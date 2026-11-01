Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chứng kiến một nghịch lý đáng chú ý: VN-Index vẫn duy trì ở mặt bằng điểm số cao, nhưng diễn biến của không ít cổ phiếu vốn hóa lớn lại hoàn toàn trái ngược.

Sau khi liên tục chinh phục các cột mốc điểm số cao trong năm 2026, VN-Index bước vào nhịp điều chỉnh trong những tháng gần đây. Dù vậy, mức giảm của chỉ số vẫn tương đối hạn chế so với những gì đang diễn ra ở nhiều cổ phiếu thành phần.

Kết thúc phiên 20/11, VN-Index dừng tại 1.688,79 điểm, giảm khoảng 5,4% so với mức 1.784,49 điểm cuối năm 2025.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào diễn biến của từng cổ phiếu, bức tranh lại kém tích cực hơn đáng kể.

Thống kê dữ liệu cho thấy hàng loạt bluechip đình đám đã giảm 30-55% so với mức giá cao nhất ghi nhận trong năm 2026. Đáng chú ý, nhiều mã đang giao dịch quanh vùng đáy của năm, bất chấp VN-Index vẫn đứng ở vùng gần 1.700 điểm.

Dẫn đầu danh sách là PLX của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex). Từ vùng đỉnh gần 68.000 đồng/cp hồi đầu tháng 3, cổ phiếu này đã giảm xuống 30.950 đồng/cp vào cuối phiên 20/11, tương ứng mức mất giá hơn 54%.

Một trường hợp đáng chú ý khác là FPT. Cổ phiếu của tập đoàn công nghệ này liên tục chịu áp lực bán mạnh trong những tuần gần đây, đặc biệt từ nhà đầu tư nước ngoài.

Kết phiên 20/11, FPT chỉ còn 45.000 đồng/cp, giảm gần 53% so với vùng đỉnh điều chỉnh khoảng 95.400 đồng/cp thiết lập hồi cuối tháng 1. Đáng chú ý, cổ phiếu đã có thời điểm xuống 44.650 đồng/cp ngay trong phiên cuối tuần, thấp nhất trong khoảng 3,5 năm.

Cùng cảnh ngộ, BCM của Becamex cũng ghi nhận mức giảm hơn 51% so với đỉnh thiết lập đầu tháng 2. Từ vùng giá điều chỉnh hơn 73.500 đồng/cp, cổ phiếu này hiện chỉ còn 36.000 đồng/cp.

Không chỉ ba cái tên trên, nhiều doanh nghiệp đầu ngành khác cũng chứng kiến thị giá giảm sâu. Cổ phiếu GAS của PV GAS đã mất gần 45% so với đỉnh hồi tháng 3, hiện giao dịch quanh 70.500 đồng/cp. Tương tự, GVR của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giảm hơn 40%, xuống 27.300 đồng/cp.

Ở nhóm bất động sản thương mại, VRE của Vincom Retail cũng mất hơn 35% giá trị so với đỉnh tháng 5, hiện giao dịch tại 23.500 đồng/cp.

Như vậy, ngay cả khi VN-Index vẫn duy trì mặt bằng điểm số tương đối cao, nhiều cổ phiếu đầu ngành đã chứng kiến thị giá giảm gần một nửa chỉ sau vài tháng.

Biểu đồ: Mức giảm thị giá của một số cổ phiếu bluechip so với vùng giá cao nhất trong năm 2026.

Nhóm ngân hàng cũng phân hóa, nhiều cổ phiếu sát đáy

Không chỉ nhóm công nghệ, dầu khí hay bất động sản khu công nghiệp, nhiều cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn cũng đang giao dịch cách khá xa vùng đỉnh. Đáng chú ý là BID của BIDV. Cổ phiếu này từng ghi nhận mức giá điều chỉnh hơn 52.200 đồng/cp hồi đầu tháng 2, song đến phiên 20/11 chỉ còn 30.050 đồng/cp, tương ứng mức giảm khoảng 42,5%.

Thậm chí, BID có thời điểm xuống 29.900 đồng/cp trong phiên cuối tuần, mức thấp nhất của chuỗi dữ liệu khảo sát.

Tương tự, VCB của Vietcombank cũng giảm gần 31% từ vùng đỉnh khoảng 72.700 đồng/cp, xuống còn 50.200 đồng/cp. Cổ phiếu này đã chạm mức 50.000 đồng/cp trong phiên 20/11, cũng là vùng thấp nhất ghi nhận trong giai đoạn thống kê.

Trong khi đó, CTG của VietinBank giảm hơn 24% từ đỉnh, hiện giao dịch quanh 30.100 đồng/cp.

Nhóm ngân hàng tư nhân cũng xuất hiện nhiều cổ phiếu suy yếu so với vùng giá cao. ACB và VPB đều giảm gần 18% từ đỉnh, trong khi HPG của Hòa Phát mất gần 23% và MWG của Thế Giới Di Động giảm khoảng 22%.

Dù vậy, không phải tất cả bluechip đều diễn biến tiêu cực. Một số cổ phiếu như VIC, STB, TCB hay HDB vẫn duy trì thị giá tương đối gần vùng đỉnh trong giai đoạn khảo sát.

Chẳng hạn, VIC chỉ thấp hơn khoảng 9% so với mức đỉnh ghi nhận hồi tháng 9, trong khi HDB giảm khoảng 7%. Sự khác biệt này cho thấy mức độ phân hóa lớn giữa các cổ phiếu vốn hóa cao, ngay cả trong cùng một nhóm ngành.

Sự phân hóa này cũng lý giải phần nào thực tế không ít nhà đầu tư vẫn ghi nhận hiệu suất danh mục kém tích cực, dù nhìn vào diễn biến của VN-Index, thị trường chưa giảm quá sâu so với đầu năm. Bởi lẽ, chỉ số được tính theo trọng số vốn hóa, nên diễn biến của một số cổ phiếu lớn có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể so với mặt bằng chung của nhiều mã trên thị trường.