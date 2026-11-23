Sau chuỗi phiên giảm sâu và liên tục thiết lập đáy mới, cổ phiếu FPT bất ngờ hồi phục mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần (23/11). Kết phiên, cổ phiếu FPT tăng 4,11% lên 46.850 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản cũng sôi động với gần 17 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch hơn 778 tỷ đồng.

Với khoảng 129 triệu cổ phiếu FPT trực tiếp nắm giữ (tương đương 6,85% vốn điều lệ), ông Bình có thêm gần 239 tỷ đồng giá trị tài sản chỉ trong một phiên giao dịch, nâng tổng giá trị thị trường của khối cổ phần lên khoảng 6.048 tỷ đồng.

Ông Trương Gia Bình không chỉ là một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất ngành công nghệ Việt Nam mà còn là một Phó giáo sư, Tiến sĩ có nhiều năm gắn bó với nghiên cứu khoa học.

Sinh năm 1956, ông Bình tốt nghiệp khoa Toán cơ tại Đại học Tổng hợp Moscow năm 1979, bảo vệ thành công luận án tại đây năm 1983 và được Nhà nước phong học hàm Phó giáo sư năm 1991, khi mới 35 tuổi.

Năm 1988, ông cùng các cộng sự thành lập FPT, tiền thân là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm. Từ xuất phát điểm này, FPT từng bước chuyển mình sang lĩnh vực công nghệ thông tin, phát triển thành một trong những tập đoàn công nghệ lớn của Việt Nam.

Trong quá khứ, ông Trương Gia Bình từng là người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam. Cuối năm 2006, khi FPT vừa niêm yết trên sàn, ông sở hữu khoảng 5,12 triệu cổ phiếu. Với mức giá 460.000 đồng/cổ phiếu tại phiên giao dịch cuối năm, khối tài sản chứng khoán của ông đạt hơn 2.350 tỷ đồng, đứng đầu bảng xếp hạng 100 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam thời điểm đó.

Đáng chú ý, Chủ tịch FPT cũng chuẩn bị nhận về khoản cổ tức tiền mặt trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Theo kế hoạch, ngày 30/11 tới, FPT sẽ chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu. Ngày thanh toán dự kiến là 10/12/2026.

Với lượng cổ phiếu đang nắm giữ, ông Trương Gia Bình dự kiến nhận khoảng 129 tỷ đồng trong đợt chi trả này. Dù ghi nhận phiên hồi phục mạnh, thị giá FPT vẫn thấp hơn khoảng 45% so với cuối năm 2025. Tương ứng, giá trị khối cổ phần do ông Trương Gia Bình nắm giữ đã sụt giảm hơn 5.000 tỷ đồng kể từ đầu năm.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, FPT ghi nhận doanh thu 44.959 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ và hoàn thành 77% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 9.954 tỷ đồng, tăng 16,8%, tương ứng 84% mục tiêu cả năm.

Trong đó, mảng công nghệ thông tin nước ngoài tiếp tục đóng vai trò chủ lực với doanh thu 32.079 tỷ đồng, tăng 12%. Mảng công nghệ thông tin trong nước tăng 26,5%, đạt 7.838 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu khối giáo dục và các hoạt động khác giảm 2,5%, xuống 5.042 tỷ đồng.