua lại theo giờ hoạt động của cửa hàng, thay vì giới hạn trong khung 15-17h hàng ngày như trước.

Đối với các điểm bán không nằm trong danh sách 141 cửa hàng, PNJ chỉ tiếp nhận giao dịch chuyển đổi sang sản phẩm mới có giá trị bằng hoặc cao hơn giá trị hàng mua lại, tùy điều kiện của từng nhóm sản phẩm.

CEO PNJ: Tình hình tài chính "hết sức khẩn cấp"

Việc điều chỉnh chính sách thu đổi diễn ra trong bối cảnh PNJ đang chịu áp lực đáng kể về tài chính và dòng tiền.

Trong bài viết đăng trên website chính thức ngày 20/11, Tổng giám đốc PNJ Phan Quốc Công đã thẳng thắn chia sẻ về tình hình hoạt động, nghĩa vụ thanh toán đối với khách hàng và kế hoạch tái cấu trúc doanh nghiệp.

Khi được hỏi về những giới hạn tài chính đang đối mặt, ông Công thừa nhận: "Thành thật mà nói, tình hình tài chính đang hết sức khẩn cấp".

Theo CEO PNJ, doanh số hiện chưa đủ bù đắp chi phí vận hành thường xuyên, khiến doanh nghiệp tiếp tục thua lỗ hàng tháng. Vì vậy, việc thu hẹp khoản lỗ là nhiệm vụ cần triển khai ngay, trong khi công ty vẫn phải xử lý những nghĩa vụ đã cam kết với khách hàng.

Một trong những áp lực lớn nhất nằm ở quy mô hàng tồn kho khoảng 17.000 tỷ đồng. Trong số này, khoảng 7.000 tỷ đồng là kim cương và trang sức kim cương chậm luân chuyển, theo ước tính của ông Công.

Không chỉ lớn về quy mô, một phần hàng hóa đang luân chuyển còn được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay. Điều này hạn chế khả năng chuyển đổi tồn kho thành tiền mặt, khiến lượng hàng tích lũy lớn không đồng nghĩa doanh nghiệp có thể chủ động sử dụng nguồn tiền tương ứng để đáp ứng nghĩa vụ thanh toán.

Về tín dụng, CEO PNJ cho biết các đối tác vẫn hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đáo hạn khoản vay. PNJ đang tiếp tục làm việc để tăng hạn mức tín dụng, song việc bổ sung nguồn vốn cần gắn với cải thiện hoạt động kinh doanh, thay vì chỉ dựa vào vay nợ để duy trì vận hành.

21.000 tỷ đồng hàng hóa đã bán thuộc diện tính toán thu đổi

Bên cạnh lượng tồn kho lớn, PNJ còn phải giải quyết nghĩa vụ tiềm tàng từ chính sách mua lại, thu đổi sản phẩm đã triển khai trong nhiều năm.

Theo ông Phan Quốc Công, qua rà soát, khoảng 21.000 tỷ đồng giá trị hàng hóa đã bán thuộc phạm vi tính toán thu đổi. Con số này có thể tiếp tục tăng khi doanh nghiệp đối chiếu và hoàn thiện dữ liệu.

Tuy nhiên, CEO PNJ lưu ý đây không phải số tiền doanh nghiệp phải thanh toán ngay hoặc đồng loạt. Công ty cần xác định cụ thể lượng hàng khách hàng mang đến thu đổi, giá trị sản phẩm thu hồi, nguồn tiền cần chi trả và các tổn thất có thể phát sinh.

Bài toán của PNJ vì vậy không chỉ nằm ở quy mô nghĩa vụ thu đổi, mà còn ở khả năng cân đối tiền mặt, thu hồi giá trị hàng hóa và kiểm soát tổn thất trong quá trình xử lý.

Trong bối cảnh doanh thu chưa đủ bù đắp chi phí vận hành, tồn kho lớn và áp lực thanh toán kéo dài, việc rút ngắn thời gian chi trả đối với một số nhóm sản phẩm, mở rộng điểm tiếp nhận giao dịch cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với khả năng quản trị dòng tiền của doanh nghiệp.