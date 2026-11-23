Theo thống kê trên các sàn giao dịch chứng khoán, có khoảng 10 doanh nghiệp sẽ chốt quyền chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu trong tuần này từ ngày 23/11/2026 - 27/11/2026, mức cao nhất là 40% và thấp nhất là 1%.

Cụ thể, doanh nghiệp chốt quyền chi trả cổ tức cao nhất tuần này là CTCP May Sông Hồng (MCK: MSH, sàn HoSE) tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 4.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 27/11/2026.

Doanh nghiệp chi trả cổ tức thấp nhất tuần là CTCP Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 1%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 100 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 26/11/2026.

Nguồn: VCBS

Ngoài ra, còn một số doanh nghiệp chốt quyền chi trả cổ tức trong tuần này, có thể kể đến như: CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (MCK: TIX, sàn HoSE) tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền tỷ lệ 12,5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.250 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 23/11/2026.

CTCP Đầu tư CMC (MCK: CMC, sàn HNX) trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:17, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 17 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng là 23/11/2026.

CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung (MCK: SMB, sàn HoSE) tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền tỷ lệ 20%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 25/11/2026.

CTCP Cảng Rau Quả (MCK: VGP, sàn HNX) trả cổ tức năm 2024 bằng tiền tỷ lệ 4%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 400 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 25/11/2026.

CTCP Tôn Đông Á (MCK: GDA, sàn HoSE) chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng là 27/11/2026.

Tập đoàn Bảo Việt (MCK: BVH, sàn HoSE) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 8,09%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 809 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 27/11/2026.